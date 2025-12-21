- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
79
Negociações com lucro:
59 (74.68%)
Negociações com perda:
20 (25.32%)
Melhor negociação:
0.43 EUR
Pior negociação:
-1.11 EUR
Lucro bruto:
19.58 EUR (2 393 pips)
Perda bruta:
-17.12 EUR (1 731 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (3.35 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
3.35 EUR (10)
Índice de Sharpe:
0.11
Atividade de negociação:
29.40%
Depósito máximo carregado:
5.98%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
21
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
1.13
Negociações longas:
45 (56.96%)
Negociações curtas:
34 (43.04%)
Fator de lucro:
1.14
Valor esperado:
0.03 EUR
Lucro médio:
0.33 EUR
Perda média:
-0.86 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-1.51 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-1.51 EUR (2)
Crescimento mensal:
1.85%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.21 EUR
Máximo:
2.18 EUR (2.09%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.07% (2.16 EUR)
Pelo Capital Líquido:
2.17% (2.22 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|79
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|3
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|662
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +0.43 EUR
Pior negociação: -1 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +3.35 EUR
Máxima perda consecutiva: -1.51 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
VantageFX-Live
|0.00 × 1
|
Alpari-MT5
|0.00 × 5
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 4
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 1
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.08 × 13
|
RoboForex-ECN
|0.56 × 2773
|
Exness-MT5Real7
|0.58 × 12
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.83 × 41
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|1.08 × 188
|
ICMarkets-MT5
|1.13 × 8
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.13 × 294
|
VantageInternational-Live
|1.16 × 63
|
Exness-MT5Real8
|1.17 × 82
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.40 × 328
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.44 × 43
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
GMI3-Real
|2.00 × 6
|
Exness-MT5Real28
|2.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.38 × 21
38 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
2%
0
0
USD
USD
102
EUR
EUR
8
100%
79
74%
29%
1.14
0.03
EUR
EUR
2%
1:500