Metatrader CLI - тестер работает ?
Оказывается можно какимто боком с прискоком запустить тестер через CLI но говорят, что очень глючная штука. Через config . Метод очень странный в документации есть.
Сейчас это работает нормально, кто-нибудь пробовал ?
Надо тестировать советник для всех открытых в Market Watch символах. Штук 40.
Иногда оно зависает , если советник мудреный и сложный. Можно както поставить Timeout на авто прерывание ? или оно есть какоето дефолтное ? Можно самому прервать тест через CLI ?