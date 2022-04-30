MetaTrader 5 Python 사용자 그룹 - Metatrader에서 Python을 사용하는 방법 - 페이지 67 1...606162636465666768697071727374...88 새 코멘트 MetaQuotes 2020.05.26 12:29 #661 Python 5.0.33용 MetaTrader 5 출시: pip install --upgrade metatrader5 Almaz 2020.05.26 13:37 #662 Christian : copy_rates_from은 M1 기간에 충분한 데이터를 제공하지 않습니다. 이것이 올바른 조치입니까? 차트의 막대 수에 제한이 있습니다. 터미널에서 이 제한을 제거해야 합니다(도구->옵션->차트의 최대 막대). 터미널의 다음 빌드에서는 이러한 요청을 시도할 때 오류(없음)를 반환합니다. nicholish en 2020.05.26 14:35 #663 Metaquotes : Python 5.0.33용 MetaTrader 5 출시: 대박! 모든 단위 테스트를 통과했습니다. pymt5adapter가 MetaTrader5 5.0.33을 사용하도록 업그레이드되었습니다. 두 패키지 모두 다음 명령으로 업그레이드할 수 있습니다. pip install -U pymt5adapter https://pypi.org/project/pymt5adapter/ 참고: 캘린더 모듈은 pymt5adapter에서 영구적으로 제거되었습니다. pymt5adapter 2020.05.26pypi.org A drop in replacement wrapper for the MetaTrader5 package Алексей Тарабанов 2020.05.26 21:10 #664 1.BUY order send (): by EURUSD 0.01 lots at 1.0949 2. order_send failed, retcode = 10016 retcode = 10016 deal = 0 order = 0 volume = 0.0 price = 0.0 bid = 0.0 ask = 0.0 comment = Invalid stops request_id = 0 retcode_external = 0 request = TradeRequest (action = 1, magic = 234000, order = 0, symbol = 'EURUSD', volume = 0.01, price = 1.0949, stoplimit = 0.0 , sl = 1.0939, tp = 1.0979, deviation = 0, type = 0, type_filling = 0, type_time = 0, expiration = 0, commen t = 'EURUSD Buy.', Position = 0, position_by = 0) stoplimit = 0.0의 초기화는 그냥 통과하지 못했거나 오히려 통과했지만 stoplimit가 허용되지 않게 되었습니다. Алексей Тарабанов 2020.05.26 22:36 #665 내일부터 손녀와 함께 파이썬을 배우자. Roman 2020.05.28 21:52 #666 파이썬 5.0.33 @알마즈 matplotlib 패키지 그림을 출력하지 않습니다. 콘솔 또는 python IDE에서 그림이 실행됩니다. 2020.05 . 28 22 : 47 : 51.654 mplib (EURUSD,M5) Figure( 640 x480) # -*- coding: utf- 8 -*- import MetaTrader5 as mt5 import matplotlib.pyplot as plt Win = 11 if not mt5.initialize("C:\Program Files\MetaTrader 5 \\terminal64.exe"): print("mt5.initialize() failed, error code = ", mt5.last_error()) quit() rates = mt5.copy_rates_from_pos("EURUSD", mt5.TIMEFRAME_M5, 1 , Win) close = rates['close'] mt5.shutdown() fig = plt.figure() ax1 = fig.add_subplot( 3 , 1 , 1 ) ax2 = fig.add_subplot( 3 , 1 , 2 ) ax3 = fig.add_subplot( 3 , 1 , 3 ) ax1.plot(close, color =( 0.60 , 0.60 , 0.60 ), linestyle='dashed', linewidth = 1 ) ax2.plot(close, color =( 0.60 , 0.60 , 0.60 ), linestyle='dashed', linewidth = 1 ) ax3.plot(close, color =( 0.60 , 0.60 , 0.60 ), linestyle='dashed', linewidth = 1 ) plt.show() nicholish en 2020.05.29 00:58 #667 Roman : 파이썬 5.0.33 matplotlib 패키지 그림을 표시하지 않습니다. 콘솔이나 파이썬 IDE에서 그림이 시작됩니다. 