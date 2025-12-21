SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / DT INTRADAY 5
Filippo Mugnaini

DT INTRADAY 5

Filippo Mugnaini
0 comentários
Confiabilidade
8 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 2%
RoboForex-ECN
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
79
Negociações com lucro:
59 (74.68%)
Negociações com perda:
20 (25.32%)
Melhor negociação:
0.43 EUR
Pior negociação:
-1.11 EUR
Lucro bruto:
19.58 EUR (2 393 pips)
Perda bruta:
-17.12 EUR (1 731 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (3.35 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
3.35 EUR (10)
Índice de Sharpe:
0.11
Atividade de negociação:
29.40%
Depósito máximo carregado:
5.98%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
21
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
1.13
Negociações longas:
45 (56.96%)
Negociações curtas:
34 (43.04%)
Fator de lucro:
1.14
Valor esperado:
0.03 EUR
Lucro médio:
0.33 EUR
Perda média:
-0.86 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-1.51 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-1.51 EUR (2)
Crescimento mensal:
1.85%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.21 EUR
Máximo:
2.18 EUR (2.09%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.07% (2.16 EUR)
Pelo Capital Líquido:
2.17% (2.22 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 79
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD 3
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD 662
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +0.43 EUR
Pior negociação: -1 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +3.35 EUR
Máxima perda consecutiva: -1.51 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

VantageFX-Live
0.00 × 1
Alpari-MT5
0.00 × 5
Tradestone-Real
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 3
Exness-MT5Real12
0.00 × 4
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 1
FXCC1-Trade
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.08 × 13
RoboForex-ECN
0.56 × 2773
Exness-MT5Real7
0.58 × 12
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.83 × 41
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
1.08 × 188
ICMarkets-MT5
1.13 × 8
ICMarketsSC-MT5-4
1.13 × 294
VantageInternational-Live
1.16 × 63
Exness-MT5Real8
1.17 × 82
ICMarketsSC-MT5-2
1.40 × 328
ICMarketsEU-MT5-2
1.44 × 43
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
GMI3-Real
2.00 × 6
Exness-MT5Real28
2.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
2.38 × 21
38 mais ...
Sem comentários
2025.12.23 09:59
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.92% of days out of 51 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 08:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 02:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.96% of days out of 51 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.21 16:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
