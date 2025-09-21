QuotazioniSezioni
MI: NFT Limited Class A

3.60 USD 0.10 (2.86%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio MI ha avuto una variazione del 2.86% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.60 e ad un massimo di 3.81.

Segui le dinamiche di NFT Limited Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
3.60 3.81
Intervallo Annuale
1.57 10.29
Chiusura Precedente
3.50
Apertura
3.70
Bid
3.60
Ask
3.90
Minimo
3.60
Massimo
3.81
Volume
31
Variazione giornaliera
2.86%
Variazione Mensile
16.13%
Variazione Semestrale
51.26%
Variazione Annuale
-50.62%
21 settembre, domenica