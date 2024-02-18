mql5 언어의 특징, 미묘함 및 작업 방법 - 페이지 225

Andrey Dik #:

무슨 뜻인가요? 좀 더 자세히 설명해 주시겠어요?

확인할 시간이 있었습니다: 예, 트릭이 실패했습니다. 시각적 및 비시각적...(테스터의 상수 차트ID)에 대해 ChartID()=12345가 반환되었습니다.

그러나 화면이 없는 경우 ChartGetInteger(ChartID(),CHART_WIDTH_IN_PIXELS)는 정직한 -1을 반환합니다. 이 함수를 사용하여 무언가를 출력할 장소가 있는지 여부와 같은 물리학을 결정할 수 있습니다. 플래그가 많고 VPS에 무엇이 있는지 전혀 알 수 없기 때문입니다.

 

또 다른 갑작스러운 MQL의 뉘앙스 - 가상 메서드는 생성자에서 호출되지 않습니다.

코드에서

class Manager;
class InfoPanel {
public:
   InfoPanel(Manager *m)    { manager=NULL; if (m!=NULL) m.Attach(&this); /* m.Attach в свою очередь должен дёрнуть виртуальный OnAttach (но не будет) */ };
   ~InfoPanel()   { };
   virtual void OnAttach(Manager *m) { PrintFormat("InfoPanel attach"); if (manager!=NULL) manager.Detach(&this); manager=m;};
   virtual void OnDetach(void) { PrintFormat("InfoPanel detach"); manager=NULL;};
   virtual void Draw(void) { PrintFormat("InfoPanel draw"); };
public:
   Manager *manager;
};
class HiLow: public InfoPanel {
public:
   HiLow(Manager *m):InfoPanel(m) { } ;
   ~HiLow() { };
   virtual void OnAttach(Manager *m) { PrintFormat("HiLow attach"); InfoPanel::OnAttach(m); };
   virtual void OnDetach(void) { PrintFormat("HiLow detach"); };
   virtual void Draw(void) { PrintFormat("HiLow draw"); };
};
class Manager {
public:
   Manager()  { };
   ~Manager() { };
   void Attach(InfoPanel *pan) {
      int id=ArraySize(panels);
      ArrayResize(panels,id+1);
      panels[id]=pan;
      panels[id].OnAttach(&this);
   }
/// some code
}
////
void OnStart()
{
   Manager *man=new Manager();
   HiLow *hilow=new HiLow(man);
   man.Draw();
   man.Detach(hilow);
   delete hilow;
   delete man;
}

이렇게 할 수 없습니다 :-)) 부모 클래스의 OnAttach는 생성자에서 호출됩니다 ; 그리고 정상적인 액세스 중에 - 자식 클래스의.


이해할 수 없으니 외워야 합니다 :-))

 
Maxim Kuznetsov #:

MQL의 또 다른 갑작스러운 뉘앙스 - 가상 메서드는 생성자에서 호출되지 않습니다.

코드에서


이렇게 할 수 없습니다 :-)) 생성자에서 부모 클래스의 OnAttach가 호출됩니다. 그리고 일반 액세스 중에 - 자식 클래스의.


이해할 수 없으니 외워야 합니다 :-))

왜 이해가 불가능할까요? 가상 메서드 표에서 메서드에 대한 포인터의 초기화는 생성자에서 이루어집니다. 부모 클래스의 생성자가 먼저 호출된 다음 후속 클래스의 생성자가 호출됩니다. 따라서 상위 클래스 생성자의 본문이 실행될 때 가상 메서드 테이블에서 포인터는 기본 클래스 메서드의 주소를 가리킵니다.

추신. 이것은 C++를 배워야 하는지에 대한 영원한 촐리바를 위한 것입니다. 벼락치기가 아니라 사물의 본질을 파고들면서 공부하면 그런 것들이 자명해집니다).

 
Vladimir Simakov #:

이해하기 어려운 이유는 무엇인가요? 가상 메서드 테이블에서 메서드에 대한 포인터의 초기화는 생성자에서 이루어집니다. 부모 클래스의 생성자가 먼저 호출된 다음 후속 클래스의 생성자가 호출됩니다. 따라서 부모 클래스 생성자의 본문이 실행될 때 포인터는 가상 메서드 테이블에서 기본 클래스 메서드의 주소를 가리킵니다.

추신. 이것은 C++를 배워야 하는지에 대한 영원한 촐리바를 위한 것입니다. 벼락치기가 아니라 사물의 본질을 파헤치면서 공부하면 그런 것들이 자명해집니다).

모든 것이 가능한 스크립트 이후에는 "생성자가 가상이 될 수 없다"는 것이 약간 놀랍습니다 :-)))

 
Maxim Kuznetsov #:

모든 것이 가능한 스크립트 이후에는 "생성자가 가상이 될 수 없다"는 것이 조금 놀랍습니다 :-)

Maxim Kuznetsov #:

모든 것이 가능한 스크립트 이후에는 "생성자가 가상이 될 수 없다"는 것이 조금 놀랍습니다 :-)

예상치 못하셨나요?

HiLow::OnAttach가 호출되었다고 상상해 보세요. HiLow에 새 필드가 있고 OnAttach가 이를 읽으면 "초기화되지 않은 변수 사용"이 발생하게 됩니다(HiLow 생성자가 아직 실행을 시작하지 않았기 때문에).

