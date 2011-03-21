MT5에서 MQL 코드의 저작권 보호. 보안 인증서 - 페이지 10 1...34567891011121314151617 새 코멘트 Renat Fatkhullin 2010.11.10 21:40 #91 ForexTools : 그러나 차트로 재설정하여 작동하는 스크립트는 어떻습니까? 물론 전체 볼륨 중 극소량이지만 여전히 : 테스터에서 어떻게 확인합니까? 아니면 시각적 테스트 모드가 있습니까? 스크립트는 테스터에서 확인되지 않지만 "유용한 작업"은 제어하기가 훨씬 쉽습니다. 즉, 설명, 스크린샷, 보고서 및 로그와 같은 스크립트에 대한 시각적 확인으로 충분합니다. Renat Fatkhullin 2010.11.10 21:47 #92 hrenfx : 빈 차익거래자는 어떻게 됩니까? 이것은 상점의 문제가 아니라 테스터의 결과에 대한 평판의 문제입니다. 매우 간단합니다. 수백 건의 스캘핑 거래가 빈약한 수익을 낸다면 적절한 결론을 내려야 합니다. 우리는: 다중 통화 흐름을 생성하는 과정에서 인위적인 위반을 포함하여 공격적인 테스트 모드를 추가하겠습니다. 이는 틱 개발 모델에 적응하는 차익 거래자의 실패를 즉시 보여줍니다. 보고서에는 " 트랜잭션 수 및 트랜잭션 당 이익이 명확하게 표시되는 ......"과 같은 사람의 권장 사항이 있습니다. 우리의 임무는 거래자에게 "MetaTrader 5 테스터의 N 표준 스트레스 테스트를 통과한 후에만 Expert Advisor가 강력하다고 간주될 수 있습니다"라는 입장을 트레이더에게 주입하는 것입니다. Документация по MQL5: Торговые функции / HistoryDealsTotal www.mql5.com Торговые функции / HistoryDealsTotal - Документация по MQL5 hrenfx 2010.11.10 21:52 #93 Renat : 매우 간단합니다. 수백 건의 스캘핑 거래가 빈약한 수익을 낸다면 적절한 결론을 내려야 합니다. 당신은 분명히 중재가 무엇인지 이해하지 못합니다. 거래 사이에 시간이 있을 수 있습니다. 항상 다중 통화 헤지가 있으므로 며칠 동안 거래를 할 수 없으며 마이너스는 스왑에서만 나옵니다. 다시 말하지만, 틱 시뮬레이션 을 기반으로 한 스트레스 테스트의 양은 차익 거래 로봇을 죽일 수 없습니다. 차익 거래는 파이핑도 스캘핑도 아닙니다. 다중 통화 헤지를 살펴보십시오(시장이 어떻게 작동하든지 간에 주식은 실질적으로 정지할 것입니다). 이것은 사용 가능한 각 통화의 금액(오픈 포즈를 계산하는 경우)이 0이라는 사실에서 간단히 따릅니다(스크린샷의 오른쪽 상단 모서리 참조). 추신: 이것은 MT5 테스터의 명성에 큰 위협이 됩니다. 모든 고문은 차익 거래자로 보완될 수 있으며(다행히 OOP는 이를 쉽게 수행할 수 있음) 주식 테스터가 잘못되면 차익 거래를 켭니다. 수정 - 끄십시오. 차익 거래가 포함된 위치와 클래식 거래가 포함된 위치를 추측하는 것은 비현실적입니다. 그리고 테스터는 거짓을 보여줄 것입니다. PPS 테스터는 단일 통화에서만 신뢰할 수 있습니다.

михаил потапыч 2010.11.10 22:10 #94

hrenfx :

당신은 분명히 중재가 무엇인지 이해하지 못합니다. 거래 사이에 시간이 있을 수 있습니다. 항상 다중 통화 헤지가 있으므로 며칠 동안 거래를 할 수 없으며 마이너스는 스왑에서만 나옵니다. 다시 말하지만, 틱 시뮬레이션 을 기반으로 한 스트레스 테스트의 양은 차익 거래 로봇을 죽일 수 없습니다. 차익 거래는 파이핑도 스캘핑도 아닙니다. 다중 통화 헤지를 살펴보십시오(시장이 어떻게 작동하든지 간에 주식은 실질적으로 정지할 것입니다). 이것은 사용 가능한 각 통화의 금액(오픈 포즈를 계산하는 경우)이 0이라는 사실에서 간단히 따릅니다(스크린샷의 오른쪽 상단 모서리 참조). 추신: 이것은 MT5 테스터의 명성에 큰 위협이 됩니다. 모든 고문은 차익 거래자로 보완될 수 있으며(다행히 OOP는 이를 쉽게 수행할 수 있음) 주식 테스터가 잘못되면 차익 거래를 켭니다. 수정 - 끄십시오. 차익 거래가 포함된 위치와 클래식 거래가 포함된 위치를 추측하는 것은 비현실적입니다. 그리고 테스터는 거짓을 보여줄 것입니다. PPS 테스터는 단일 통화에서만 신뢰할 수 있습니다.

