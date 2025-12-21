СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / DT INTRADAY 5
Filippo Mugnaini

DT INTRADAY 5

Filippo Mugnaini
0 отзывов
Надежность
8 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 2%
RoboForex-ECN
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
75
Прибыльных трейдов:
56 (74.66%)
Убыточных трейдов:
19 (25.33%)
Лучший трейд:
0.43 EUR
Худший трейд:
-1.11 EUR
Общая прибыль:
18.56 EUR (2 268 pips)
Общий убыток:
-16.21 EUR (1 636 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (3.35 EUR)
Макс. прибыль в серии:
3.35 EUR (10)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
52.90%
Макс. загрузка депозита:
5.98%
Последний трейд:
24 часа
Трейдов в неделю:
23
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
1.08
Длинных трейдов:
41 (54.67%)
Коротких трейдов:
34 (45.33%)
Профит фактор:
1.14
Мат. ожидание:
0.03 EUR
Средняя прибыль:
0.33 EUR
Средний убыток:
-0.85 EUR
Макс. серия проигрышей:
2 (-1.51 EUR)
Макс. убыток в серии:
-1.51 EUR (2)
Прирост в месяц:
2.41%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.21 EUR
Максимальная:
2.18 EUR (2.09%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.07% (2.16 EUR)
По эквити:
2.17% (2.22 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 75
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 3
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 632
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +0.43 EUR
Худший трейд: -1 EUR
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +3.35 EUR
Макс. убыток в серии: -1.51 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

VantageFX-Live
0.00 × 1
Alpari-MT5
0.00 × 5
Tradestone-Real
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 12
RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 3
Exness-MT5Real12
0.00 × 4
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 1
FXCC1-Trade
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.56 × 2773
Exness-MT5Real7
0.58 × 12
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.83 × 41
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
1.08 × 188
ICMarkets-MT5
1.13 × 8
ICMarketsSC-MT5-4
1.13 × 294
VantageInternational-Live
1.16 × 63
Exness-MT5Real8
1.17 × 82
ICMarketsSC-MT5-2
1.40 × 328
ICMarketsEU-MT5-2
1.44 × 43
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
GMI3-Real
2.00 × 6
Exness-MT5Real28
2.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
2.38 × 21
еще 38...
Нет отзывов
2025.12.23 09:59
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.92% of days out of 51 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 08:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 02:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.96% of days out of 51 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.21 16:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
DT INTRADAY 5
30 USD в месяц
2%
0
0
USD
102
EUR
8
100%
75
74%
53%
1.14
0.03
EUR
2%
1:500
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.