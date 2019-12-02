로봇용 자동 가상 자가 최적화를 만든 사람이 있습니까? - 페이지 5 1234567891011 새 코멘트 Stanislav Korotky 2019.11.30 17:27 #41 Petros Shatakhtsyan : Expert Advisor 내부에서 자동 최적화를 수행할 수 있습니다 . Expert Advisor를 최적화하고 결과(설정)를 얻습니다. 가장 최근의 솔루션은 아마도 fxsaber에서 나온 것입니다. Petros Shatakhtsyan 2019.11.30 18:47 #42 Stanislav Korotky : Expert Advisor 내부에서 자동 최적화를 수행할 수 있습니다 . Expert Advisor를 최적화하고 결과(설정)를 얻습니다. 가장 최근의 솔루션은 아마도 fxsaber에서 나온 것입니다. 나는 다른 사람의 코드를 절대 보지 않으며 누가 어떻게 자기 최적화를 하는지 알고 싶지 않습니다. 많은 사람들이 모든 것을 아는 것처럼 글을 씁니다. 그것이 무엇인지, 어떻게 될 것인지가 아니라 단순히 최종 결과를 보여주는 것이 필요합니다. 저것들. 자기최적화란? 여기에서 EURUSD 쌍이 가장 높은 결과를 보였습니다(2017년부터 2019년까지). 그러나 올해부터 바뀌었고 다른 커플들이 왔습니다. 이것은 물론 차량에 따라 다릅니다. 다음은 다른 서버에서 2019년 동안 실제 틱에 대한 모든 쌍에 대한 테스트의 예입니다. 모든 쌍은 동일한 설정 을 갖습니다. 올해 초부터 최적화되지 않았습니다. 그리고 질문이 생깁니다. 자가 최적화가 작동하면 어떻게 될까요? 첫 번째 테이블에는 60쌍, 두 번째 테이블에는 44쌍이 있습니다. 포트폴리오: PriceChannelExpert 및 기타 우리는 통화 스프레드를 거래합니다. 디지털 필터를 기반으로 한 Maxim Kuznetsov 2019.11.30 19:40 #43 Petros Shatakhtsyan : 그건 그렇고 MQL 라이브러리에는 Expert Advisors의 자체 최적화 기능이 있습니다. Petros Shatakhtsyan 2019.11.30 20:14 #44 Maxim Kuznetsov : 그건 그렇고 MQL 라이브러리에는 Expert Advisors의 자체 최적화 기능이 있습니다. 이러한 기능은 어디에 있습니까? 그러나 여전히 가상 자가 최적화가 있습니다. 저것들. 동일한 로봇은 별도로 작동하지만 MQL거래 기능 을 사용하지 않으며 주문을 열고 닫는 대신 모든 위치가 구조 배열에 저장됩니다. 결과도. Aleksey Nikolayev 2019.11.30 20:42 #45 Maxim Kuznetsov : 그건 그렇고 MQL 라이브러리에는 Expert Advisors의 자체 최적화 기능이 있습니다. ExpertRemove() Renat Akhtyamov 2019.11.30 21:15 #46 Petros Shatakhtsyan : 항상 같은 결과를 보여주는 로봇은 없다고 생각합니다. 또한 브로커가 거래 계정의 유형을 변경하는 경우에도 결과가 달라지며, 각 쌍에 대해 개별적으로 최적화하고 최적의 입력 매개변수를 선택해야 하는 다른 통화 쌍은 말할 것도 없습니다. 여기에서 가상 자가 최적화가 필요합니다(MT5 테스터의 옵티마이저 없이). 그녀는 어떻게 일할 것인가? 매주, 시장이 마감된 후 토요일에 가상 최적화가 3, 6 또는 12개월 동안 실제 틱에서 각 쌍에 대해 자동으로 활성화됩니다. 시장은 항상 변하기 때문에 더 이상 의미가 없습니다. 결과에 따라 입력 매개변수의 조합이 자동으로 선택됩니다. 예를 들어 누가 더 많은 수익을 내고 있지만 최대 손실은 더 적고 더 많은 거래와 더 많은 회복 계수를 가지고 있는지 여부가 결정됩니다. 이러한 모든 선택된 매개변수는 파일에 기록되어 시장이 열릴 때 로드되어 새 매개변수로 작업할 수 있습니다. MQL 거래 기능 이 없기 때문에 가상 최적화가 필요한 이유 속도상의 이유로 호출되지 않습니다. 당연히 모든 연산과 계산은 공식에 따라 스스로 수행해야 합니다. 누군가 이것을 사용한다면 그것이 얼마나 빨리 작동하고 어떤 결과를 가져오는지 흥미롭습니다. 신청할 가치가 있습니까? 확실히 사용할 가치가 있습니다 예를 들어 지표 매개변수를 최적화하기 위해 Maxim Kuznetsov 2019.11.30 21:29 #47 Aleksey Nikolayev : ExpertRemove() 젠장 추측 :-) 당신은 알고 있었다! 당신은 알고 있었다... Vitaly Muzichenko 2019.11.30 21:36 #48 Aleksey Nikolayev : ExpertRemove() 고맙습니다! 그리고 이것은 Advisor의 어디에 입력해야 합니까? 추신 아마도 이것을 시도하십시오 :) if (ProfitToday() >= 100500 %) ForexRemove(); Maxim Kuznetsov 2019.11.30 21:43 #49 Vitaly Muzichenko : 고맙습니다! 그리고 이것은 Advisor의 어디에 입력해야 합니까? 추신 아마도 이것을 시도하십시오 :) ( AccountProfit()>StartBalance()*100500) & WithdrawAll() & Run() & Run() Alexey Viktorov 2019.11.30 21:49 #50 Vitaly Muzichenko : 고맙습니다! 그리고 이것은 Advisor의 어디에 입력해야 합니까? 추신 아마도 이것을 시도하십시오 :) 비탈리, 그런 농담 그만해. 처음에는 이걸 몰라서 놀라서 입이 떡 벌어졌어요... 그리고 10초 만에 깨달았어요... 1234567891011 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
Expert Advisor 내부에서 자동 최적화를 수행할 수 있습니다 . Expert Advisor를 최적화하고 결과(설정)를 얻습니다. 가장 최근의 솔루션은 아마도 fxsaber에서 나온 것입니다.
