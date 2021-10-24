Matstat 계량 경제학 마탄 - 페이지 36 1...29303132333435363738 새 코멘트 Maxim Kuznetsov 2021.09.03 11:57 #351 Aleksey Nikolayev # : 분명히, 당신은 지는 게임에서 위험을 증가시켜 손실을 약간 줄일 수 있다는 것을 의미합니다. 이 방법으로는 이익을 얻을 수 없습니다(패배 게임에서). 나에게 이것은 "환자가 죽기 전에 땀을 흘렸는지"에 대한 농담과 같은 것입니다) "아무것도 바꾸지 않고 적자 경제에서 수익성있는 경제를 만드는 것은 불가능합니다.") 나는 지는 게임에서 당신이 베팅을 늘림으로써 분명히 이길 수 있다고 말하지 않았습니다. 최적의 전략을 선택하는 것입니다(나중에 병합하거나 덜 병합하거나 일찍 승리). 구체적이고 달성 가능한 한계를 설정하면 갑자기 외견상 역설적인 결론에 도달합니다. 즉, 증가된 위험이 더 수익성이 좋습니다. 즉, 작은 위험보다 더 최적입니다. 여기에서 실시간으로 많은 수를 볼 수 있습니다. 총체적으로 "거의 최대한 쾅"하는 얼굴이 더 많이 이기고 오랫동안 여기에 머물 수 있습니다. 그들은 더 안정적입니다. 절망적이고 무관심한 사람들을 제외하고. 성배가 열려 있어서가 아니라 조금 더 최적입니다. 어쨌든 결과는 조금 예측 가능합니다 :-) Uladzimir Izerski 2021.09.03 12:05 #352 Maxim Kuznetsov # : 나는 지는 게임에서 당신이 베팅을 늘림으로써 분명히 이길 수 있다고 말하지 않았습니다. 최적의 전략을 선택하는 것입니다(나중에 병합하거나 덜 병합하거나 일찍 승리). 구체적이고 달성 가능한 한계를 설정하면 갑자기 외견상 역설적인 결론에 도달합니다. 즉, 증가된 위험이 더 수익성이 좋습니다. 즉, 작은 위험보다 더 최적입니다. 여기에서 실시간으로 많은 수를 볼 수 있습니다. 총체적으로 "거의 최대한 쾅"하는 얼굴이 더 많이 이기고 오랫동안 여기에 머물 수 있습니다. 그들은 더 안정적입니다. 절망적이고 무관심한 사람들은 제외합니다. 성배가 열려 있어서가 아니라 조금 더 최적입니다. 어쨌든 결과는 조금 예측 가능합니다 :-) 당신이 말하는 모든 것이 옳습니다. 투기꾼은 항상 투자자보다 더 많이 벌고 대부분은 투자자보다 덜 잃습니다. Aleksey Nikolayev 2021.09.03 12:08 #353 Maxim Kuznetsov # : 나는 지는 게임에서 당신이 베팅을 늘림으로써 분명히 이길 수 있다고 말하지 않았습니다. 최적의 전략을 선택하는 것입니다(나중에 병합하거나 덜 병합하거나 일찍 승리). 구체적이고 달성 가능한 한계를 설정하면 갑자기 외견상 역설적인 결론에 도달합니다. 즉, 증가된 위험이 더 수익성이 좋습니다. 즉, 작은 위험보다 더 최적입니다. 여기에서 실시간으로 많은 수를 볼 수 있습니다. 총체적으로 "거의 최대한 쾅"하는 얼굴이 더 많이 이기고 오랫동안 여기에 머물 수 있습니다. 그들은 더 안정적입니다. 절망적이고 무관심한 사람들을 제외하고. 성배가 열려 있어서가 아니라 조금 더 최적입니다. 어쨌든 결과는 조금 예측 가능합니다 :-) "생존자의 역설"의 또 다른 버전이 있습니다. 신호에 배치되고 오랫동안 거기에 누워 있으며 대부분 성공적인 옵션입니다) 당신은 오랫동안 거래할 수 없으며, 투자자들은 그러한 아름다운 것에 투자하는 것을 조심할 것입니다) Maxim Kuznetsov 2021.09.03 12:13 #354 Aleksey Nikolayev # : "생존자의 역설"의 또 다른 버전이 있습니다. 신호에 배치되고 오랫동안 거기에 누워 있으며 대부분 성공적인 옵션입니다) 당신은 오랫동안 거래할 수 없으며, 투자자들은 그러한 아름다운 것에 투자하는 것을 조심할 것입니다) 글쎄, 신호에 대한 투자자 는 도대체 무엇입니까? 당신의 하늘 과학 도서관에서 우리 지구로 내려오십시오 ..:-) 투자는 약간 다른 것에 관한 것입니다. 이미 어딘가에서 지적했습니다. 신호가 더 잘 보일수록 캐치가 더 강해집니다. Aleksey Nikolayev 2021.09.03 12:40 #355 Maxim Kuznetsov # : 글쎄, 신호에 대한 투자자 는 도대체 무엇입니까? 