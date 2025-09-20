통화 / MI
MI: NFT Limited Class A
3.60 USD 0.10 (2.86%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
MI 환율이 오늘 2.86%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 3.60이고 고가는 3.81이었습니다.
NFT Limited Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
3.60 3.81
년간 변동
1.57 10.29
- 이전 종가
- 3.50
- 시가
- 3.70
- Bid
- 3.60
- Ask
- 3.90
- 저가
- 3.60
- 고가
- 3.81
- 볼륨
- 31
- 일일 변동
- 2.86%
- 월 변동
- 16.13%
- 6개월 변동
- 51.26%
- 년간 변동율
- -50.62%
20 9월, 토요일