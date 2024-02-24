트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 736 1...729730731732733734735736737738739740741742743...3399 새 코멘트 Mihail Marchukajtes 2018.03.09 14:23 #7351 그리고 여기 첫 번째 무스가 있습니다. TS는 두 가지 사실을 알고 있습니다. 1. 높은 변동성 2. 신호 후 시간. 여기서 설명이 필요합니다. 예측 실행이 지연될수록 지연될 가능성이 줄어듭니다. 오늘 기본 전략에 따르면 미국 개항 전 이른 아침부터 신호가 1개뿐이었고, 낮에는 반등하지 않고 마이너스 지역에서 하루 종일 보낸 것이 분명합니다. 하루 만에 마음이 바뀔 수도 있지만 미국 앞에서 신호를 볼 수 없기 때문에 ... 우리는보고 ... 우리는보고 ... 추신 출력 변수는 스톱이 없는 상태에서 형성되었지만 실생활에서는 500핍의 스톱을 사용합니다. 최근에 이것은 파운드에 충분하지 않지만 여기에서 스탯 이점의 순간을 개발하고 있습니다. 일반적으로 많은 일이 있고 나는 혼자입니다 :-( MQL4에서 dll로 2차원 배열 채널 거래 시스템 [ARCHIVE!] 포럼을 어지럽히 지 [삭제] 2018.03.09 18:03 #7352 RL에 대한 또 다른 흥미로운 논문 .. 나는 여전히이 방법에 가까워지기 위해 어느 쪽 끝에서 알아 내려고 노력 중입니다. 아무도 mql에서 이것을 한 적이 없습니다. Google로 판단하면 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212567112001220 Testing Different Reinforcement Learning Configurations for Financial Trading: Introduction and Applications www.sciencedirect.com The construction of automatic Financial Trading Systems (FTSs) is a subject of research of high interest for both academic environment and financial o… Andrey Dik 2018.03.09 22:50 #7353 모든 것이 부패다 인생 곰노 무역 세카스 정신없는 몸짓 Volchansky - 연결합니다. 와 정말 지루하다 Mihail Marchukajtes 2018.03.09 23:10 #7354 안드레이 딕 : 모든 것이 부패다 인생 곰노 무역 세카스 정신없는 몸짓 Volchansky - 연결합니다. 와 정말 지루하다 아뇨.. 오늘은 괜찮습니다..... 다녀왔습니다 :-) Mihail Marchukajtes 2018.03.10 15:07 #7355 이런 친절한 말씀 감사합니다. 정말 행복합니다!!!! 일부 사람들은 돈 버는 것의 전체 본질과 거래 전략이 거래될 때 그것이 무엇을 의미하는지, 어떤 자금이 될 수 있는지를 이해하지 못하기 때문에 오랫동안 거래 시스템 및 머신 러닝 구축에 대한 교육 프로그램을 만들까 생각했습니다. 고정 이익 등으로 간주됩니다. Mihail Marchukajtes 2018.03.10 15:12 #7356 솔직히 말하면 어느 순간 BO와 마주쳤다. ClusterX 프로젝트 의 MT5에 대한 확률론은 없습니다. 4개는 있지만 5개는 보려고 합니다. 그러나 내가 그것을 찾지 못하면 누군가 번역을 도울 것입니다. 그렇지 않으면 나는 3 일 동안 앉아 있고 작동하지 않지만 그만한 가치가 있습니다 :-( 파일: ClusterX_Stochastic.mq4 13 kb [삭제] 2018.03.10 15:22 #7357 마이클 마르쿠카이테스 : 이런 친절한 말씀 감사합니다. 정말 행복합니다!!!! 일부 사람들은 돈 버는 것의 전체 본질과 거래 전략이 거래될 때 그것이 무엇을 의미하는지, 어떤 자금이 될 수 있는지를 이해하지 못하기 때문에 오랫동안 거래 시스템 및 머신 러닝 구축에 대한 교육 프로그램을 만들까 생각했습니다. 고정 이익 등으로 간주됩니다. 이미 좋아 우가랏 ah :) 메시지가 아닌 것은 진주와 껍데기 Mihail Marchukajtes 2018.03.10 15:37 #7358 막심 드미트리예프스키 : 이미 좋아 우가랏 ah :) 메시지가 아닌 것은 진주와 껍데기 그리고 Boltology에 참여하는 방법 외에도 비즈니스를 할 수 있습니까? 평범한 아이처럼 스토캐스틱을 도와주세요. 이 칠면조를 긁어 모으는 방법은 오랫동안 갈 것이지만 어떤 식 으로든 없으면 기사의 모양을 앞으로 몇 주 동안 진행할 것입니다 :-) 뭐, 어두울까??? 돕다...... [삭제] 2018.03.10 15:41 #7359 마이클 마르쿠카이테스 : 그리고 Boltology에 참여하는 방법 외에도 비즈니스를 할 수 있습니까? 평범한 아이처럼 스토캐스틱을 도와주세요. 이 칠면조를 긁어 모으는 방법은 오랫동안 갈 것이지만 어떤 식 으로든 없으면 기사의 모양을 앞으로 몇 주 동안 진행할 것입니다 :-) 뭐, 어두울까??? 돕다...... 바보가 아니라 한 번 이러한 아이디어를 믿지 마십시오. 내 DAO가 있습니다 [삭제] 2018.03.10 15:52 #7360 마이클 마르쿠카이테스 : 결과적으로, 피하지 마십시오..di ..... 왜냐하면, 나는 당신의 냄새를 맡을 수 있기 때문에, 소파 똥은 1 마일 떨어진 곳에서 .... 그러나 그것은 더 흥미로울 것입니다 ... 누가 ....처럼 행동 할 것입니까? 상황이 바뀝니다. 그리고 여기, 그들은 당신이 무엇을 잘못하고 있고 거기에는 물고기가 없다고 당신에게 씁니다. 유연하게 정보를 인식하고, 패러다임을 바꾸고, 세상의 그림을 뒤흔드는 등의 일을 해야 합니다. 1...729730731732733734735736737738739740741742743...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
그리고 여기 첫 번째 무스가 있습니다. TS는 두 가지 사실을 알고 있습니다.
