Обсуждение статьи "Анализ нескольких символов с помощью Python и MQL5 (Часть 3): Треугольные курсы валют"
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Опубликована статья Анализ нескольких символов с помощью Python и MQL5 (Часть 3): Треугольные курсы валют:
Для читателей, которые, возможно, еще не знакомы с кросс-рыночными моделями, мы предоставим краткое введение в тему, чтобы вы могли понять, почему эти кросс-рыночные модели, как правило, считаются предсказуемыми и потенциально устойчивыми.
Около 90% мировых товаров оцениваются в долларах США. Однако некоторые товары торгуются так часто, что их часто котируют в нескольких валютах одновременно.
Драгоценные металлы, такие как серебро, обычно котируются одновременно в американских долларах и евро. В этой статье в качестве примера мы рассмотрим серебро. Вы можете обнаружить, что ваш брокер предлагает котировки цен на серебро в долларах (XAGUSD) и в евро (XAGEUR) одновременно.
Если мы хотим торговать XAGUSD и знаем, что он принципиально связан с XAGEUR, как мы можем использовать это понимание в своих интересах, чтобы принимать или отклонять предлагаемые нам торговые возможности, не дожидаясь подтверждения бесконечно?
Принимая во внимание преобладающий обменный курс между евро и долларом (EURUSD), можно сформировать треугольную торговую стратегию, которая находит предсказуемые закономерности, формирующиеся между ценой серебра в долларах, евро и справедливым обменным курсом евро к доллару (EURUSD). Наша цель — предоставить читателю торговую стратегию, устойчивую к шуму и помогающую выявить "скрытые" рыночные настроения на основе обычных рыночных котировок, полученных в терминале MetaTrader 5.
Автор: Gamuchirai Zororo Ndawana