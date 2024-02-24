트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 414 1...407408409410411412413414415416417418419420421...3399 새 코멘트 [삭제] 2017.06.14 16:09 #4131 도서관 : 왜 알려지지 않았습니까? 분할해야 하는 클러스터 수 - 시작 시 입력 값으로 설정됨: K - 원하는 클러스터 수, K>=1 데이터를 4개의 그룹으로 분할한다고 가정하고 다음에는 어떻게 해야 합니까? 샘플에서 어떤 클래스가 어떤 클래스에 속하는지 미리 알 수 없다는 뜻으로 나중에 트레이딩과 관련하여 어떻게 해야할지 모르겠습니다. Aleksey Terentev 2017.06.14 16:10 #4132 알렉세이 테렌테프 : 불행히도, 나는 Alglib와 거래가 없었습니다. 내가 알게 된 ML 패키지는 모두 계층의 활성화 기능을 변경할 수 있었습니다. 원칙적으로 지식이 충분하고 라이브러리가 허용하면 뉴런 클래스를 상속하고 거기에 고유한 활성화 함수를 작성할 수 있습니다. 그러나 이것은 극단적인 방법입니다. 그리고 나서 어떻게든 들어가고 싶었고, 반복되는 레이어 몇 개를 작성하고 싶었습니다. 제 감각을 갖게 된 것이 좋습니다. =) Aleksei Kuznetsov 2017.06.14 16:18 #4133 알렉세이 테렌테프 : 원칙적으로 지식이 충분하고 라이브러리가 허용하면 뉴런 클래스를 상속하고 거기에 고유한 활성화 함수를 작성할 수 있습니다. 그러나 이것은 극단적인 방법입니다. 그리고는 어떻게든 들어가서 몇 가지 반복 레이어를 작성하고 싶었습니다. 제 감각을 갖게 된 것이 좋습니다. =) 거기에서 네트워크 유형은 출력 유형에 따라 단순히 초기에 선택되며 아무 것도 다시 작성할 필요가 없습니다(모든 내부 레이어는 비선형으로 엄격하게 설정됨) [삭제] 2017.06.14 16:24 #4134 에서 소프트맥스는 일반적으로 신호로 나뉩니다. 이전에는 구매가 거의 없었지만 지금은 판매도 있습니다. 그러나 모두 동일하게, 소모되는 동안 더 나은 예측 변수와 목표를 설정해야 합니다. Mihail Marchukajtes 2017.06.14 17:34 #4135 확률이 있는 두 개의 출력에 대한 녀석들. 나는 당신이 절대적으로 옳다고 생각합니다. 하나의 출구를 사는 것은 0.9이고, 다른 출구를 파는 것은 0.1입니다. 그러나 이것이 필요한 이유는 흥미로운 질문입니다. 샘플 외부의 플롯에서 두 입력 모두 각각 0.9를 제공합니다. 그러면 어떻게 될까요???? 여기 저기서 잡담을 하고 있을 가능성이 큽니다. 결국 이것은 불확실성이 있는 시장에서도 발생합니다. 시장 자체는 어디로 가야할지 모르고 이미 신호가 나타났습니다. 더 많은 정보를 얻을 수 있다고 말하는 이우... Mihail Marchukajtes 2017.06.14 17:36 #4136 시장을 완벽하게 인식하는 방법에 대한 긴 게시물을 작성하고 싶습니까???? 어쨌든 아이디어는 시도 할 수있는 방법입니다. 특히 2 ~ 3 대의 컴퓨터에서 수행하는 것이 더 빠르기 때문에 병렬 계산을 고려하십시오. 나는 3 개의 코어를 가지고 있습니다 ... Mihail Marchukajtes 2017.06.14 17:43 #4137 매일 아침 추가 작업을 위해 모델의 방향을 정해야 한다고 누군가가 저를 꾸짖었던 기억이 납니다. 오늘 다이렉트 모델이 어떻게 작동했는지는 다음과 같습니다. 나쁜, 당신은 물론, 내가 당신에게 나쁘게 대답할 것이라고 말합니다 ... 그리고 지금 당신의 머리에 그것을 반영하고 세 번째 신호에서 거래를 시작하십시오. 자, 이제 어떻게????? 그리고 오리엔테이션 방식이 쓰레기라고 하던데.... 그리고 할머니를 욕할 필요가 없습니다 !!!! :-))))) Mihail Marchukajtes 2017.06.15 02:46 #4138 글쎄, 당신이 울타리에 있기 때문에 처리를 위해 데이터를 수집하는 것에 대한 한 가지 생각을 말하겠습니다. 실제로 시장은 살아있는 유기체이기 때문에 충분히 넓은 영역에서 일반화 수준이 높은 모델을 훈련시키는 것은 매우 어렵습니다. 훈련 기간이 길수록 모델은 더 나빠지지만 더 오래 걸립니다. 작업: 오래 지속되는 모델을 만드십시오. 그러나 두 개의 네트워크로 구성된 위원회를 사용하는 사람들을 위한 분할 또는 모드 2. 그리드가 다른 방향으로 표시될 때 "예", "아니오" 및 "모름"의 세 가지 상태가 있습니다. 우리는 전체 사이트(우리의 경우 452개의 레코드)에서 네트워크를 훈련합니다. 