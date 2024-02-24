트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 44

알렉세이 버나코프 :
그리고 당신은 시도할 수 있습니다. 때로는 분포의 꼬리가 제거되고 때로는 도움이됩니다.

발이 잘리는 경우도 있습니다;;

무슨 얘기를 하는 건가요?

 
mytarmailS :

배우다! 발, 뿔, 발굽.

분포의 꼬리에서 프로세스에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.

http://www.long-short.ru/post/raspredelenie-s-tolstymi-hvostami-491

Распределение с «толстыми хвостами»
Распределение с «толстыми хвостами»
  • www.long-short.pro
Распределение с «толстыми хвостами» (fat-tailed distribution) - это распределение вероятности, которое, наряду с другими распределениями с «тяжелыми хвостами» (heavy-tailed distributions), имеет особенность проявлять большой коэффициент асимметрии (skewness) или эксцесс (kurtosis). Сравнение «толщины» часто делается относительно нормального...
 

그건 그렇고, 누군가가 관심이 있는지 없는지, 나는 이해하지 못합니다. 5년 동안 검증된 수익을 내는 훈련된 로봇이 필요하십니까?

그런

휴가에서 돌아왔습니다. 내가 파일을 준비하고 게시할 수 있으며 필요한 사람이 스스로 개선할 것입니다.

 
매우 낮은 수익성 .... 은행에 돈을 보관하는 것이 더 안전합니다.

 
그리고 높게, 나는 그것을 게시하지 않을 것입니다.

개선한다고 합니다.

여기서 가장 중요한 것은 시장에서와 같이 수익성이 있고 적합하지 않다는 것입니다. 방법이 없습니다.
 
글쎄, 그것은 분명하다... )

나는 동상을 보았다 - 나는 순전히 기계적으로 반응했습니다. 물론 누군가는 그것을 필요로합니다.

 
감사합니다 읽었습니다만 제 생각에는 그런 내용이 전혀 아닌것 같아서 좀 덜 추상적인 방법으로 설명을 해보도록 하겠습니다...

우리는 예측 변수를 가지고 있습니다. rsi 지표라고 하면 0에서 1 사이 의 값 범위를 갖 습니다.

1) 10개의 범위로 나눈다.

2) 우리는 이 범위에서 예측자와 같은 것을 만듭니다.

3) 우리는 그것들을 기반으로 모델을 만들고, 무작위로 둡니다. f.

4) 수입품을 살펴보고 10개 범위 중 하나가 다른 범위보다 10배 더 강력함을 확인합니다.

5) 이전 게시물에서 내가 질문한 질문을 읽어보세요;)

제 생각에는 꼬리와 분포가 여기에 필요하지 않습니까?

 
안드레이 딕 :

글쎄, 그것은 분명하다... )

나는 동상을 보았다 - 나는 순전히 기계적으로 반응했습니다. 물론 누군가는 그것을 필요로합니다.

그리고 순전히 기계적으로 잘못되었습니다. 달러로 연간 20%의 수익률은 당신이 찾을 수 없습니다. 이것은 FV를 기반으로 한 계산입니다.
 
하나의 예측 변수 범위에서 여러 예측 변수를 만드는 방법은 무엇입니까? 나는 그것을 이해하지 못한다.
 
좋아, 이것들은 역사 거래에 대한 아주 좋은 지표입니다! 축하합니다.

