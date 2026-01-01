라이브러리: EAX_Mysql - MySQL library
작성자: 마이클 쇤
안녕하세요, Michael,
예제 스크립트에 몇 가지 오타가 있습니다(예: EAX_mysql은 EAX_Mysql(대소문자 구분)이어야 하지만 어쨌든 훌륭한 스크립트를 제공해 주셔서 감사합니다.
수고하셨습니다... 하지만... 브라보!
마이클에게 라이브러리를 제공해 주셔서 감사합니다. 구성하려고 합니다. 컴파일할 때 오류가 발생합니다:
'EAX_mysql' - 유형이없는 선언
무엇과 연결할 수 있나요?
예제에서 클래스는 EAX_mysql이고 라이브러리에서는 EAX_Mysql로 설명됩니다.
시간을 내어 이 글을 작성하고 공유해 주셔서 대단히 감사합니다. 또 다른 빠른 수정 방법이 있습니다:
- 사용 중인 환경(32비트 또는 64비트)에 맞는 Connector/C(libmysql )를 다운로드하고 libymsql.dll을 "MQL5\Include"에 넣습니다.
.dll은 MQL5\Include가 아닌 MQL5\Libraries에 있어야 합니다.
시간을 내어 이 글을 작성하고 공유해 주셔서 대단히 감사합니다. 또 다른 빠른 수정 방법이 있습니다:
- 사용 중인 환경(32비트 또는 64비트)에 맞는 Connector/C(libmysql )를 다운로드하고 libymsql.dll을 "MQL5\Include"에 넣습니다.
.dll은 MQL5\Include가 아닌 MQL5\Libraries에 있어야 합니다.
안녕하세요!
다음과 같은 상황이 발생했습니다: 메타에디터를 실행할 때 "C++ 컴파일러 Microsoft Visual Studio 2005/2008/2010/2012가 시스템에 설치되어 있지 않습니다" 라는 경고가 표시됩니다. 동시에 Microsoft Visual Studio Express가 설치되어 있습니다 . 코드 실행 중 db.connect 줄 바로 뒤에 오류나 기타 잔소리 없이 코드가 실행됩니다. Microsoft Visual Studio와관련이 있으며 어떻게 수정할 수 있나요?
고마워요
마이클에게,
귀하의 라이브러리를 사용하려고 합니다.
안타깝게도 사용할 수 없습니다.
"데이터 읽기" 예제에서 두 개의 작은 오타 오류를 발견했습니다:
- "db.connect("myhost.mydomain.com", "myusername", "mypassword", "mydatabase", "mytable")" 코드의 마지막 줄에";"가 누락되었습니다.
- EAX_mysql *db = new EAX_Mysql(); ==> EAX_Mysql*db = new EAX_Mysql()줄에서 ("EAX_mysql"의 경우);
설치 가이드를 따릅니다. 디버그를 사용하면 행 416의 "connect" 함수에서 "mysql_init(0)"이라는 호출로 모든 블록이 표시됩니다.
mysql-connector-c-6.1.2-winx64를 사용했습니다.
Thanks
지안 프란치오 스키오
안녕하세요 지안프랑시오,
64 비트 메타 트레이더를 사용하는 경우 64 비트 mysql DLL이 필요하고 32 비트 메타 트레이더의 경우 32 비트 mysql DLL이 필요하다고 가정합니다...
문서 설명에 대한 감사합니다 ... 나는 그것을 고치려고 노력할 것이다 ...
EAX_Mysql - MySQL library:
이 라이브러리를 사용하면 MySQL에 쉽게 인터페이스할 수 있습니다.
Author: Michael Schoen