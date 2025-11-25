Обсуждение статьи "Разработка инструментария для анализа движения цен (Часть 15): Введение в теорию четвертей (I) — Скрипт Quarters Drawer"
Опубликована статья Разработка инструментария для анализа движения цен (Часть 15): Введение в теорию четвертей (I) — Скрипт Quarters Drawer:
Теория четвертей делит крупный ценовой диапазон на более мелкие, более значимые сегменты. В этом контексте MajorStep (большой шаг), например, 0,1000 в валютных парах, таких как EURUSD, определяет разницу между основными целыми числами (например, от 1,2000 до 1,3000). Этот диапазон затем делится на четыре равные части, известные как большие четверти. Каждая большая четверть представляет собой критический уровень, на котором цена может остановиться, развернуться или ускориться, предлагая трейдерам потенциальные области поддержки и сопротивления.
Ключевые компоненты теории четвертей включают в себя:
Для более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с графиками ниже.
Автор: Christian Benjamin