신경망은 밤에만 거래를 엽니다. 그녀는 스캘핑을 발견 했습니까?

신경망을 여러 번 훈련했습니다. 각각 다른 수익률 일정을 가지고 있지만 각각 밤과 이른 아침에만 거래를 엽니다.

아시아 전략을 거래하기로 결정한 것 같습니다

샘플은 작고 이제 막 시작되었지만 대부분의 "돈" 기간이 미국과 유럽이라는 사실에도 불구하고 네트워크의 동작이 궁금합니다.

이것은 신경망이 작동 전략을 찾았음을 의미합니까? 아니면 하루 종일 거래하도록 훈련하는 것이 더 낫습니까?



 
훈련 기간 동안 얼마나 많은 거래가 이루어졌습니까?
 
이것은 신경 기계의 작업입니까? 하나의 통화 쌍과 하나의 로트 크기만 있다는 사실이 마음에 들었습니다. 질문 1: 동시에 몇 개의 주문을 열 수 있습니까? 질문 2: 단 하나의 미결 주문, 단 하나의 쌍, 고정 로트로만 신경망으로 작업할 수 있습니까?
 
Andrey Dik :
훈련 기간 동안 얼마나 많은 거래가 이루어졌습니까?

다른 실행은 다릅니다. 나는 내가 찾은 첫 번째 것을 가져 갔다.

교육: 2018년 1월 25일 ~ 2018년 4월 18일(3개월),
검증 기간: 2017년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일(2년),
앞으로: 2019년 1월 1일부터 현재 시간(3개월 반)까지.

결과:

교육 기간 동안: 51건의 거래



검증 기간 동안 : 387건의 거래




포워드: 43


 
Vasily Belozerov :
이것은 신경 기계의 작업입니까? 하나의 통화 쌍과 하나의 로트 크기만 있다는 사실이 마음에 들었습니다. 질문 1: 동시에 몇 개의 주문을 열 수 있습니까? 질문 2: 단 하나의 미결 주문, 단 하나의 쌍, 고정 로트로만 신경망으로 작업할 수 있습니까?

네.

1. 최대 - 20건의 거래.

2. 물론 할 수 있습니다.


앞으로 나머지 전공도 충전이 가능합니다.

이 프로그램에는 흥미로운 기능이 있습니다. 다른 통화 쌍의 데이터를 입력으로 입력할 수 있으며 프로그램은 공동 동작에서 패턴을 찾습니다. 따라서 모든 통화, 금속, 지수, 주식, 터미널에 있는 모든 것을 동시에 제출할 수 있습니다. 컴퓨터가 폭발할 때까지.

이 모든 것이 잡일이기 때문에 나는 그것에 도달하지 못했습니다. 나중에 EURUSD 및 GBPUSD, 금과 석유, 또는 모든 메이저에서 달러를 기반으로 하는 데이터에 대해 유로를 훈련시키려고 합니다. 나중에 어떻게 되는지 봅시다.

조금 후에 사용자 Andrey Dik 의 신경망의 또 다른 고급 버전의 신호와 팜을 열겠습니다. 멋진 그림도 있습니다.


교육 - 10개월, 교육 후 기간에 대한 테스트 - 6개월.
사진은 짧은 기간을 보여줍니다.


그러나 실생활에서의 결과는 흥미롭습니다. 훈련에서 하루 중 기간이 설정되지 않았지만 모든 거래는 여전히 아침에 열려 있습니다. 고요한 시장이 찾는 것처럼
 
Ivan Butko :
그리고 무엇을, 그녀는 그녀가 거래하는 시간을 선택할 수 있습니까?
 
Ivan Butko :
신경망이 스프레드를 고려합니까?
아름다운 차트가 있기 때문에 아마도 그녀는 밤에 거래를 할 것입니다. 그러나 엄청난 하룻밤 스프레드 확대로 인해 그녀는 실물로 돈을 벌 수 없습니다.
 
multiplicator :
그리고 무엇을, 그녀는 그녀가 거래하는 시간을 선택할 수 있습니까?
그래서 나는 묻습니다. 아마도 그렇지 않습니까?) 나 자신도이 행동에 대해 궁금했습니다. 미국 및 유럽 거래 없음

예, 확산을 고려합니다. 주제에 첨부된 화면을 보시면 실제 4일입니다.
 
고정 로트가 있는 시장에서 하나의 주문이 있는 한 쌍의 균형 및 자기자본 차트를 어딘가에서 볼 수 있습니까?

 
가르친 대로 작동합니다.
 
구매한 블랙박스가 있습니다.
스스로 수정할 수 없다는 단점이 있습니다.
문서를 참조하십시오. 아마도 그러한 기회가 있을 것입니다.
물어볼 사람을 찾았습니다.)) 우리는 장치, 공식 사전 판매 설명 또는 고객에게 발행된 도크를 모릅니다.
