지표: 멀티 시그널_PCH

가격 채널 인디케이터의 확장 버전으로 5단계가 사용됩니다. 이 인디케이터는 포지션 개시/청산 신호와 손절/이익실현 레벨을 표시합니다.

멀티 시그널_PCH

Author: Anatoli Kazharski

