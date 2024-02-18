mql5 언어의 특징, 미묘함 및 작업 방법 - 페이지 225 1...218219220221222223224225226227228229230231232...247 새 코멘트 Maxim Kuznetsov 2022.06.25 14:40 #2241 Andrey Dik #:무슨 뜻인가요? 좀 더 자세히 설명해 주시겠어요? 확인할 시간이 있었습니다: 예, 트릭이 실패했습니다. 시각적 및 비시각적...(테스터의 상수 차트ID)에 대해 ChartID()=12345가 반환되었습니다. 그러나 화면이 없는 경우 ChartGetInteger(ChartID(),CHART_WIDTH_IN_PIXELS)는 정직한 -1을 반환합니다. 이 함수를 사용하여 무언가를 출력할 장소가 있는지 여부와 같은 물리학을 결정할 수 있습니다. 플래그가 많고 VPS에 무엇이 있는지 전혀 알 수 없기 때문입니다. Maxim Kuznetsov 2022.06.26 04:27 #2242 또 다른 갑작스러운 MQL의 뉘앙스 - 가상 메서드는 생성자에서 호출되지 않습니다. 코드에서 class Manager; class InfoPanel { public: InfoPanel(Manager *m) { manager=NULL; if (m!=NULL) m.Attach(&this); /* m.Attach в свою очередь должен дёрнуть виртуальный OnAttach (но не будет) */ }; ~InfoPanel() { }; virtual void OnAttach(Manager *m) { PrintFormat("InfoPanel attach"); if (manager!=NULL) manager.Detach(&this); manager=m;}; virtual void OnDetach(void) { PrintFormat("InfoPanel detach"); manager=NULL;}; virtual void Draw(void) { PrintFormat("InfoPanel draw"); }; public: Manager *manager; }; class HiLow: public InfoPanel { public: HiLow(Manager *m):InfoPanel(m) { } ; ~HiLow() { }; virtual void OnAttach(Manager *m) { PrintFormat("HiLow attach"); InfoPanel::OnAttach(m); }; virtual void OnDetach(void) { PrintFormat("HiLow detach"); }; virtual void Draw(void) { PrintFormat("HiLow draw"); }; }; class Manager { public: Manager() { }; ~Manager() { }; void Attach(InfoPanel *pan) { int id=ArraySize(panels); ArrayResize(panels,id+1); panels[id]=pan; panels[id].OnAttach(&this); } /// some code } //// void OnStart() { Manager *man=new Manager(); HiLow *hilow=new HiLow(man); man.Draw(); man.Detach(hilow); delete hilow; delete man; } 이렇게 할 수 없습니다 :-)) 부모 클래스의 OnAttach는 생성자에서 호출됩니다 ; 그리고 정상적인 액세스 중에 - 자식 클래스의. 이해할 수 없으니 외워야 합니다 :-)) Vladimir Simakov 2022.06.26 10:20 #2243 Maxim Kuznetsov #:MQL의 또 다른 갑작스러운 뉘앙스 - 가상 메서드는 생성자에서 호출되지 않습니다. 코드에서 이렇게 할 수 없습니다 :-)) 생성자에서 부모 클래스의 OnAttach가 호출됩니다. 그리고 일반 액세스 중에 - 자식 클래스의. 이해할 수 없으니 외워야 합니다 :-)) 왜 이해가 불가능할까요? 가상 메서드 표에서 메서드에 대한 포인터의 초기화는 생성자에서 이루어집니다. 부모 클래스의 생성자가 먼저 호출된 다음 후속 클래스의 생성자가 호출됩니다. 따라서 상위 클래스 생성자의 본문이 실행될 때 가상 메서드 테이블에서 포인터는 기본 클래스 메서드의 주소를 가리킵니다. 추신. 이것은 C++를 배워야 하는지에 대한 영원한 촐리바를 위한 것입니다. 벼락치기가 아니라 사물의 본질을 파고들면서 공부하면 그런 것들이 자명해집니다). Maxim Kuznetsov 2022.06.26 11:23 #2244 Vladimir Simakov #:이해하기 어려운 이유는 무엇인가요? 가상 메서드 테이블에서 메서드에 대한 포인터의 초기화는 생성자에서 이루어집니다. 부모 클래스의 생성자가 먼저 호출된 다음 후속 클래스의 생성자가 호출됩니다. 따라서 부모 클래스 생성자의 본문이 실행될 때 포인터는 가상 메서드 테이블에서 기본 클래스 메서드의 주소를 가리킵니다. 추신. 