라이브러리: 멀티 테스터 - 페이지 6

fxsaber 2019.10.09 23:31 #51

Сергей Таболин:방금 알았습니다. 어디서 이런 일이 발생하나요?

현재 테스터에 표시되는 날짜입니다.

[삭제] 2019.10.10 07:44 #52

fxsaber:현재 테스터에 표시되는 날짜입니다.

사실 이 날짜가 표시되어야 한다는 것을 알고 있지만 표시되지 않습니다. 이 날짜를 프로그래밍 방식으로 가져오는 데 매우 관심이 있습니다.

fxsaber 2019.10.10 08:02 #53

Сергей Таболин:사실 저는 이 기능이 있어야 한다는 것을 알고 있지만 그렇지 않다는 것을 알고 있습니다. 프로그래밍 방식으로 이러한 날짜를 가져오는 데 매우 관심이 있습니다.

TesterDate는 멀티테스터에서 설정하지 않은 날짜입니다. 멀티테스터를 시작할 수 있습니다. 그런 다음 중단하세요. Tester에서 날짜를 변경합니다. 멀티테스터를 시작하면 테스터에서 변경한 날짜로 계속 진행됩니다. 이제 이해가 됩니다.

fxsaber 2019.10.10 13:15 #54

어드바이저를 선택할 수 있습니다.

#include <fxsaber\MultiTester\MTTester.mqh> // https://www.mql5.com/ko/code/26132

void OnStart()
{
  if (MTTESTER::SetExpertName("Examples\\Moving Average\\Moving Average.ex5"))
    Print(MTTESTER::GetExpertName() + " - OK.");
  else
    Print("Failed.");
}

fxsaber 2019.10.10 23:38 #55

모든 파일을 업데이트했습니다. 여러 전문가 어드바이저를 실행하는 예제를 추가했습니다.

#include <fxsaber\MultiTester\MultiTester.mqh> // 테스터에서 여러 번 실행/최적화.

// 이 함수는 작업 목록 생성을 담당합니다.
void SetTesterSettings()
{
  static const string ExpertNames[] = {"Examples\\Moving Average\\Moving Average.ex5",
                                       "Examples\\MACD\\MACD Sample.ex5",
                                       "Examples\\Controls\\Controls.ex5",
                                       "Examples\\ChartInChart\\ChartInChart.ex5"};

  const int Size = ArraySize(ExpertNames);

  for (int i = 0; i < Size; i++)
    TesterSettings.Add(ExpertNames[i]);
}

이제 여러 버전의 EA를 확인/비교해야 하는 경우 유사한 소스를 만들고, 다중 최적화를 실행하는 등 더 편리한 작업을 수행할 수 있습니다. 결과적으로 이러한 기능은 심볼 검색이 아니라(심볼 검색도 적합하지만) 전문가 자문가의 비교 분석에 더 유용합니다.

fxsaber 2019.10.13 10:52 #56

Сергей Таболин:정전이 발생했습니다.

이 글을 쓰도록 유도해 주셔서 감사합니다.

트레이딩, 자동매매 시스템, 트레이딩 전략 테스트에 관한 포럼입니다.

라이브러리: 멀티테스터

fxsaber, 2019.08.04 21:00

2171에서 몇 시간 동안 셔플을 했는데 멈추는 버그가 발생했습니다. 포럼에서 2174가 나왔다는 것을 보았습니다. 멀티테스터를 중지하고 EA를 다시 컴파일한 후 멀티테스터를 시작했습니다. 그리고 멈췄던 바로 그 지점에서 계속 진행되었습니다. 의외로 편리했습니다.

툴킷을 공개해야 하는 이유를 보여주는 좋은 예입니다. 무엇이 유용할 수 있는지 외부에서 확인할 수 있습니다.

[삭제] 2019.10.22 09:26 #57

좋은 하루 되세요.

작은 불편이 하나 발생했습니다.

바로 "주기"를 추가했다는 것입니다. 기본 설정은 6주기입니다. 한 문자에 대한 최적화가 6번 수행되는 경우입니다.

그래서 얼마 전 전문가 어드바이저 중 한 명에게 신호 블록을 추가했습니다. 물론 최적화를 실행하기로 결정했습니다. 3주기를 설정했습니다. 모든 것이 작동하고 모든 것이 괜찮습니다. 하지만! 나는 일부 기호에서 전문가 조언자가 거의 쓸모 없다는 것을 알고있었습니다. 그것은 배수되지 않지만 반환이 없습니다. 이제 그러한 기호에 이르렀고 첫 번째주기가 지났으며 결과에서 더 이상의 최적화가 의미가 없음을 알 수 있습니다.

여기에서 질문이 생깁니다-어떻게해야합니까?

제안 : 이와 같은 작은 패널이 있으면 좋을 것입니다 (죄송합니다, 아티스트가 아닙니다 :).

그런 다음이 기호에 대한 전망이 없음을 확인하고 "건너 뛰기"버튼을 클릭하면이 기호가 대기열에서 제거되고 현재 최적화가 중지되고 다음 기호의 최적화가 시작됩니다.

