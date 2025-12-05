Обсуждение статьи "Анализ нескольких символов с помощью Python и MQL5 (Часть 3): Треугольные курсы валют"

Опубликована статья Анализ нескольких символов с помощью Python и MQL5 (Часть 3): Треугольные курсы валют:

Трейдеры часто сталкиваются с просадками из-за ложных сигналов, а ожидание подтверждения может привести к упущенным возможностям. В этой статье представлена треугольная торговая стратегия, использующая цену серебра в долларах (XAGUSD) и евро (XAGEUR), а также обменный курс EURUSD для фильтрации шума. Используя межрыночные связи, трейдеры могут выявлять скрытые настроения и совершенствовать свои позиции в реальном времени.

Для читателей, которые, возможно, еще не знакомы с кросс-рыночными моделями, мы предоставим краткое введение в тему, чтобы вы могли понять, почему эти кросс-рыночные модели, как правило, считаются предсказуемыми и потенциально устойчивыми.

Около 90% мировых товаров оцениваются в долларах США. Однако некоторые товары торгуются так часто, что их часто котируют в нескольких валютах одновременно. 

Драгоценные металлы, такие как серебро, обычно котируются одновременно в американских долларах и евро. В этой статье в качестве примера мы рассмотрим серебро. Вы можете обнаружить, что ваш брокер предлагает котировки цен на серебро в долларах (XAGUSD) и в евро (XAGEUR) одновременно.

Если мы хотим торговать XAGUSD и знаем, что он принципиально связан с XAGEUR, как мы можем использовать это понимание в своих интересах, чтобы принимать или отклонять предлагаемые нам торговые возможности, не дожидаясь подтверждения бесконечно?

Принимая во внимание преобладающий обменный курс между евро и долларом (EURUSD), можно сформировать треугольную торговую стратегию, которая находит предсказуемые закономерности, формирующиеся между ценой серебра в долларах, евро и справедливым обменным курсом евро к доллару (EURUSD). Наша цель — предоставить читателю торговую стратегию, устойчивую к шуму и помогающую выявить "скрытые" рыночные настроения на основе обычных рыночных котировок, полученных в терминале MetaTrader 5. 

Автор: Gamuchirai Zororo Ndawana