이것은 C++를 배워야 하는지에 대한 영원한 촐리바를 위한 것입니다. 벼락치기가 아니라 사물의 본질을 파헤치면서 공부하면 그런 것들이 자명해집니다). 모든 것이 가능한 스크립트 이후에는 "생성자가 가상이 될 수 없다"는 것이 약간 놀랍습니다 :-))) Vladimir Simakov 2022.06.26 12:33 #2245 Maxim Kuznetsov #:모든 것이 가능한 스크립트 이후에는 "생성자가 가상이 될 수 없다"는 것이 조금 놀랍습니다 :-) "문제"에 대한 해결책이 있습니다 : https://habr.com/ru/post/64369/. 추신. 물론 정확히 동일하지는 않지만 일반적인 생각의 방향은 다음과 같습니다. Виртуальный конструктор 2009.07.13habr.com Все мы знаем, что в C++ нет такого понятия как виртуальный конструктор , который бы собирал нужный нам объект в зависимости от каких-либо входных параметров на этапе выполнения. Обычно для этих целей используется параметризованный фабричный метод (Factory Method) . Однако мы можем сделать «ход конем» и сымитировать поведение виртуального... mktr8591 2022.06.27 11:46 #2246 Maxim Kuznetsov #:모든 것이 가능한 스크립트 이후에는 "생성자가 가상이 될 수 없다"는 것이 조금 놀랍습니다 :-) 예상치 못하셨나요? HiLow::OnAttach가 호출되었다고 상상해 보세요. HiLow에 새 필드가 있고 OnAttach가 이를 읽으면 "초기화되지 않은 변수 사용"이 발생하게 됩니다(HiLow 생성자가 아직 실행을 시작하지 않았기 때문에). Andrey Kaunov 2022.07.29 12:48 #2247 포지션_시간_업데이트는 포지션의 로트를 변경할 때만 관련이 있습니다. 예를 들어, 모든 유형의 계좌에서 포지션을 부분적으로 청산하거나 네팅을 리필하는 경우입니다. SL/TP 레벨의 변경은 POSITION_TIME_UPDATE에 영향을 미치지 않습니다. 다시 말해, POSITION_TIME_UPDATE는 거래 내역(거래)에 반영된 변경 사항만 영향을 받습니다. SL/TP 레벨은 이러한 수정에 속하지 않으므로 영향을 받지 않습니다. 예, 실제로 실제 계좌에서는 그렇습니다. 그러나 Expert Advisor를 구축 한 후 테스터에서 시도한 결과 테스터에서 SL / TP 레벨의 수정이 POSITION_TIME_UPDATE에 영향을 미치는 것으로 나타났습니다. 다음은 로그에서 발췌한 내용입니다. 여기에서는 포지션 오픈 시간을 노란색으로 강조 표시한 다음 (다음 틱에서 ) SL 및 TP를 수정 (배치)한 시간을 빨간색으로 강조 표시했습니다. 그런 다음 인쇄를 사용하여 POSITION_TIME 및 POSITION_TIME_UPDATE 시간을 확인합니다. LQ 0 11:54:55.049 eMAEnvelopeTrade (AUDCAD,M30) 2021.05.10 12:00:00 CTrade::OrderSend: market buy 0.20 AUDCAD [done at 0.95325] CL 0 11:54:55.049 eMAEnvelopeTrade (AUDCAD,M30) 2021.05.10 12:00:00 FnPositionOpen: Тикет открытой сделки: 6; Тикет открытого ордера: 7 PD 0 11:54:55.049 eMAEnvelopeTrade (AUDCAD,M30) 2021.05.10 12:00:00 Order #7 State: ORDER_STATE_FILLED JN 0 11:54:55.063 Trade 2021.05.10 12:00:01 position modified [#7 buy 0.2 AUDCAD 0.95325 sl: 0.94901 tp: 0.96150] PM 0 11:54:55.064 eMAEnvelopeTrade (AUDCAD,M30) 2021.05.10 12:00:01 CTrade::OrderSend: modify position #7 AUDCAD (sl: 0.94901, tp: 0.96150) [done] HP 0 11:54:55.064 Trade 2021.05.10 12:00:01 sell stop 0.2 AUDCAD at 0.94901 tp: 0.94492 (0.95319 / 0.95324 / 0.95319) HN 0 11:54:55.065 eMAEnvelopeTrade (AUDCAD,M30) 2021.05.10 12:00:01 CTrade::OrderSend: sell stop 0.20 AUDCAD at 0.94901 tp: 0.94492 [done] GR 0 11:54:55.074 eMAEnvelopeTrade (AUDCAD,M30) 2021.05.10 12:00:02 ================ 1620648000<1620648001 SL과 TP의 수정 시간이 같은 초 이내인 경우 POSITION_TIME과 