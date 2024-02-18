mql5 언어의 특징, 미묘함 및 작업 방법 - 페이지 162 1...155156157158159160161162163164165166167168169...247 새 코멘트 Maxim Kuznetsov 2020.01.27 01:30 #1611 Nikolai Semko : 문자열이나 동적 배열 또는 클래스 참조를 포함하는 구조 및 클래스의 경우 sizeof()는 손가락을 하늘로 가리킵니다. 이해할 수 있어요 :-) Roman 2020.01.27 01:36 #1612 Nikolai Semko : mql의 문자열 유형은 매우 까다로우며 설명서에 완전히 공개되어 있지 않습니다. 그러나 C 언어에 따르면 char 배열(버퍼)이 문자열 형식으로 래핑되어 있음을 추측할 수 있습니다. 그리고 춤은 그것이 어떻게 작동하는지 이해하는 것으로 시작됩니다)) Nikolai Semko 2020.01.27 01:39 #1613 Roman : mql의 문자열 유형은 매우 까다로우며 설명서에 완전히 공개되어 있지 않습니다. 그러나 C 언어에 따르면 char 배열(버퍼)이 문자열 형식으로 래핑되어 있음을 추측할 수 있습니다. 그리고 춤은 그것이 어떻게 작동하는지 이해하는 것으로 시작됩니다)) C에는 문자열이 없습니다. Nikolai Semko 2020.01.27 01:41 #1614 Maxim Kuznetsov : 문자열이나 동적 배열 또는 클래스 참조를 포함하는 구조 및 클래스의 경우 sizeof()는 손가락을 하늘로 가리킵니다. 이해할 수 있어요 :-) 하지만 왜? 모든 동적 배열의 경우 동적 배열 개체의 크기(MQL5의 경우 52바이트)가 표시됩니다. Roman 2020.01.27 01:43 #1615 Nikolai Semko : C에는 문자열이 없습니다. 나는 이미 가지고 있지만 그것이 우리가 말하는 것이 아닙니다. 예, C에는 char[]이 있습니다. 요점은 mql 문자열로 싸여 있다는 것입니다. Maxim Kuznetsov 2020.01.27 01:48 #1616 Nikolai Semko : 하지만 왜? 모든 동적 배열의 경우 동적 배열 개체의 크기가 표시되며 이는 MQL5에서 52바이트입니다. 무엇을, 누구에게 보여줄 것인가? 52바이트는 독점적으로 내부 장치입니다. 64가 명확하지 않은 이유는 정렬 될 수 있습니다 :-) Nikolai Semko 2020.01.27 01:52 #1617 Roman : 나는 이미 가지고 있지만 그것이 우리가 말하는 것이 아닙니다. 예, C에는 char[]이 있습니다. 요점은 mql 문자열로 싸여 있다는 것입니다. 글쎄, 그것은 분명하다. 문자열 함수 를 전혀 사용하지 않습니다. StringToCharArray 함수를 사용하여 즉시 문자 배열로 변환한 다음 배열로 작업합니다. 경험상 훨씬 효율적입니다. 특히 구문 분석과 관련하여. Nikolai Semko 2020.01.27 01:56 #1618 Maxim Kuznetsov : 무엇을, 누구에게 보여줄 것인가? 52바이트는 독점적으로 내부 장치입니다. 64가 명확하지 않은 이유는 정렬 될 수 있습니다 :-) 아마도 다른 유형의 구조일 것입니다. 예를 들어 5 ulong 및 3 uint입니다. 내부 처리를 위한 시간과 마지막 호출 시간이 있을 수 있습니다. HZ. 이 구조가 무엇을 포함할 수 있는지 결코 알 수 없습니다. Roman 2020.01.27 01:59 #1619 Nikolai Semko : 글쎄, 그것은 분명하다. 