사진 없이 중재에 대한 정의를 내리십시오.

hrenfx 2010.11.10 22:18 #95

Mischek :

사진 없이 중재에 대한 정의를 내리십시오.

나는 차익 거래가 완전히 씹히는 한 곳, 즉 Trade-Arbitrage EA에 대한 설명을 알고 있습니다. Trade-Arbitrage - MQL4 Code Base www.mql5.com Trade-Arbitrage - MQL4 Code Base: советники и эксперты для МетаТрейдера михаил потапыч 2010.11.10 22:22 #96 hrenfx : 나는 차익 거래가 완전히 씹히는 한 곳, 즉 Trade-Arbitrage EA에 대한 설명을 알고 있습니다. 나는 링크 없이 짧고 일반적으로 받아 들여지기를 원했습니다. hrenfx 2010.11.10 22:27 #97 Mischek : 나는 링크 없이 짧고 일반적으로 받아 들여지기를 원했습니다. Pomodoros1 은 Pomodoros2 를 사는 것보다 저렴하게 판매됩니다(반대의 경우도 마찬가지). Pomodoros 1 및 Pomodoros 2 는 스프레드 내에서 동일한 시간의 99.9% 비용이 듭니다. 테스터에서는 그렇지 않습니다. Renat Fatkhullin 2010.11.10 22:28 #98 hrenfx : 당신은 분명히 중재가 무엇인지 이해하지 못합니다. 거래 사이에 시간이 있을 수 있습니다. 항상 다중 통화 헤지가 있으므로 며칠 동안 거래를 할 수 없으며 마이너스는 스왑에서만 나옵니다. 오히려, 귀하는 귀하의 질문을 충분히 명확하게 설명하지 않고 있으며, 일부 간접적으로 적합한 절차를 잘 확립된 중재 개념에 귀속시킵니다. 당신은 "테스터가 진드기를 예측하는 데 문제가 있고 실제 진드기 기록으로 싸울 수 있습니다"라는 아이디어를 홍보하면서 다음 질문을 했습니다. 다중 통화 환경에서 생성 모델". 귀하의 진술에서 이어지는 것은 이러한 이해입니다. 그런 다음 중재 고문을 어떻게 대할 것인지 생각하십시오. 차익 거래 고문은 정확히 모든 공격적인 테스트 모드에 달려 있습니다. 더 공격적인 모드일수록 수익이 낮아집니다. 그러나 항상 이익이 있을 것입니다. 그리고 테스터에서만. 또한 중재가 특별한 경우로 간주되는 경우 한 가지입니다. 예를 들어 EURUSD, GBPUSD 및 EURGBP의 트리오에서만 가능합니다. 차익 거래가 보편적인 경우에는 또 다른 문제입니다. 3 및 4의 수천 가지 변형이 고려되고 차익 거래 변동 이 포착됩니다(MQL4에는 이러한 변형이 무료로 사용 가능하며 네팅 모드에서도 작동하며 MQL5에 대해 최소한의 수정이 필요함). 이러한 Expert Advisor를 사용하면 공격적인 모드가 도움이 되지 않습니다. 추신: 차익 거래 고문은 틱 기록 을 통해서만 밝혀질 수 있습니다. 아니요, 이것은 오래된 홀리바가 아닙니다. 예를 들어 틱 기록 에서 하루 동안만 테스트하는 테스터의 수퍼 모드를 만들 수 있습니다. 그리고 그는 거래 서버가 아닌 틱 히스토리를 직접 수집합니다. 저것들. 사용자가 슈퍼 모드에서 테스트하고 싶다면 24시간 동안 터미널을 온라인 상태로 유지하여 틱을 수집할 수 있습니다. 이러한 이해에서 나는 "진드기 생성 프로세스에 무작위 혼합을 사용하는 공격적인 테스트 방법"을 사용하면 테스터 간 핍 차익 거래 전문가를 깨끗한 물에 데려올 수 있다고 대답합니다. "거래 사이에 시간이 있을 수 있음"에 대한 귀하의 후속 진술은 귀하의 이전 말을 완전히 부인합니다. 또는 틱 테스터 차익 거래, 여러 시간 거래, 또는 "포지션을 0으로 줄이고 긍정적인 스왑으로 전환하려고 합니다." 하나의 힙에 서로 다른 개념을 섞고 있다고 생각합니다. 스크린샷은 결론을 포함하지 않기 때문에 암시적이거나 증거가 아닙니다. 명확하게 정의되고 이해할 수 있는 이익은 어디에 있습니까? 누군가가 스프레드와 실행 품질의 심각한 손실(1핍이 미끄러지고 전체 밸런싱 모델이 무너짐)을 통해 대량 작업을 통해 포즈를 0으로 줄이려는 경우 아무도 반대하지 않습니다. 특히 무역 보고서를 본 후에. 