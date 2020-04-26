MathRand()는 어떻게 값을 생성합니까? - 페이지 2 1234 새 코멘트 Nazariy Stapyak 2010.08.06 20:38 #11 유샤 : MathRand()가 값을 얻는 방법을 알려주세요. MathRand()가 명시된 범위에 고르게 분포될 것으로 예상할 수 있습니까? 여기에 하나의 예가 있습니다. 물론 다른 더 복잡한 알고리즘이 있습니다 ... rand.c 소스: /*** *rand.c - random number generator * * Copyright (c) 1985-1997, Microsoft Corporation. All rights reserved. * *Purpose: * defines rand(), srand() - random number generator * *******************************************************************************/ #include <cruntime.h> #include <mtdll.h> #include <stddef.h> #include <stdlib.h> #ifndef _MT static long holdrand = 1 L; #endif /* _MT */ /*** *void srand(seed) - seed the random number generator * *Purpose: * Seeds the random number generator with the int given. Adapted from the * BASIC random number generator. * *Entry: * unsigned seed - seed to seed rand # generator with * *Exit: * None. * *Exceptions: * *******************************************************************************/ void __cdecl srand ( unsigned int seed ) { #ifdef _MT _getptd()->_holdrand = (unsigned long )seed; #else /* _MT */ holdrand = ( long )seed; #endif /* _MT */ } /*** *int rand() - returns a random number * *Purpose: * returns a pseudo-random number 0 through 32767. * *Entry: * None. * *Exit: * Returns a pseudo-random number 0 through 32767. * *Exceptions: * *******************************************************************************/ int __cdecl rand ( void ) { #ifdef _MT _ptiddata ptd = _getptd(); return ( ((ptd->_holdrand = ptd->_holdrand * 214013 L + 2531011 L) >> 16 ) & 0x7fff ); #else /* _MT */ return (((holdrand = holdrand * 214013 L + 2531011 L) >> 16 ) & 0x7fff ); #endif /* _MT */ } Aleksei Kuznetsov 2020.04.23 10:55 #12 0에서 임의의 값까지 Int 숫자를 생성하는 RNG 함수가 필요했습니다. Int의 최대값 = 2 147 483 647이므로, 우리는 그것까지 계산합니다. 그런 기능이 있습니다. 분포 가 균일 하다고 생각합니다. int RandomInteger( int max_vl){ //случайное Int от 0 до Max Int //srand(0);//если нужна повторяемость. MathSrand(GetTickCount()) если нужна неповторяемость int r= MathRand (); // от 0 до 32767. double k= 32767.0 ; if (max_vl> 32767 ){ r=r+ MathRand ()* 32767 ; //0...32767 + 0.. 32767*32767(с шагом 32767 ) max=1073709056 > 1 mlrd k=k*k; if (max_vl> 1073709056 ){ // int type max alue =2 147 483 647 > 2 mlrd r=r* 2 + MathRand ()% 2 ; //0...2 147 483 647 > to max int number c шагом 2 + (0 или 1) k=k* 2 ; } } return ( int ) MathFloor (r/k*max_vl); } Rorschach 2020.04.23 11:01 #13 이 기사 에는 최대 4294967295 의 생성기가 있습니다. Igor Makanu 2020.04.23 11:26 #14 Rorschach : 이 기사 에는 최대 4294967295 의 생성기가 있습니다. SB Alglib에는 고정밀 제너레이터가 있습니다. UPD: https://www.mql5.com/ru/forum/324066#comment_13500222 처리하려고 했는데 작동하는 것 같지만 MQL5의 Alglib에 대한 문서가 없습니다. Alglib 웹사이트를 읽어야 합니다. Aleksei Kuznetsov 2020.04.23 11:52 #15 Rorschach : 이 기사 에는 최대 4294967295 의 생성기가 있습니다. 