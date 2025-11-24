Обсуждение статьи "Моделирование рынка (Часть 15): Сокеты (IX)"
Опубликована статья Моделирование рынка (Часть 15): Сокеты (IX):
В предыдущей статье, "Моделирование рынка (Часть 14): Сокеты (VIII)", мы рассмотрели, как можно делать определенные вещи с помощью Python, не полагаясь на сторонние пакеты или инструменты. Я не хочу вас отговорить от использования пакетов, которые помогают выполнять задачи на Python, но цель этих демонстраций - побудить вас изучать концепции с большим интересом. Нет смысла полагаться на внешние пакеты или решения, если мы можем сделать всё на основе того, что позволяет наш любимый язык.
Думаю, в упомянутой статье мне удалось пробудить ваше любопытство по поводу некоторых вопросов, работу которых многие не знают. Я считаю, что большинство людей, если они проходили какой-либо курс или изучали обычные материалы по этому вопросу, никогда не слышали о некоторых технологиях. Один из примеров - технология COM, о которой мы вкратце упоминали в предыдущей статье. Однако, умение использовать эти методы, поможет вам на всех этапах программирования.
В этой статье мы объясним одно из возможных решений того, что мы пытались показать, то есть как позволить пользователю Excel выполнить действие в MetaTrader 5 без отправки ордеров, открытия или закрытия позиции. Идея заключается в том, что пользователь использует Excel для проведения фундаментального анализа какого-то символа. И что при использовании только Excel, можно указать советнику, работающему в MetaTrader 5, открыть или закрыть определенную позицию.
Автор: Daniel Jose