지표: 간단한 트렌드 탐지기
제안합니다! 나중에 찾을 수 있도록 지표에 (줄여서) 이름을 지어주세요! 나는 당신의 성병이 정말 마음에 들었습니다. 또 다른 mql5 결함이 발생한 후에야 오랫동안 검색해야했습니다.
제안 : 각 기간에 대한 계산 기간을 선택할 수있는 기능을 사용하여 (가능한 경우) 다중 기간 지표를 기반으로 (약 3-5 등 기간 동안) 다중 시간 프레임 지표를 만드십시오.
유사한 지표: RSI_3HTF.
간단한 트렌드 탐지기:
RSI와 Dem의 더 민감한 아날로그. RSI와 Dem은 동일하지만 더 민감합니다.
Author: Vladislav Eremeev