나는 다른 사람의 코드를 절대 보지 않으며 누가 어떻게 자기 최적화를 하는지 알고 싶지 않습니다.
많은 사람들이 모든 것을 아는 것처럼 글을 씁니다. 그것이 무엇인지, 어떻게 될 것인지가 아니라 단순히 최종 결과를 보여주는 것이 필요합니다. 저것들. 자기최적화란?
여기에서 EURUSD 쌍이 가장 높은 결과를 보였습니다(2017년부터 2019년까지). 그러나 올해부터 바뀌었고 다른 커플들이 왔습니다. 이것은 물론 차량에 따라 다릅니다.
다음은 다른 서버에서 2019년 동안 실제 틱에 대한 모든 쌍에 대한 테스트의 예입니다. 모든 쌍은 동일한 설정 을 갖습니다. 올해 초부터 최적화되지 않았습니다. 그리고 질문이 생깁니다. 자가 최적화가 작동하면 어떻게 될까요?
첫 번째 테이블에는 60쌍, 두 번째 테이블에는 44쌍이 있습니다.
그건 그렇고 MQL 라이브러리에는 Expert Advisors의 자체 최적화 기능이 있습니다.
이러한 기능은 어디에 있습니까?
그러나 여전히 가상 자가 최적화가 있습니다.
저것들. 동일한 로봇은 별도로 작동하지만 MQL거래 기능 을 사용하지 않으며 주문을 열고 닫는 대신 모든 위치가 구조 배열에 저장됩니다. 결과도.
ExpertRemove()
항상 같은 결과를 보여주는 로봇은 없다고 생각합니다.
또한 브로커가 거래 계정의 유형을 변경하는 경우에도 결과가 달라지며, 각 쌍에 대해 개별적으로 최적화하고 최적의 입력 매개변수를 선택해야 하는 다른 통화 쌍은 말할 것도 없습니다.
여기에서 가상 자가 최적화가 필요합니다(MT5 테스터의 옵티마이저 없이).
그녀는 어떻게 일할 것인가?
매주, 시장이 마감된 후 토요일에 가상 최적화가 3, 6 또는 12개월 동안 실제 틱에서 각 쌍에 대해 자동으로 활성화됩니다. 시장은 항상 변하기 때문에 더 이상 의미가 없습니다.
결과에 따라 입력 매개변수의 조합이 자동으로 선택됩니다. 예를 들어 누가 더 많은 수익을 내고 있지만 최대 손실은 더 적고 더 많은 거래와 더 많은 회복 계수를 가지고 있는지 여부가 결정됩니다.
이러한 모든 선택된 매개변수는 파일에 기록되어 시장이 열릴 때 로드되어 새 매개변수로 작업할 수 있습니다.
MQL 거래 기능 이 없기 때문에 가상 최적화가 필요한 이유 속도상의 이유로 호출되지 않습니다. 당연히 모든 연산과 계산은 공식에 따라 스스로 수행해야 합니다.
누군가 이것을 사용한다면 그것이 얼마나 빨리 작동하고 어떤 결과를 가져오는지 흥미롭습니다.
신청할 가치가 있습니까?
확실히 사용할 가치가 있습니다
예를 들어 지표 매개변수를 최적화하기 위해
젠장 추측 :-)
당신은 알고 있었다! 당신은 알고 있었다...
고맙습니다! 그리고 이것은 Advisor의 어디에 입력해야 합니까?
( AccountProfit()>StartBalance()*100500) & WithdrawAll() & Run() & Run()
비탈리, 그런 농담 그만해. 처음에는 이걸 몰라서 놀라서 입이 떡 벌어졌어요... 그리고 10초 만에 깨달았어요...