Total de Trades:
79
Transacciones Rentables:
59 (74.68%)
Transacciones Irrentables:
20 (25.32%)
Mejor transacción:
0.43 EUR
Peor transacción:
-1.11 EUR
Beneficio Bruto:
19.58 EUR (2 393 pips)
Pérdidas Brutas:
-17.12 EUR (1 731 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
10 (3.35 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
3.35 EUR (10)
Ratio de Sharpe:
0.11
Actividad comercial:
29.40%
Carga máxima del depósito:
5.98%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
21
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
1.13
Transacciones Largas:
45 (56.96%)
Transacciones Cortas:
34 (43.04%)
Factor de Beneficio:
1.14
Beneficio Esperado:
0.03 EUR
Beneficio medio:
0.33 EUR
Pérdidas medias:
-0.86 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-1.51 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1.51 EUR (2)
Crecimiento al mes:
1.85%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.21 EUR
Máxima:
2.18 EUR (2.09%)
Reducción relativa:
De balance:
2.07% (2.16 EUR)
De fondos:
2.17% (2.22 EUR)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSD
|79
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSD
|3
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSD
|662
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +0.43 EUR
Peor transacción: -1 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 10
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +3.35 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -1.51 EUR
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-ECN" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
VantageFX-Live
|0.00 × 1
|
Alpari-MT5
|0.00 × 5
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 4
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 1
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.08 × 13
|
RoboForex-ECN
|0.56 × 2773
|
Exness-MT5Real7
|0.58 × 12
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.83 × 41
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|1.08 × 188
|
ICMarkets-MT5
|1.13 × 8
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.13 × 294
|
VantageInternational-Live
|1.16 × 63
|
Exness-MT5Real8
|1.17 × 82
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.40 × 328
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.44 × 43
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
GMI3-Real
|2.00 × 6
|
Exness-MT5Real28
|2.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.38 × 21
