Negociações:
9
Negociações com lucro:
9 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
23.02 USD
Pior negociação:
0.00 USD
Lucro bruto:
92.70 USD (2 017 pips)
Perda bruta:
0.00 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (92.70 USD)
Máximo lucro consecutivo:
92.70 USD (9)
Índice de Sharpe:
1.31
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
5.20%
Último negócio:
4 horas atrás
Negociações por semana:
9
Tempo médio de espera:
13 horas
Fator de recuperação:
0.00
Negociações longas:
2 (22.22%)
Negociações curtas:
7 (77.78%)
Fator de lucro:
n/a
Valor esperado:
10.30 USD
Lucro médio:
10.30 USD
Perda média:
0.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescimento mensal:
12.41%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
0.00 USD (0.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.79% (13.67 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCAD
|93
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCAD
|2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "TradeMaxGlobal-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
