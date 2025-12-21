시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / DT INTRADAY 5
Filippo Mugnaini

DT INTRADAY 5

Filippo Mugnaini
0 리뷰
안정성
10
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 4%
RoboForex-ECN
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
109
이익 거래:
82 (75.22%)
손실 거래:
27 (24.77%)
최고의 거래:
0.56 EUR
최악의 거래:
-1.11 EUR
총 수익:
27.62 EUR (3 377 pips)
총 손실:
-23.19 EUR (2 350 pips)
연속 최대 이익:
10 (3.35 EUR)
연속 최대 이익:
3.35 EUR (10)
샤프 비율:
0.13
거래 활동:
24.21%
최대 입금량:
8.13%
최근 거래:
26 분 전
주별 거래 수:
20
평균 유지 시간:
3 시간
회복 요인:
2.03
롱(주식매수):
63 (57.80%)
숏(주식차입매도):
46 (42.20%)
수익 요인:
1.19
기대수익:
0.04 EUR
평균 이익:
0.34 EUR
평균 손실:
-0.86 EUR
연속 최대 손실:
2 (-1.54 EUR)
연속 최대 손실:
-1.54 EUR (2)
월별 성장률:
2.63%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.21 EUR
최대한의:
2.18 EUR (2.09%)
상대적 삭감:
잔고별:
2.07% (2.16 EUR)
자본금별:
7.96% (8.23 EUR)

배포

심볼 Sell Buy
EURUSD 109
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURUSD 5
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURUSD 1K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +0.56 EUR
최악의 거래: -1 EUR
연속 최대 이익: 10
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +3.35 EUR
연속 최대 손실: -1.54 EUR

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-ECN"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

VantageFX-Live
0.00 × 1
Alpari-MT5
0.00 × 5
Tradestone-Real
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 3
Exness-MT5Real12
0.00 × 4
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 1
FXCC1-Trade
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.14 × 14
RoboForex-ECN
0.56 × 2773
Exness-MT5Real7
0.58 × 12
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.83 × 41
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
1.08 × 188
ICMarkets-MT5
1.13 × 8
ICMarketsSC-MT5-4
1.13 × 294
VantageInternational-Live
1.16 × 63
Exness-MT5Real8
1.17 × 82
ICMarketsSC-MT5-2
1.40 × 328
ICMarketsEU-MT5-2
1.44 × 43
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
GMI3-Real
2.00 × 6
Exness-MT5Real28
2.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
2.38 × 21
38 더...
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
DT INTRADAY 5
월별 30 USD
4%
0
0
USD
104
EUR
10
100%
109
75%
24%
1.19
0.04
EUR
8%
1:500
