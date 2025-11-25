Обсуждение статьи "Разработка инструментария для анализа движения цен (Часть 15): Введение в теорию четвертей (I) — Скрипт Quarters Drawer"

Точки поддержки и сопротивления являются критическими уровнями, которые сигнализируют о возможном развороте и продолжении тренда. Хотя определение этих уровней может оказаться непростой задачей, ее решение позволит вам хорошо ориентироваться на рынке. В статье представлен инструмент Quarters Drawer. Он поможет вам определить как основные, так и второстепенные уровни поддержки и сопротивления.

Теория четвертей делит крупный ценовой диапазон на более мелкие, более значимые сегменты. В этом контексте MajorStep (большой шаг), например, 0,1000 в валютных парах, таких как EURUSD, определяет разницу между основными целыми числами (например, от 1,2000 до 1,3000). Этот диапазон затем делится на четыре равные части, известные как большие четверти. Каждая большая четверть представляет собой критический уровень, на котором цена может остановиться, развернуться или ускориться, предлагая трейдерам потенциальные области поддержки и сопротивления.

Ключевые компоненты теории четвертей включают в себя:

  • Основные целые числа - основные уровни (например, 1,2000, 1,3000), которые определяют торговый диапазон. Они используются в качестве опорных точек для построения более тонкой структуры теории.
  • Большие линии четвертей - интервал между двумя основными уровнями делится поровну на четыре сегмента. Эти линии указывают на промежуточные уровни, которые часто играют важную роль в поведении цен. Трейдеры используют эти уровни для прогнозирования потенциальных точек разворота или областей консолидации.
  • Малые линии четвертей (опционально) - для большей точности каждый сегмент в 100 пунктов можно разделить на еще меньшие интервалы — небольшие четверти. Хотя эти линии обеспечивают дополнительную детализацию, основное внимание по-прежнему уделяется уровням крупных четвертей.
  • Зоны превышения/понижения - вокруг каждой большой четвертной линии нарисованы небольшие смещения (выше и ниже уровня), обозначающие сигнальные зоны, где цена может на мгновение превысить или не достичь ожидаемого уровня. Эти области помогают выявить потенциальные коррекции или развороты.

Для более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с графиками ниже.