 

포지션_시간_업데이트는 포지션의 로트를 변경할 때만 관련이 있습니다. 예를 들어, 모든 유형의 계좌에서 포지션을 부분적으로 청산하거나 네팅을 리필하는 경우입니다.

SL/TP 레벨의 변경은 POSITION_TIME_UPDATE에 영향을 미치지 않습니다.

다시 말해, POSITION_TIME_UPDATE는 거래 내역(거래)에 반영된 변경 사항만 영향을 받습니다. SL/TP 레벨은 이러한 수정에 속하지 않으므로 영향을 받지 않습니다.


예, 실제로 실제 계좌에서는 그렇습니다.

그러나 Expert Advisor를 구축 한 후 테스터에서 시도한 결과 테스터에서 SL / TP 레벨의 수정이 POSITION_TIME_UPDATE에 영향을 미치는 것으로 나타났습니다.

다음은 로그에서 발췌한 내용입니다.

여기에서는 포지션 오픈 시간을 노란색으로 강조 표시한 다음 (다음 틱에서 ) SL 및 TP를 수정 (배치)한 시간을 빨간색으로 강조 표시했습니다. 그런 다음 인쇄를 사용하여 POSITION_TIME POSITION_TIME_UPDATE 시간을 확인합니다. 

LQ      0       11:54:55.049    eMAEnvelopeTrade (AUDCAD,M30)   2021.05.10 12:00:00   CTrade::OrderSend: market buy 0.20 AUDCAD [done at 0.95325]
CL      0       11:54:55.049    eMAEnvelopeTrade (AUDCAD,M30)   2021.05.10 12:00:00   FnPositionOpen: Тикет открытой сделки: 6; Тикет открытого ордера: 7
PD      0       11:54:55.049    eMAEnvelopeTrade (AUDCAD,M30)   2021.05.10 12:00:00   Order #7  State: ORDER_STATE_FILLED
JN      0       11:54:55.063    Trade   2021.05.10 12:00:01   position modified [#7  buy 0.2 AUDCAD 0.95325 sl: 0.94901 tp: 0.96150]
PM      0       11:54:55.064    eMAEnvelopeTrade (AUDCAD,M30)   2021.05.10 12:00:01   CTrade::OrderSend: modify position #7  AUDCAD (sl: 0.94901, tp: 0.96150) [done]
HP      0       11:54:55.064    Trade   2021.05.10 12:00:01   sell stop 0.2 AUDCAD at 0.94901 tp: 0.94492 (0.95319 / 0.95324 / 0.95319)
HN      0       11:54:55.065    eMAEnvelopeTrade (AUDCAD,M30)   2021.05.10 12:00:01   CTrade::OrderSend: sell stop 0.20 AUDCAD at 0.94901 tp: 0.94492 [done]
GR      0       11:54:55.074    eMAEnvelopeTrade (AUDCAD,M30)   2021.05.10 12:00:02   ================ 1620648000<1620648001

SL과 TP의 수정 시간이 같은 초 이내인 경우 POSITION_TIME과 POSITION_TIME_UPDATE 시간은 당연히 동일합니다.

RH      0       12:11:44.946    eMAEnvelopeTrade (AUDCAD,M30)   2021.05.07 16:00:00   CTrade::OrderSend: market buy 0.20 AUDCAD [done at 0.95198]
NR      0       12:11:44.946    eMAEnvelopeTrade (AUDCAD,M30)   2021.05.07 16:00:00   FnPositionOpen: Тикет открытой сделки: 5; Тикет открытого ордера: 5
HM      0       12:11:44.946    eMAEnvelopeTrade (AUDCAD,M30)   2021.05.07 16:00:00   Order #5  State: ORDER_STATE_FILLED
KG      0       12:11:44.946    Trade   2021.05.07 16:00:00   position modified [#5  buy 0.2 AUDCAD 0.95198 sl: 0.94537 tp: 0.96496]
CJ      0       12:11:44.947    eMAEnvelopeTrade (AUDCAD,M30)   2021.05.07 16:00:00   CTrade::OrderSend: modify position #5  AUDCAD (sl: 0.94537, tp: 0.96496) [done]
KK      0       12:11:44.956    Trade   2021.05.07 16:00:00   sell stop 0.2 AUDCAD at 0.94537 tp: 0.93890 (0.95195 / 0.95199 / 0.95195)
OE      0       12:11:44.957    eMAEnvelopeTrade (AUDCAD,M30)   2021.05.07 16:00:00   CTrade::OrderSend: sell stop 0.20 AUDCAD at 0.94537 tp: 0.93890 [done]
RK      0       12:11:44.957    eMAEnvelopeTrade (AUDCAD,M30)   2021.05.07 16:00:00   ================ 1620403200<1620403200
 
Andrey Kaunov #:
테스터에서 SL/TP 레벨의 변경은 POSITION_TIME_UPDATE에 영향을 미칩니다.

정보를 제공해 주셔서 감사합니다!

 
fxsaber #:

주문이 부분적으로 실행되면 ORDER_TIME_SETUP_MSC 필드가 변경됩니다.

따라서 DEAL_TIME_MSC는 해당 주문의 ORDER_TIME_SETUP_MSC보다 작을 수 있습니다.

예시.


 
디렉토리에 있는 모든 파일을 컴파일하는 방법을 알려주실 수 있나요?