문자열 함수 를 전혀 사용하지 않습니다. StringToCharArray 함수를 사용하여 즉시 문자 배열로 변환한 다음 배열로 작업합니다. 경험상 훨씬 효율적입니다. 그리고 mql 문자열 아래에 short[] 또는 wchar_t[] 또는 wchar_t*가 있을 가능성이 큽니다. 결국 mql 문자열은 유니코드이고 utf는 2바이트입니다. 그리고 StringToCharArray는 short[]에서 char[]로 변환합니다. Nikolai Semko 2020.01.27 02:08 #1620 Roman : 그리고 mql 문자열 아래에 short[]가 있을 가능성이 큽니다. 결국 유니코드의 mql 행에는 2바이트가 있습니다. 그리고 StringToCharArray는 short[]에서 char[]로 변환합니다. 아니, 알아차렸을 것이다. 어떤 경우에는(유니코드로 작업할 때) 이것이 가능하다는 것을 배제하지는 않습니다. 예를 들어 Java에서 char 유형은 2바이트입니다. 이 JSON 라이브러리 와 char 배열 작업의 두 가지 방법으로 암호화 교환에서 데이터를 구문 분석하려고 했습니다. 그 차이는 속도에서 700(!!!)배인 것으로 밝혀졌습니다. 충격을 받았다. 아마도 JSON의 최상의 구현이 없었을 것입니다. 1...155156157158159160161162163164165166167168169...247 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
문자열이나 동적 배열 또는 클래스 참조를 포함하는 구조 및 클래스의 경우 sizeof()는 손가락을 하늘로 가리킵니다.
mql의 문자열 유형은 매우 까다로우며 설명서에 완전히 공개되어 있지 않습니다.
그러나 C 언어에 따르면 char 배열(버퍼)이 문자열 형식으로 래핑되어 있음을 추측할 수 있습니다.
그리고 춤은 그것이 어떻게 작동하는지 이해하는 것으로 시작됩니다))
C에는 문자열이 없습니다.
하지만 왜?
모든 동적 배열의 경우 동적 배열 개체의 크기(MQL5의 경우 52바이트)가 표시됩니다.
나는 이미 가지고 있지만 그것이 우리가 말하는 것이 아닙니다.
예, C에는 char[]이 있습니다. 요점은 mql 문자열로 싸여 있다는 것입니다.
무엇을, 누구에게 보여줄 것인가?
52바이트는 독점적으로 내부 장치입니다.
64가 명확하지 않은 이유는 정렬 될 수 있습니다 :-)
글쎄, 그것은 분명하다.
문자열 함수 를 전혀 사용하지 않습니다. StringToCharArray 함수를 사용하여 즉시 문자 배열로 변환한 다음 배열로 작업합니다. 경험상 훨씬 효율적입니다.
특히 구문 분석과 관련하여.
아마도 다른 유형의 구조일 것입니다. 예를 들어 5 ulong 및 3 uint입니다. 내부 처리를 위한 시간과 마지막 호출 시간이 있을 수 있습니다. HZ. 이 구조가 무엇을 포함할 수 있는지 결코 알 수 없습니다.
그리고 mql 문자열 아래에 short[] 또는 wchar_t[] 또는 wchar_t*가 있을 가능성이 큽니다.
결국 mql 문자열은 유니코드이고 utf는 2바이트입니다.
그리고 StringToCharArray는 short[]에서 char[]로 변환합니다.
아니, 알아차렸을 것이다. 어떤 경우에는(유니코드로 작업할 때) 이것이 가능하다는 것을 배제하지는 않습니다. 예를 들어 Java에서 char 유형은 2바이트입니다.
이 JSON 라이브러리 와 char 배열 작업의 두 가지 방법으로 암호화 교환에서 데이터를 구문 분석하려고 했습니다.
그 차이는 속도에서 700(!!!)배인 것으로 밝혀졌습니다. 충격을 받았다. 아마도 JSON의 최상의 구현이 없었을 것입니다.