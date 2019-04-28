신경망은 밤에만 거래를 엽니다. 그녀는 스캘핑을 발견 했습니까?
훈련 기간 동안 얼마나 많은 거래가 이루어졌습니까?
이것은 신경 기계의 작업입니까? 하나의 통화 쌍과 하나의 로트 크기만 있다는 사실이 마음에 들었습니다. 질문 1: 동시에 몇 개의 주문을 열 수 있습니까? 질문 2: 단 하나의 미결 주문, 단 하나의 쌍, 고정 로트로만 신경망으로 작업할 수 있습니까?
Andrey Dik :
다른 실행은 다릅니다. 나는 내가 찾은 첫 번째 것을 가져 갔다.
교육: 2018년 1월 25일 ~ 2018년 4월 18일(3개월),
검증 기간: 2017년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일(2년),
앞으로: 2019년 1월 1일부터 현재 시간(3개월 반)까지.
결과:
교육 기간 동안: 51건의 거래
Vasily Belozerov :
네.
1. 최대 - 20건의 거래.
2. 물론 할 수 있습니다.
앞으로 나머지 전공도 충전이 가능합니다.
이 프로그램에는 흥미로운 기능이 있습니다. 다른 통화 쌍의 데이터를 입력으로 입력할 수 있으며 프로그램은 공동 동작에서 패턴을 찾습니다. 따라서 모든 통화, 금속, 지수, 주식, 터미널에 있는 모든 것을 동시에 제출할 수 있습니다. 컴퓨터가 폭발할 때까지.
이 모든 것이 잡일이기 때문에 나는 그것에 도달하지 못했습니다. 나중에 EURUSD 및 GBPUSD, 금과 석유, 또는 모든 메이저에서 달러를 기반으로 하는 데이터에 대해 유로를 훈련시키려고 합니다. 나중에 어떻게 되는지 봅시다.
조금 후에 사용자 Andrey Dik 의 신경망의 또 다른 고급 버전의 신호와 팜을 열겠습니다. 멋진 그림도 있습니다.
교육 - 10개월, 교육 후 기간에 대한 테스트 - 6개월.
사진은 짧은 기간을 보여줍니다.
Ivan Butko :그리고 무엇을, 그녀는 그녀가 거래하는 시간을 선택할 수 있습니까?
신경망을 여러 번 훈련했습니다. 각각 다른 수익률 일정을 가지고 있지만 각각 밤과 이른 아침에만 거래를 엽니다.
아시아 전략을 거래하기로 결정한 것 같습니다
샘플은 작고 이제 막 시작되었지만 대부분의 "돈" 기간이 미국과 유럽이라는 사실에도 불구하고 네트워크의 동작이 궁금합니다.
이것은 신경망이 작동 전략을 찾았음을 의미합니까? 아니면 하루 종일 거래하도록 훈련하는 것이 더 낫습니까?
Ivan Butko :신경망이 스프레드를 고려합니까?
아시아 전략을 거래하기로 결정한 것 같습니다
샘플은 작고 이제 막 시작되었지만 대부분의 "돈" 기간이 미국과 유럽이라는 사실에도 불구하고 네트워크의 동작이 궁금합니다.
이것은 신경망이 작동 전략을 찾았음을 의미합니까? 아니면 하루 종일 거래하도록 훈련하는 것이 더 낫습니까?
아름다운 차트가 있기 때문에 아마도 그녀는 밤에 거래를 할 것입니다. 그러나 엄청난 하룻밤 스프레드 확대로 인해 그녀는 실물로 돈을 벌 수 없습니다.
multiplicator :그래서 나는 묻습니다. 아마도 그렇지 않습니까?) 나 자신도이 행동에 대해 궁금했습니다. 미국 및 유럽 거래 없음
그리고 무엇을, 그녀는 그녀가 거래하는 시간을 선택할 수 있습니까?
예, 확산을 고려합니다. 주제에 첨부된 화면을 보시면 실제 4일입니다.
Ivan Butko :
네.
교육 - 10개월, 교육 후 기간에 대한 테스트 - 6개월. (백선)
교육 - 10개월, 교육 후 기간에 대한 테스트 - 6개월. (백선)
고정 로트가 있는 시장에서 하나의 주문이 있는 한 쌍의 균형 및 자기자본 차트를 어딘가에서 볼 수 있습니까?
가르친 대로 작동합니다.
Ivan Butko :구매한 블랙박스가 있습니다.
그래서 나는 묻습니다. 아마도 그렇지 않습니까?) 나 자신도이 행동에 대해 궁금했습니다. 미국 및 유럽 거래 없음
예, 확산을 고려합니다. 주제에 첨부된 화면을 보시면 실제 4일입니다.
스스로 수정할 수 없다는 단점이 있습니다.
문서를 참조하십시오. 아마도 그러한 기회가 있을 것입니다.
물어볼 사람을 찾았습니다.)) 우리는 장치, 공식 사전 판매 설명 또는 고객에게 발행된 도크를 모릅니다.
이것은 신경망이 작동 전략을 찾았음을 의미합니까? 아니면 하루 종일 거래하도록 훈련하는 것이 더 낫습니까?