이게 가능할까요?

추신: 지금은 두 번의 패스를 더 기다려야 하는데 패스가 한 시간 이상 지속됩니다. 두 시간 이상의 시간 낭비입니다. 한심한 ))))

고조파 거래 채널 준비 방법을 알고 백테스팅/최적화

fxsaber 2019.10.22 09:35 #58

따라서 원치 않는 캐릭터가 시작되면 테스터에서 중지 버튼을 누르 면 됩니다.

[삭제] 2019.10.22 09:40 #59

fxsaber: 따라서 원치 않는 캐릭터가 시작되면 테스터에서 중지 버튼을 누르기만 하면 됩니다.

이것은 옵션입니다 )))) 그러나 예를 들어 10주기를 설정한 경우 중지 버튼을 9번 눌러야 합니다. ))) 그리고 한 번이 더 좋을 것입니다 (원합니다)))).

[삭제] 2019.10.22 09:46 #60
방금 알았습니다. 어디서 이런 일이 발생하나요?
현재 테스터에 표시되는 날짜입니다.
현재 테스터에 표시되는 날짜입니다.
사실 이 날짜가 표시되어야 한다는 것을 알고 있지만 표시되지 않습니다. 이 날짜를 프로그래밍 방식으로 가져오는 데 매우 관심이 있습니다.
사실 저는 이 기능이 있어야 한다는 것을 알고 있지만 그렇지 않다는 것을 알고 있습니다. 프로그래밍 방식으로 이러한 날짜를 가져오는 데 매우 관심이 있습니다.
TesterDate는 멀티테스터에서 설정하지 않은 날짜입니다.
멀티테스터를 시작할 수 있습니다. 그런 다음 중단하세요. Tester에서 날짜를 변경합니다. 멀티테스터를 시작하면 테스터에서 변경한 날짜로 계속 진행됩니다. 이제 이해가 됩니다.
어드바이저를 선택할 수 있습니다.
이제 여러 버전의 EA를 확인/비교해야 하는 경우 유사한 소스를 만들고, 다중 최적화를 실행하는 등 더 편리한 작업을 수행할 수 있습니다.
결과적으로 이러한 기능은 심볼 검색이 아니라(심볼 검색도 적합하지만) 전문가 자문가의 비교 분석에 더 유용합니다.
정전이 발생했습니다.
이 글을 쓰도록 유도해 주셔서 감사합니다.
트레이딩, 자동매매 시스템, 트레이딩 전략 테스트에 관한 포럼입니다.
라이브러리: 멀티테스터
fxsaber, 2019.08.04 21:00
2171에서 몇 시간 동안 셔플을 했는데 멈추는 버그가 발생했습니다. 포럼에서 2174가 나왔다는 것을 보았습니다. 멀티테스터를 중지하고 EA를 다시 컴파일한 후 멀티테스터를 시작했습니다. 그리고 멈췄던 바로 그 지점에서 계속 진행되었습니다. 의외로 편리했습니다.
툴킷을 공개해야 하는 이유를 보여주는 좋은 예입니다. 무엇이 유용할 수 있는지 외부에서 확인할 수 있습니다.
좋은 하루 되세요.
작은 불편이 하나 발생했습니다.
바로 "주기"를 추가했다는 것입니다. 기본 설정은 6주기입니다. 한 문자에 대한 최적화가 6번 수행되는 경우입니다.
그래서 얼마 전 전문가 어드바이저 중 한 명에게 신호 블록을 추가했습니다. 물론 최적화를 실행하기로 결정했습니다. 3주기를 설정했습니다. 모든 것이 작동하고 모든 것이 괜찮습니다. 하지만! 나는 일부 기호에서 전문가 조언자가 거의 쓸모 없다는 것을 알고있었습니다. 그것은 배수되지 않지만 반환이 없습니다. 이제 그러한 기호에 이르렀고 첫 번째주기가 지났으며 결과에서 더 이상의 최적화가 의미가 없음을 알 수 있습니다.
여기에서 질문이 생깁니다-어떻게해야합니까?
제안 : 이와 같은 작은 패널이 있으면 좋을 것입니다 (죄송합니다, 아티스트가 아닙니다 :).
그런 다음이 기호에 대한 전망이 없음을 확인하고 "건너 뛰기"버튼을 클릭하면이 기호가 대기열에서 제거되고 현재 최적화가 중지되고 다음 기호의 최적화가 시작됩니다.
이게 가능할까요?
추신: 지금은 두 번의 패스를 더 기다려야 하는데 패스가 한 시간 이상 지속됩니다. 두 시간 이상의 시간 낭비입니다. 한심한 ))))
따라서 원치 않는 캐릭터가 시작되면 테스터에서 중지 버튼을 누르기만 하면 됩니다.
이것은 옵션입니다 )))) 그러나 예를 들어 10주기를 설정한 경우 중지 버튼을 9번 눌러야 합니다. ))) 그리고 한 번이 더 좋을 것입니다 (원합니다)))).