덕분에 계산속도를 비교해봤습니다. 표준 rand()에 대한 내 기능은 2배 느린 것으로 나타났습니다. 코드가 훨씬 간단해 보이지만 ... Aleksei Kuznetsov 2020.04.23 11:56 #16 Igor Makanu : SB Alglib에는 고정밀 제너레이터가 있습니다. UPD: https://www.mql5.com/ru/forum/324066#comment_13500222 처리하려고 했는데 작동하는 것 같지만 MQL5의 Alglib에 대한 문서가 없습니다. Alglib 웹사이트를 읽어야 합니다. 예, 보았지만 aglib 없이 원합니다. 또한 해당 함수에는 질량 */%가 포함됩니다. 나는 속도를 비교하지 않았다, 분명히 더 느리다. 기사의 생성기는 비트 오프셋과 함께 작동합니다. 속도가 빠릅니다. Aleksei Kuznetsov 2020.04.23 14:35 #17 속도를 최적화하기 위해 내 f-th를 다시 작성했습니다. int RandomInteger( int max_vl){ return ( int ) MathFloor (( MathRand ()+ MathRand ()* 32767.0 )/ 1073741824.0 *max_vl);} //случайное Int от 0 до Max Int 분포가 균일한 것으로 나타났습니다. 블로그 https://www.mql5.com/en/blogs/post/735953 에서 실험 이미지를 참조하십시오. 기사에서 RNG를 다시 작성했습니다. 초과분을 버리십시오. 일어난 일은 다음과 같습니다. //если из define переместить в код RNDUint, то скорость работы увеличится на 30% для 10 млн повторов с 600 мс до 850 мс #define xor32 xx=xx^(xx<< 13 );xx=xx^(xx>> 17 );xx=xx^(xx<< 5 ) #define xor128 t=(x^(x<< 11 ));x=y;y=z;z=w;w=(w^(w>> 19 ))^(t^(t>> 8 )) #define inidat x= 123456789 ;y= 362436069 ;z= 521288629 ;w= 88675123 ;xx= 2463534242 class RNDUint{ protected : uint x,y,z,w,xx,t; public : RNDUint( void ){inidat;}; ~RNDUint( void ){}; uint Rand() {xor128; return (w);}; //равномерное распределение на отрезке [0,UINT_MAX=4294967295]. double Rand_01() {xor128; return (( double )w/ UINT_MAX );}; //равномерное распределение на отрезке [0,1]. void Reset() {inidat;}; //сброс всех исходных значений в первоначальное состояние. void SRand( uint seed) { //установка новых исходных значений генератора.seed= [0,UINT_MAX=4294967295]. При seed=0 функция меняет начальные значения случайным образом. int i; if (seed!= 0 ){xx=seed;} for (i= 0 ;i< 16 ;i++){xor32;}xor32;x=xx;xor32;y=xx;xor32;z=xx;xor32;w=xx; for (i= 0 ;i< 16 ;i++){xor128;} }; }; 분포도 균일하다. 기사의 원본 함수와 MathRand() 두 함수의 속도를 비교했습니다. 원본 기사 Rnd.Rand_01() - 602ms 기사 rnu.Rand_01()로 단축 - 596ms RandomInteger()의 최적화된 버전은 840ms입니다(이전 버전은 1200ms, 즉 25% 빨라짐). 간단히 MathRand() - 353ms(가장 빠르지만 분포가 고르지 않습니다. 필요한 숫자의 범위가 32767보다 크면 결과에 공백이 생깁니다. 32767보다 작으면 i=31111) , 그러면 일부 점으로 반올림이 더 자주 발생합니다.) 즐겨) Rand 0 ... Max Int с равномерным распределением www.mql5.com Потребовалась функция ГСЧ с гнерацией числа Int от 0 до любого значения.Получилась такая функция. Думаю распределение получилось равномерным. int RandomInteger(int max_vl){return 지뢰밭에서의 시장예절 또는 예의범절 태양풍 논의 Rorschach 2020.04.23 20:33 #18 elibrarius : 흥미로운. 표준 라이브러리에서 다른 임의 의 것을 찾았지만 더 좋을 것 같지 않습니다. 