1. 높은 변동성
2. 신호 후 시간. 여기서 설명이 필요합니다. 예측 실행이 지연될수록 지연될 가능성이 줄어듭니다. 오늘 기본 전략에 따르면 미국 개항 전 이른 아침부터 신호가 1개뿐이었고, 낮에는 반등하지 않고 마이너스 지역에서 하루 종일 보낸 것이 분명합니다. 하루 만에 마음이 바뀔 수도 있지만 미국 앞에서 신호를 볼 수 없기 때문에 ... 우리는보고 ... 우리는보고 ...
추신 출력 변수는 스톱이 없는 상태에서 형성되었지만 실생활에서는 500핍의 스톱을 사용합니다. 최근에 이것은 파운드에 충분하지 않지만 여기에서 스탯 이점의 순간을 개발하고 있습니다. 일반적으로 많은 일이 있고 나는 혼자입니다 :-(
RL에 대한 또 다른 흥미로운 논문 .. 나는 여전히이 방법에 가까워지기 위해 어느 쪽 끝에서 알아 내려고 노력 중입니다.
아무도 mql에서 이것을 한 적이 없습니다. Google로 판단하면
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212567112001220
모든 것이 부패다
인생 곰노
무역
세카스 정신없는 몸짓
Volchansky - 연결합니다. 와 정말 지루하다
모든 것이 부패다
인생 곰노
무역
세카스 정신없는 몸짓
Volchansky - 연결합니다. 와 정말 지루하다
아뇨.. 오늘은 괜찮습니다..... 다녀왔습니다 :-)
이런 친절한 말씀 감사합니다. 정말 행복합니다!!!! 일부 사람들은 돈 버는 것의 전체 본질과 거래 전략이 거래될 때 그것이 무엇을 의미하는지, 어떤 자금이 될 수 있는지를 이해하지 못하기 때문에 오랫동안 거래 시스템 및 머신 러닝 구축에 대한 교육 프로그램을 만들까 생각했습니다. 고정 이익 등으로 간주됩니다.
이미 좋아 우가랏 ah :) 메시지가 아닌 것은 진주와 껍데기
이미 좋아 우가랏 ah :) 메시지가 아닌 것은 진주와 껍데기
그리고 Boltology에 참여하는 방법 외에도 비즈니스를 할 수 있습니까? 평범한 아이처럼 스토캐스틱을 도와주세요. 이 칠면조를 긁어 모으는 방법은 오랫동안 갈 것이지만 어떤 식 으로든 없으면 기사의 모양을 앞으로 몇 주 동안 진행할 것입니다 :-)
뭐, 어두울까??? 돕다......
그리고 Boltology에 참여하는 방법 외에도 비즈니스를 할 수 있습니까? 평범한 아이처럼 스토캐스틱을 도와주세요. 이 칠면조를 긁어 모으는 방법은 오랫동안 갈 것이지만 어떤 식 으로든 없으면 기사의 모양을 앞으로 몇 주 동안 진행할 것입니다 :-)
뭐, 어두울까??? 돕다......
결과적으로, 피하지 마십시오..di ..... 왜냐하면, 나는 당신의 냄새를 맡을 수 있기 때문에, 소파 똥은 1 마일 떨어진 곳에서 .... 그러나 그것은 더 흥미로울 것입니다 ... 누가 ....처럼 행동 할 것입니까? 상황이 바뀝니다.