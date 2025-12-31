지표: Momentum Color Fill 새 코멘트 Automated-Trading 2025.12.31 13:43 Momentum Color Fill: 모멘텀 보조지표는 주어진 기간 동안 금융상품의 가격 변동을 측정합니다. Author: FinGeR [삭제] 2012.09.03 03:17 #1 Automated-Trading:모멘텀 컬러 채우기:작성자: 알렉산더 피에초타 따라서 채우기가 "레벨 라인" 위에 있으면 이는 시장이 견인력을 얻었음을 의미하며, 더 많은 거래가 들어오고 있음을 나타냅니다. 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
Momentum Color Fill:
모멘텀 보조지표는 주어진 기간 동안 금융상품의 가격 변동을 측정합니다.
Author: FinGeR