이 시도 pip install -U pymt5adapter pandas mplfinance 암호 import mplfinance as mpf import pandas as pd import pymt5adapter as mta def main(): rates = mta.copy_rates_from_pos( "EURUSD" , mta.TIMEFRAME.H1, start_pos= 0 , count= 50 ) df = pd.DataFrame(rates).rename(columns={ 'tick_volume' : 'volume' }) df.columns = (s.title() for s in df.columns) df[ 'Time' ] = pd.to_datetime(df[ 'Time' ], unit= 's' ) df = df.set_index( 'Time' ) print(df) mpf.plot(df, type= 'candle' , mav=( 7 , 15 ), volume=True) if __name__ == '__main__' : with mta.connected(): main() Roman 2020.05.29 02:27 #668 nicholi shen : 이 시도 암호 감사합니다. mplfinance 흥미로운 라이브러리. 하지만 난 서브플롯이 필요해 이 라이브러리가 그러한 그림을 표시할 수 있습니까? Almaz 2020.05.29 10:09 #669 Roman : 파이썬 5.0.33 @알마즈 matplotlib 패키지 그림을 출력하지 않습니다. 콘솔 또는 python IDE에서 그림이 실행됩니다. 나는 이것이 터미널 아래에서 스크립트의 시작임을 이해합니까? 확인했습니다. 작동합니다. 1. 전문가 탭(도구 상자 하단)에 어떤 오류가 작성되었는지 확인합니다. 2. 설정이 matplotlib를 사용하여 올바른 Python에 대한 올바른 경로를 포함하는지 MetaEditor에서 확인합니다. MetaEditor에서 설정을 변경한 후 터미널을 다시 시작해야 합니다. 왜냐하면 터미널은 시작할 때만 이러한 설정을 선택합니다. 3. 터미널 자체에서 python 스크립트를 실행하는 경우 mt5.initialize()에서 터미널에 대한 정확한 경로를 지정하지 않는 것이 좋습니다. 시작합니다. Roman 2020.05.29 15:06 #670 Almaz : 나는 이것이 터미널 아래에서 스크립트의 시작임을 이해합니까? 확인했습니다. 작동합니다. 1. 전문가 탭(도구 상자 하단)에 어떤 오류가 작성되었는지 확인합니다. 2. 설정이 matplotlib를 사용하여 올바른 Python에 대한 올바른 경로를 포함하는지 MetaEditor에서 확인합니다. MetaEditor에서 설정을 변경한 후 터미널을 다시 시작해야 합니다. 왜냐하면 터미널은 시작할 때만 이러한 설정을 선택합니다. 3. 터미널 자체에서 python 스크립트를 실행하는 경우 mt5.initialize()에서 터미널에 대한 정확한 경로를 지정하지 않는 것이 좋습니다. 그들을 시작합니다. 고마워 다이아몬드. 오류가 없습니다. 표시되는 전문가 탭: 2020.05 . 28 22 : 47 : 51.654 mplib (EURUSD,M5) Figure( 640 x480) 경로가 정확합니다. mt5.initialize()에서 정확한 경로를 삭제하고 터미널을 다시 시작하면 그림이 표시되기 시작했습니다. 1...606162636465666768697071727374...88 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
copy_rates_from은 M1 기간에 충분한 데이터를 제공하지 않습니다.
이것이 올바른 조치입니까?
차트의 막대 수에 제한이 있습니다. 터미널에서 이 제한을 제거해야 합니다(도구->옵션->차트의 최대 막대).
터미널의 다음 빌드에서는 이러한 요청을 시도할 때 오류(없음)를 반환합니다.
대박! 모든 단위 테스트를 통과했습니다. pymt5adapter가 MetaTrader5 5.0.33을 사용하도록 업그레이드되었습니다.
두 패키지 모두 다음 명령으로 업그레이드할 수 있습니다.
https://pypi.org/project/pymt5adapter/
참고: 캘린더 모듈은 pymt5adapter에서 영구적으로 제거되었습니다.
감사합니다. mplfinance 흥미로운 라이브러리.
하지만 난 서브플롯이 필요해
이 라이브러리가 그러한 그림을 표시할 수 있습니까?
나는 이것이 터미널 아래에서 스크립트의 시작임을 이해합니까? 확인했습니다. 작동합니다.
1. 전문가 탭(도구 상자 하단)에 어떤 오류가 작성되었는지 확인합니다.
2. 설정이 matplotlib를 사용하여 올바른 Python에 대한 올바른 경로를 포함하는지 MetaEditor에서 확인합니다. MetaEditor에서 설정을 변경한 후 터미널을 다시 시작해야 합니다. 왜냐하면 터미널은 시작할 때만 이러한 설정을 선택합니다.
3. 터미널 자체에서 python 스크립트를 실행하는 경우 mt5.initialize()에서 터미널에 대한 정확한 경로를 지정하지 않는 것이 좋습니다. 시작합니다.
고마워 다이아몬드.
오류가 없습니다. 표시되는 전문가 탭:
경로가 정확합니다.
mt5.initialize()에서 정확한 경로를 삭제하고 터미널을 다시 시작하면 그림이 표시되기 시작했습니다.