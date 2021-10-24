Matstat 계량 경제학 마탄 - 페이지 36

새 코멘트
 
Aleksey Nikolayev # :

분명히, 당신은 지는 게임에서 위험을 증가시켜 손실을 약간 줄일 수 있다는 것을 의미합니다. 이 방법으로는 이익을 얻을 수 없습니다(패배 게임에서).

나에게 이것은 "환자가 죽기 전에 땀을 흘렸는지"에 대한 농담과 같은 것입니다)

"아무것도 바꾸지 않고 적자 경제에서 수익성있는 경제를 만드는 것은 불가능합니다.")

나는 지는 게임에서 당신이 베팅을 늘림으로써 분명히 이길 수 있다고 말하지 않았습니다.

최적의 전략을 선택하는 것입니다(나중에 병합하거나 덜 병합하거나 일찍 승리). 구체적이고 달성 가능한 한계를 설정하면 갑자기 외견상 역설적인 결론에 도달합니다. 즉, 증가된 위험이 더 수익성이 좋습니다. 즉, 작은 위험보다 더 최적입니다.

여기에서 실시간으로 많은 수를 볼 수 있습니다. 총체적으로 "거의 최대한 쾅"하는 얼굴이 더 많이 이기고 오랫동안 여기에 머물 수 있습니다. 그들은 더 안정적입니다. 절망적이고 무관심한 사람들을 제외하고.

성배가 열려 있어서가 아니라 조금 더 최적입니다. 어쨌든 결과는 조금 예측 가능합니다 :-)

 
Maxim Kuznetsov # :

나는 지는 게임에서 당신이 베팅을 늘림으로써 분명히 이길 수 있다고 말하지 않았습니다.

최적의 전략을 선택하는 것입니다(나중에 병합하거나 덜 병합하거나 일찍 승리). 구체적이고 달성 가능한 한계를 설정하면 갑자기 외견상 역설적인 결론에 도달합니다. 즉, 증가된 위험이 더 수익성이 좋습니다. 즉, 작은 위험보다 더 최적입니다.

여기에서 실시간으로 많은 수를 볼 수 있습니다. 총체적으로 "거의 최대한 쾅"하는 얼굴이 더 많이 이기고 오랫동안 여기에 머물 수 있습니다. 그들은 더 안정적입니다. 절망적이고 무관심한 사람들은 제외합니다.

성배가 열려 있어서가 아니라 조금 더 최적입니다. 어쨌든 결과는 조금 예측 가능합니다 :-)

당신이 말하는 모든 것이 옳습니다.

투기꾼은 항상 투자자보다 더 많이 벌고 대부분은 투자자보다 덜 잃습니다.

 
Maxim Kuznetsov # :

나는 지는 게임에서 당신이 베팅을 늘림으로써 분명히 이길 수 있다고 말하지 않았습니다.

최적의 전략을 선택하는 것입니다(나중에 병합하거나 덜 병합하거나 일찍 승리). 구체적이고 달성 가능한 한계를 설정하면 갑자기 외견상 역설적인 결론에 도달합니다. 즉, 증가된 위험이 더 수익성이 좋습니다. 즉, 작은 위험보다 더 최적입니다.

여기에서 실시간으로 많은 수를 볼 수 있습니다. 총체적으로 "거의 최대한 쾅"하는 얼굴이 더 많이 이기고 오랫동안 여기에 머물 수 있습니다. 그들은 더 안정적입니다. 절망적이고 무관심한 사람들을 제외하고.

성배가 열려 있어서가 아니라 조금 더 최적입니다. 어쨌든 결과는 조금 예측 가능합니다 :-)

"생존자의 역설"의 또 다른 버전이 있습니다. 신호에 배치되고 오랫동안 거기에 누워 있으며 대부분 성공적인 옵션입니다)

당신은 오랫동안 거래할 수 없으며, 투자자들은 그러한 아름다운 것에 투자하는 것을 조심할 것입니다)

 
Aleksey Nikolayev # :

"생존자의 역설"의 또 다른 버전이 있습니다. 신호에 배치되고 오랫동안 거기에 누워 있으며 대부분 성공적인 옵션입니다)

당신은 오랫동안 거래할 수 없으며, 투자자들은 그러한 아름다운 것에 투자하는 것을 조심할 것입니다)

글쎄, 신호에 대한 투자자 는 도대체 무엇입니까? 당신의 하늘 과학 도서관에서 우리 지구로 내려오십시오 ..:-) 투자는 약간 다른 것에 관한 것입니다.

이미 어딘가에서 지적했습니다. 신호가 더 잘 보일수록 캐치가 더 강해집니다.

 
Maxim Kuznetsov # :

글쎄, 신호에 대한 투자자 는 도대체 무엇입니까? 당신의 하늘 과학 도서관에서 우리 지구로 내려오십시오 ..:-) 투자는 약간 다른 것에 관한 것입니다.

이미 어딘가에서 지적했습니다. 신호가 더 잘 보일수록 캐치가 더 강해집니다.

지하 실용 실험실에서는 신호가 좋을수록 더 나빠 보입니까?) 또한 충분합니다)

 
Aleksey Nikolayev # :

지하 실용 실험실에서는 신호가 좋을수록 더 나빠 보입니까?) 또한 충분합니다)

좋은 지표에 나쁜 신호가 있고 나쁜 지표에 좋은 신호가 있으면 황금 평균이 있어야 합니다.)

뭔가 나에게 보인다 (나는 나 자신을 넘어, 이미 보인다))) 내가해야합니다.?

 
근사치처럼 중앙에 위치하는 슬라이더가 마탄에 있습니까?
 
secret # :
근사치처럼 중앙에 위치하는 슬라이더가 마탄에 있습니까?

세상의 모든 것이 균형을 이루고 있습니다. 즉, 모든 경우에 대한 슬라이드가 있습니다. 마탄은 아직 성숙하지 않다.)

 
secret # :
근사치처럼 중앙에 위치하는 슬라이더가 마탄에 있습니까?

과학은 많은 괴짜를 할 수 있지만 질문의 수학적 의미는 나에게 명확하지 않습니다.

 
secret # :
근사치처럼 중앙에 위치하는 슬라이더가 마탄에 있습니까?

전체 EMA 가족..

농담은 제쳐두고 - 실험 데이터로 가장 먼저 하는 일은 EMA를 적용하는 것입니다.

실험자는 최종 결과보다 예상되는 EMA에 대해 더 많이 미리 알고 있기 때문입니다.

1...29303132333435363738
새 코멘트