아니면 균형 곡선을 보는 것으로 충분합니까? "이것은 MT5 테스터의 명성에 큰 위협이 된다"라는 문제는 근본적으로 터무니없다. 복잡한 차익 거래 - 논의 TSD-v11 MT4-JB-OsMA hrenfx 2010.11.10 22:38 #99 Renat : "이것은 MT5 테스터의 명성에 큰 위협이 된다"라는 문제는 근본적으로 터무니없다. 상담원 설명 링크 걸어두었습니다. Rosh에게 물어보세요. 그는 차익거래 원칙과 이것이 다중 통화 테스터에게 미치는 위협에 대해 설명할 수 있을 것입니다. 이 주제에 익숙한 사람들은 위협이 있고 상상이 아니라는 것을 확인시켜 줄 것이라고 생각합니다. 이를 보여주는 가장 쉬운 방법은 MQL5에서 MQL4 Expert Advisor를 다시 작성하고 테스터에서 실행하는 것입니다. 시뮬레이션된 진드기 에 대한 스트레스 테스트가 도움이 되지 않는지 확인하십시오. 이러한 조언자는 언젠가 CodeBase에 나타날 것입니다. 그리고 사람들은 테스터의 주식 풀러처럼 이를 Expert Advisor에 구축할 것입니다. 그를 다루는 방법 - 나는 전혀 모른다. 하루 동안 Tiki는 여기에서 도움이되지 않습니다. 오류, 버그, 질문 전략 테스터(미래에 대한 질문) MQL5에 대한 소원 михаил потапыч 2010.11.10 22:39 #100 hrenfx : Pomodoros1 은 Pomodoros2 를 사는 것보다 저렴하게 판매됩니다(반대의 경우도 마찬가지). Pomodoros 1 및 Pomodoros 2 는 스프레드 내에서 동일한 시간의 99.9% 비용이 듭니다. 테스터에서는 그렇지 않습니다. 첫 번째 토마토는 예를 들어 십자가이고 두 번째 토마토는 부피를 고려하여 두 개의 해당 직선 쌍으로 구성됩니다. MT5 테스터에서 동기식 틱 생성에 대해 모릅니다. 그리고 일반적으로 스트레스 테스트에는 성배가 있을 것입니다. Алгоритм генерации тиков в тестере стратегий терминала MetaTrader 5 2010.05.21MetaQuotes Software Corp.www.mql5.com MetaTrader 5 позволяет во встроенном тестере стратегий моделировать автоматическую торговлю с помощью экспертов на языке MQL5. 그러나 차트로 재설정하여 작동하는 스크립트는 어떻습니까? 물론 전체 볼륨 중 극소량이지만 여전히 : 테스터에서 어떻게 확인합니까? 아니면 시각적 테스트 모드가 있습니까?
스크립트는 테스터에서 확인되지 않지만 "유용한 작업"은 제어하기가 훨씬 쉽습니다.
즉, 설명, 스크린샷, 보고서 및 로그와 같은 스크립트에 대한 시각적 확인으로 충분합니다.
빈 차익거래자는 어떻게 됩니까? 이것은 상점의 문제가 아니라 테스터의 결과에 대한 평판의 문제입니다.
매우 간단합니다. 수백 건의 스캘핑 거래가 빈약한 수익을 낸다면 적절한 결론을 내려야 합니다.
우리는:
우리의 임무는 거래자에게 "MetaTrader 5 테스터의 N 표준 스트레스 테스트를 통과한 후에만 Expert Advisor가 강력하다고 간주될 수 있습니다"라는 입장을 트레이더에게 주입하는 것입니다.
- 다중 통화 흐름을 생성하는 과정에서 인위적인 위반을 포함하여 공격적인 테스트 모드를 추가하겠습니다. 이는 틱 개발 모델에 적응하는 차익 거래자의 실패를 즉시 보여줍니다.
- 보고서에는 " 트랜잭션 수 및 트랜잭션 당 이익이 명확하게 표시되는 ......"과 같은 사람의 권장 사항이 있습니다.
사진 없이 중재에 대한 정의를 내리십시오.
나는 차익 거래가 완전히 씹히는 한 곳, 즉 Trade-Arbitrage EA에 대한 설명을 알고 있습니다.
나는 링크 없이 짧고 일반적으로 받아 들여지기를 원했습니다.
Pomodoros1 은 Pomodoros2 를 사는 것보다 저렴하게 판매됩니다(반대의 경우도 마찬가지).
Pomodoros 1 및 Pomodoros 2 는 스프레드 내에서 동일한 시간의 99.9% 비용이 듭니다. 테스터에서는 그렇지 않습니다.
