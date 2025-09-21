Valute / MI
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
MI: NFT Limited Class A
3.60 USD 0.10 (2.86%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio MI ha avuto una variazione del 2.86% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.60 e ad un massimo di 3.81.
Segui le dinamiche di NFT Limited Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
3.60 3.81
Intervallo Annuale
1.57 10.29
- Chiusura Precedente
- 3.50
- Apertura
- 3.70
- Bid
- 3.60
- Ask
- 3.90
- Minimo
- 3.60
- Massimo
- 3.81
- Volume
- 31
- Variazione giornaliera
- 2.86%
- Variazione Mensile
- 16.13%
- Variazione Semestrale
- 51.26%
- Variazione Annuale
- -50.62%
21 settembre, domenica