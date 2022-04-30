MetaTrader 5 Python 사용자 그룹 - Metatrader에서 Python을 사용하는 방법 - 페이지 68 1...616263646566676869707172737475...88 새 코멘트 nicholish en 2020.05.29 15:23 #671 Roman : 다이아몬드 감사합니다. 오류가 없습니다. 경로가 올바르게 표시됩니다. mt5.initialize()에서 정확한 경로를 삭제하고 터미널을 다시 시작하면 그림이 표시되기 시작했습니다. 원시 문자열을 사용하거나 모든 백슬래시를 이스케이프해야 합니다. option1 = r'C:\Program Files\MetaTrader 5\terminal64.exe' option2 = 'C:\\Program Files\\MetaTrader 5\\terminal64.exe' Roman 2020.05.29 15:30 #672 nicholi shen : 원시 문자열을 사용하거나 모든 백슬래시를 이스케이프해야 합니다. 나는 또한 Almaz가 정확한 경로에 대해 썼을 때 차폐에 대해 생각했습니다. 예, 역시 효과가 있었습니다. 감사해요 Christian 2020.05.30 16:44 #673 Almaz : 차트의 막대 수에 제한이 있습니다. 터미널에서 이 제한을 제거해야 합니다(도구->옵션->차트의 최대 막대). 터미널의 다음 빌드에서는 이러한 요청을 시도할 때 오류(없음)를 반환합니다. 당신의 충고에 감사합니다. 이제 MT5가 모든 데이터를 올바르게 전달하고 있습니다. Christian 2020.05.31 11:38 #674 파이썬 3.8 어셈블리 2470 패키지 5.0.33 Orders_get 함수 실패 주문이 없으면 환불은 "NO"입니다. import MetaTrader5 as mt5 if not mt5.initialize(): print( "initialize() failed, error code =" , mt5.last_error()) quit() orders = mt5.orders_get(symbol= "GBPUSD" ) if orders is None: print( "No orders on GBPUSD, error code={}" .format(mt5.last_error())) elif len(orders) > 0 : print( "Total orders on GBPUSD:" , len(orders)) for order in orders: print(order) mt5.shutdown() Almaz 2020.06.01 10:04 #675 Christian : 파이썬 3.8 어셈블리 2470 패키지 5.0.33 Orders_get 함수 실패 주문이 없으면 환불은 "NO"입니다. 모든 것이 정확하고 빈 세트가 반환되었습니다. 주문이 없다는 표시, 이것은 오류가 아니며 요청이 성공적으로 처리되었습니다. 명백한 오류의 경우 None 이 반환됩니다. 그러나 브로커의 서버에 없는 기호에 대한 빈 집합도 반환한다는 사실은 버그가 수정되었으며 다음 터미널 업데이트에서 사용할 수 있습니다. Christian 2020.06.01 10:12 #676 Almaz : 모든 것이 정확하고 빈 세트가 반환되었습니다. 주문이 없다는 표시, 이것은 오류가 아니며 요청이 성공적으로 처리되었습니다. 명백한 오류의 경우 None 이 반환됩니다. 그러나 브로커의 서버에 없는 기호에 대한 빈 집합도 반환한다는 사실은 버그가 수정되었으며 다음 터미널 업데이트에서 사용할 수 있습니다. 알겠습니다. 정말 이해가 가나요? 답변에는 2가지 유형만 있습니다. 1. 아니오 2. 길이가 0보다 큰 튜플 다음 빌드에서 > 2470 Rashid Umarov 2020.06.01 10:22 #677 Christian : 알겠습니다. 정말 이해가 가나요? 답변에는 2가지 유형만 있습니다. 1. 아니요 2. 길이가 0보다 큰 튜플 다음 빌드에서 > 2470 아니요. 1. 오류가 발생하면 없음 2. 길이가 0보다 큰 튜플 Christian 2020.06.01 12:08 #678 Rashid Umarov : 아니요. 1. 오류가 발생하면 없음 2. 길이가 >=0인 튜플 알겠습니다. 이제 알겠습니다. 고마워 PPSM439 MOHD 2020.06.01 23:18 #679 Дмитрий Прокопьев : mt5.terminal_info()는 다음을 보여줍니다. 경로 값 ='C:\\Works\\MT5 - 터미널\\MetaTrader 5', data_path ='C:\\Works\\MT5 - 터미널\\MetaTrader 5', commondata_path ='C:\\Users\\rip \\AppData\\Roaming\\MetaQuotes\\터미널\\공통' 동일합니다. 그래야만 합니까? 아래 코드: Roman 2020.06.01 23:34 #680 Almaz : @알마즈 copy_xxx_xxx 기능을 처음 실행할 때, 터미널이 일정 시간 동안 시작되지 않았을 때, 함수는 히스토리 페이징의 동기화를 기다리지 않고 히스토리를 건너뛰고 기존 결과를 즉시 리턴합니다. 즉, 첫 번째 함수 호출 은 히스토리를 건너뛴 결과를 반환합니다. 기록이 바뀌면 후속 호출에서만 올바른 결과가 반환됩니다. 이 순간을 고칠 수 있습니까? 그리고 copy_xxx_xxx 함수는 처음 호출될 때 히스토리가 교환될 때까지 기다렸습니다. 1...616263646566676869707172737475...88 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
원시 문자열을 사용하거나 모든 백슬래시를 이스케이프해야 합니다.
원시 문자열을 사용하거나 모든 백슬래시를 이스케이프해야 합니다.
나는 또한 Almaz가 정확한 경로에 대해 썼을 때 차폐에 대해 생각했습니다. 예, 역시 효과가 있었습니다. 감사해요
차트의 막대 수에 제한이 있습니다. 터미널에서 이 제한을 제거해야 합니다(도구->옵션->차트의 최대 막대).
터미널의 다음 빌드에서는 이러한 요청을 시도할 때 오류(없음)를 반환합니다.
모든 것이 정확하고 빈 세트가 반환되었습니다. 주문이 없다는 표시, 이것은 오류가 아니며 요청이 성공적으로 처리되었습니다. 명백한 오류의 경우 None 이 반환됩니다. 그러나 브로커의 서버에 없는 기호에 대한 빈 집합도 반환한다는 사실은 버그가 수정되었으며 다음 터미널 업데이트에서 사용할 수 있습니다.
mt5.terminal_info()는 다음을 보여줍니다.
경로 값 ='C:\\Works\\MT5 - 터미널\\MetaTrader 5', data_path ='C:\\Works\\MT5 - 터미널\\MetaTrader 5', commondata_path ='C:\\Users\\rip \\AppData\\Roaming\\MetaQuotes\\터미널\\공통'
@알마즈
copy_xxx_xxx 기능을 처음 실행할 때, 터미널이 일정 시간 동안 시작되지 않았을 때,
함수는 히스토리 페이징의 동기화를 기다리지 않고 히스토리를 건너뛰고 기존 결과를 즉시 리턴합니다.
즉, 첫 번째 함수 호출 은 히스토리를 건너뛴 결과를 반환합니다.
기록이 바뀌면 후속 호출에서만 올바른 결과가 반환됩니다.
이 순간을 고칠 수 있습니까? 그리고 copy_xxx_xxx 함수는 처음 호출될 때 히스토리가 교환될 때까지 기다렸습니다.