당신의 하늘 과학 도서관에서 우리 지구로 내려오십시오 ..:-) 투자는 약간 다른 것에 관한 것입니다. 이미 어딘가에서 지적했습니다. 신호가 더 잘 보일수록 캐치가 더 강해집니다. 지하 실용 실험실에서는 신호가 좋을수록 더 나빠 보입니까?) 또한 충분합니다) Uladzimir Izerski 2021.09.03 13:20 #356 Aleksey Nikolayev # : 지하 실용 실험실에서는 신호가 좋을수록 더 나빠 보입니까?) 또한 충분합니다) 좋은 지표에 나쁜 신호가 있고 나쁜 지표에 좋은 신호가 있으면 황금 평균이 있어야 합니다.) 뭔가 나에게 보인다 (나는 나 자신을 넘어, 이미 보인다))) 내가해야합니다.? secret 2021.09.17 18:24 #357 근사치처럼 중앙에 위치하는 슬라이더가 마탄에 있습니까? Uladzimir Izerski 2021.09.17 19:51 #358 secret # : 근사치처럼 중앙에 위치하는 슬라이더가 마탄에 있습니까? 세상의 모든 것이 균형을 이루고 있습니다. 즉, 모든 경우에 대한 슬라이드가 있습니다. 마탄은 아직 성숙하지 않다.) Aleksey Nikolayev 2021.09.17 21:14 #359 secret # : 근사치처럼 중앙에 위치하는 슬라이더가 마탄에 있습니까? 과학은 많은 괴짜를 할 수 있지만 질문의 수학적 의미는 나에게 명확하지 않습니다. Maxim Kuznetsov 2021.09.17 21:30 #360 secret # : 근사치처럼 중앙에 위치하는 슬라이더가 마탄에 있습니까? 전체 EMA 가족.. 농담은 제쳐두고 - 실험 데이터로 가장 먼저 하는 일은 EMA를 적용하는 것입니다. 실험자는 최종 결과보다 예상되는 EMA에 대해 더 많이 미리 알고 있기 때문입니다. 1...29303132333435363738 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
분명히, 당신은 지는 게임에서 위험을 증가시켜 손실을 약간 줄일 수 있다는 것을 의미합니다. 이 방법으로는 이익을 얻을 수 없습니다(패배 게임에서).
나에게 이것은 "환자가 죽기 전에 땀을 흘렸는지"에 대한 농담과 같은 것입니다)
"아무것도 바꾸지 않고 적자 경제에서 수익성있는 경제를 만드는 것은 불가능합니다.")
나는 지는 게임에서 당신이 베팅을 늘림으로써 분명히 이길 수 있다고 말하지 않았습니다.
최적의 전략을 선택하는 것입니다(나중에 병합하거나 덜 병합하거나 일찍 승리). 구체적이고 달성 가능한 한계를 설정하면 갑자기 외견상 역설적인 결론에 도달합니다. 즉, 증가된 위험이 더 수익성이 좋습니다. 즉, 작은 위험보다 더 최적입니다.
여기에서 실시간으로 많은 수를 볼 수 있습니다. 총체적으로 "거의 최대한 쾅"하는 얼굴이 더 많이 이기고 오랫동안 여기에 머물 수 있습니다. 그들은 더 안정적입니다. 절망적이고 무관심한 사람들을 제외하고.
성배가 열려 있어서가 아니라 조금 더 최적입니다. 어쨌든 결과는 조금 예측 가능합니다 :-)
당신이 말하는 모든 것이 옳습니다.
투기꾼은 항상 투자자보다 더 많이 벌고 대부분은 투자자보다 덜 잃습니다.
"생존자의 역설"의 또 다른 버전이 있습니다. 신호에 배치되고 오랫동안 거기에 누워 있으며 대부분 성공적인 옵션입니다)
당신은 오랫동안 거래할 수 없으며, 투자자들은 그러한 아름다운 것에 투자하는 것을 조심할 것입니다)
글쎄, 신호에 대한 투자자 는 도대체 무엇입니까? 당신의 하늘 과학 도서관에서 우리 지구로 내려오십시오 ..:-) 투자는 약간 다른 것에 관한 것입니다.
이미 어딘가에서 지적했습니다. 신호가 더 잘 보일수록 캐치가 더 강해집니다.
지하 실용 실험실에서는 신호가 좋을수록 더 나빠 보입니까?) 또한 충분합니다)
좋은 지표에 나쁜 신호가 있고 나쁜 지표에 좋은 신호가 있으면 황금 평균이 있어야 합니다.)
뭔가 나에게 보인다 (나는 나 자신을 넘어, 이미 보인다))) 내가해야합니다.?
근사치처럼 중앙에 위치하는 슬라이더가 마탄에 있습니까?
세상의 모든 것이 균형을 이루고 있습니다. 즉, 모든 경우에 대한 슬라이드가 있습니다. 마탄은 아직 성숙하지 않다.)
과학은 많은 괴짜를 할 수 있지만 질문의 수학적 의미는 나에게 명확하지 않습니다.
전체 EMA 가족..
농담은 제쳐두고 - 실험 데이터로 가장 먼저 하는 일은 EMA를 적용하는 것입니다.
실험자는 최종 결과보다 예상되는 EMA에 대해 더 많이 미리 알고 있기 때문입니다.