POSITION_TIME_UPDATE 시간은 당연히 동일합니다. RH 0 12:11:44.946 eMAEnvelopeTrade (AUDCAD,M30) 2021.05.07 16:00:00 CTrade::OrderSend: market buy 0.20 AUDCAD [done at 0.95198] NR 0 12:11:44.946 eMAEnvelopeTrade (AUDCAD,M30) 2021.05.07 16:00:00 FnPositionOpen: Тикет открытой сделки: 5; Тикет открытого ордера: 5 HM 0 12:11:44.946 eMAEnvelopeTrade (AUDCAD,M30) 2021.05.07 16:00:00 Order #5 State: ORDER_STATE_FILLED KG 0 12:11:44.946 Trade 2021.05.07 16:00:00 position modified [#5 buy 0.2 AUDCAD 0.95198 sl: 0.94537 tp: 0.96496] CJ 0 12:11:44.947 eMAEnvelopeTrade (AUDCAD,M30) 2021.05.07 16:00:00 CTrade::OrderSend: modify position #5 AUDCAD (sl: 0.94537, tp: 0.96496) [done] KK 0 12:11:44.956 Trade 2021.05.07 16:00:00 sell stop 0.2 AUDCAD at 0.94537 tp: 0.93890 (0.95195 / 0.95199 / 0.95195) OE 0 12:11:44.957 eMAEnvelopeTrade (AUDCAD,M30) 2021.05.07 16:00:00 CTrade::OrderSend: sell stop 0.20 AUDCAD at 0.94537 tp: 0.93890 [done] RK 0 12:11:44.957 eMAEnvelopeTrade (AUDCAD,M30) 2021.05.07 16:00:00 ================ 1620403200<1620403200 초보자의 질문 MQL5 MT5 브로커로부터 자신을 보호하는 방법은 MQL4 및 MQL5에 대한 fxsaber 2022.07.29 12:58 #2248 Andrey Kaunov #: 테스터에서 SL/TP 레벨의 변경은 POSITION_TIME_UPDATE에 영향을 미칩니다. 정보를 제공해 주셔서 감사합니다! fxsaber 2022.08.06 00:28 #2249 fxsaber #:주문이 부분적으로 실행되면 ORDER_TIME_SETUP_MSC 필드가 변경됩니다. 따라서 DEAL_TIME_MSC는 해당 주문의 ORDER_TIME_SETUP_MSC보다 작을 수 있습니다. 예시. 왜 이해가 불가능할까요? 가상 메서드 표에서 메서드에 대한 포인터의 초기화는 생성자에서 이루어집니다. 부모 클래스의 생성자가 먼저 호출된 다음 후속 클래스의 생성자가 호출됩니다. 따라서 상위 클래스 생성자의 본문이 실행될 때 가상 메서드 테이블에서 포인터는 기본 클래스 메서드의 주소를 가리킵니다.
추신. 이것은 C++를 배워야 하는지에 대한 영원한 촐리바를 위한 것입니다. 벼락치기가 아니라 사물의 본질을 파고들면서 공부하면 그런 것들이 자명해집니다).
"문제"에 대한 해결책이 있습니다 : https://habr.com/ru/post/64369/.
추신. 물론 정확히 동일하지는 않지만 일반적인 생각의 방향은 다음과 같습니다.
예상치 못하셨나요?
HiLow::OnAttach가 호출되었다고 상상해 보세요. HiLow에 새 필드가 있고 OnAttach가 이를 읽으면 "초기화되지 않은 변수 사용"이 발생하게 됩니다(HiLow 생성자가 아직 실행을 시작하지 않았기 때문에).
포지션_시간_업데이트는 포지션의 로트를 변경할 때만 관련이 있습니다. 예를 들어, 모든 유형의 계좌에서 포지션을 부분적으로 청산하거나 네팅을 리필하는 경우입니다.
SL/TP 레벨의 변경은 POSITION_TIME_UPDATE에 영향을 미치지 않습니다.
다시 말해, POSITION_TIME_UPDATE는 거래 내역(거래)에 반영된 변경 사항만 영향을 받습니다. SL/TP 레벨은 이러한 수정에 속하지 않으므로 영향을 받지 않습니다.
예, 실제로 실제 계좌에서는 그렇습니다.
그러나 Expert Advisor를 구축 한 후 테스터에서 시도한 결과 테스터에서 SL / TP 레벨의 수정이 POSITION_TIME_UPDATE에 영향을 미치는 것으로 나타났습니다.
다음은 로그에서 발췌한 내용입니다.
여기에서는 포지션 오픈 시간을 노란색으로 강조 표시한 다음 (다음 틱에서 ) SL 및 TP를 수정 (배치)한 시간을 빨간색으로 강조 표시했습니다. 그런 다음 인쇄를 사용하여 POSITION_TIME 및 POSITION_TIME_UPDATE 시간을 확인합니다.
SL과 TP의 수정 시간이 같은 초 이내인 경우 POSITION_TIME과 POSITION_TIME_UPDATE 시간은 당연히 동일합니다.
정보를 제공해 주셔서 감사합니다!
주문이 부분적으로 실행되면 ORDER_TIME_SETUP_MSC 필드가 변경됩니다.
따라서 DEAL_TIME_MSC는 해당 주문의 ORDER_TIME_SETUP_MSC보다 작을 수 있습니다.
예시.