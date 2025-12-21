SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / DT INTRADAY 5
Filippo Mugnaini

DT INTRADAY 5

Filippo Mugnaini
0 comentarios
Fiabilidad
8 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 2%
RoboForex-ECN
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
79
Transacciones Rentables:
59 (74.68%)
Transacciones Irrentables:
20 (25.32%)
Mejor transacción:
0.43 EUR
Peor transacción:
-1.11 EUR
Beneficio Bruto:
19.58 EUR (2 393 pips)
Pérdidas Brutas:
-17.12 EUR (1 731 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
10 (3.35 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
3.35 EUR (10)
Ratio de Sharpe:
0.11
Actividad comercial:
29.40%
Carga máxima del depósito:
5.98%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
21
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
1.13
Transacciones Largas:
45 (56.96%)
Transacciones Cortas:
34 (43.04%)
Factor de Beneficio:
1.14
Beneficio Esperado:
0.03 EUR
Beneficio medio:
0.33 EUR
Pérdidas medias:
-0.86 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-1.51 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1.51 EUR (2)
Crecimiento al mes:
1.85%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.21 EUR
Máxima:
2.18 EUR (2.09%)
Reducción relativa:
De balance:
2.07% (2.16 EUR)
De fondos:
2.17% (2.22 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 79
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD 3
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD 662
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +0.43 EUR
Peor transacción: -1 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 10
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +3.35 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -1.51 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-ECN" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

VantageFX-Live
0.00 × 1
Alpari-MT5
0.00 × 5
Tradestone-Real
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 3
Exness-MT5Real12
0.00 × 4
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 1
FXCC1-Trade
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.08 × 13
RoboForex-ECN
0.56 × 2773
Exness-MT5Real7
0.58 × 12
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.83 × 41
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
1.08 × 188
ICMarkets-MT5
1.13 × 8
ICMarketsSC-MT5-4
1.13 × 294
VantageInternational-Live
1.16 × 63
Exness-MT5Real8
1.17 × 82
ICMarketsSC-MT5-2
1.40 × 328
ICMarketsEU-MT5-2
1.44 × 43
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
GMI3-Real
2.00 × 6
Exness-MT5Real28
2.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
2.38 × 21
otros 38...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
2025.12.23 09:59
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.92% of days out of 51 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 08:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 02:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.96% of days out of 51 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.21 16:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
DT INTRADAY 5
30 USD al mes
2%
0
0
USD
102
EUR
8
100%
79
74%
29%
1.14
0.03
EUR
2%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.