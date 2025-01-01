ДокументацияРазделы
Create

Создает элемент управления CPicture.

virtual bool  Create(
   const long    chart,      // идентификатор графика
   const string  name,       // имя
   const int     subwin,     // подокно графика
   const int     x1,         // координата
   const int     y1,         // координата
   const int     x2,         // координата
   const int     y2          // координата
   )

Параметры

chart

[in]  Идентификатор графика, на котором создается элемент управления.

name

[in]  Уникальное имя элемента управления.

subwin

[in]  Подокно графика, в котором создается элемент управления.

x1

[in]  Значение координаты X левой верхней точки.

y1

[in]  Значение координаты Y левой верхней точки.

x2

[in]  Значение координаты X правой нижней точки.

y2

[in]  Значение координаты Y правой нижней точки.

Возвращаемое значение

true - в случае удачи, иначе - false.