Справочник MQL5Стандартная библиотекаПанели и диалогиCRadioGroupOnScrollLineDown 

OnScrollLineDown

Виртуальный обработчик внутреннего события "ScrollLineDown" (прокрутка на одну позицию вниз) подчиненного элемента управления VScroll (вертикальная полоса прокрутки).

virtual bool  OnScrollLineDown()

Возвращаемое значение

true - если событие обработано, иначе - false.