Обсуждение статьи "Моделирование рынка (Часть 16): Сокеты (X)"
Опубликована статья Моделирование рынка (Часть 16): Сокеты (X):
Код, который нужно реализовать на VBA, не сложен. На самом деле, многое из того, что будет показано, уже делают те, кто пишет скрипты на VBA. Но есть пара моментов, которые могут быть более или менее сложными, по крайней мере, для некоторых. Однако мы хотели бы подчеркнуть, что здесь всё устроено максимально просто и образовательно. Кроме того, приведенный в предыдущей статье код, останется неизменным. Всё, что нужно сделать, - это создать элементы в VBA для выполнения соответствующих нужд или настроек в зависимости от того, что вы собираетесь сделать.
Для начала давайте посмотрим на интерфейс Excel. Мы можем увидеть это ниже:
Если вы знаете, как пользоваться Excel, то должны были заметить, что на изображении выше кнопки представляют собой фигуры (shapes). Они позволяют создать интерфейс с закругленными углами. Однако их работа мало чем отличается от обычных элементов управления, так как их можно связать с макросом. Поэтому при нажатии на одну из этих фигур, Excel интерпретирует это как взаимодействие с обычной кнопкой и делает соответствующий вызов для выполнения макроса, связанного с событием щелчка на этой фигуре или кнопке.
Автор: Daniel Jose