네트워크는 이 세트를 55-60% 학습했으며 훈련 샘플의 "모른다"는 응답이 각각 50%라고 가정하면 네트워크는 226개의 신호를 학습할 수 없습니다. 글쎄요, 이제 우리는 "모름" 상태에 따라 새로운 모델을 구축하고 있습니다. 즉, 첫 번째 모델을 오도한 그러한 유사 상태에 대한 모델을 구축하려고 합니다. 결과는 226개 중 거의 동일하며 절반만 인식되고 나머지는 "모름" 상태를 받은 다음 모델을 다시 빌드합니다. 결과적으로 113, 56, 28, 14입니다. 이전 모델에 알려지지 않은 14개의 레코드에서 Jprediction 옵티마이저는 일반적으로 일반화 능력의 최대 100%를 계산합니다. 그 결과 3개월 만에 시장 전체를 인정한 '모델 체계'를 갖추게 됐다. 여기에 "오늘의 컨텍스트" 외에 다른 방법이 있습니다. 정확히 "모델 시스템"을 가져와서 시장을 부분 공간으로 나누고 교육할 수 있습니다. 여기에서 예를 보십시오.... [아카이브] 순수수학, 물리학, 화학 논의 엘리트 지표 :) Mihail Marchukajtes 2017.06.15 02:57 #4139 솔직히 인정합니다. 여기에서 부분 공간으로 파티션을 약간 다르게 만들었지만 본질은 동일하게 유지됩니다. 288줄의 공통 파일이 있어서 3개의 샘플로 나누었고 훈련 샘플의 레코드 수는 전체 패턴 라인에 표시됩니다. * Sensitivity of generalization abiliy: 74.07407407407408 % * Specificity of generalization ability: 70.96774193548387 % * Generalization ability: 72.41379310344827 % * TruePositives: 20 * FalsePositives: 7 * TrueNegatives: 22 * FalseNegatives: 9 * Total patterns in out of samples with statistics: 58 다음: * Sensitivity of generalization abiliy: 61.904761904761905 % * Specificity of generalization ability: 60.0 % * Generalization ability: 60.869565217391305 % * TruePositives: 39 * FalsePositives: 24 * TrueNegatives: 45 * FalseNegatives: 30 * Total patterns in out of samples with statistics: 138 그리고 마지막 * Sensitivity of generalization abiliy: 69.04761904761905 % * Specificity of generalization ability: 66.0 % * Generalization ability: 67.3913043478261 % * TruePositives: 29 * FalsePositives: 13 * TrueNegatives: 33 * FalseNegatives: 17 * Total patterns in out of samples with statistics: 92 조건부 없이 각각 이득을 취해야 하지만 이 영역의 총 트랜잭션 수는 54개(기본 전략)입니다. 그들이 한 번에 함께 일했을 때 일어난 일은 다음과 같습니다. Mihail Marchukajtes 2017.06.15 03:11 #4140 05.29 15분 부터 시작되는 모든 샘플 영역 밖입니다. 세 번째 주가 지났다고 생각해 보십시오. 그러나 그녀가 더 많은 것을 얻지 못한다면 원칙적으로 접근 방식은 가치가 없지만 나는 믿습니다 ...... :-) 1...407408409410411412413414415416417418419420421...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
왜 알려지지 않았습니까? 분할해야 하는 클러스터 수 - 시작 시 입력 값으로 설정됨: K - 원하는 클러스터 수, K>=1
데이터를 4개의 그룹으로 분할한다고 가정하고 다음에는 어떻게 해야 합니까?
샘플에서 어떤 클래스가 어떤 클래스에 속하는지 미리 알 수 없다는 뜻으로 나중에 트레이딩과 관련하여 어떻게 해야할지 모르겠습니다.
불행히도, 나는 Alglib와 거래가 없었습니다. 내가 알게 된 ML 패키지는 모두 계층의 활성화 기능을 변경할 수 있었습니다.
그리고 나서 어떻게든 들어가고 싶었고, 반복되는 레이어 몇 개를 작성하고 싶었습니다. 제 감각을 갖게 된 것이 좋습니다. =)
원칙적으로 지식이 충분하고 라이브러리가 허용하면 뉴런 클래스를 상속하고 거기에 고유한 활성화 함수를 작성할 수 있습니다.
에서 소프트맥스는 일반적으로 신호로 나뉩니다. 이전에는 구매가 거의 없었지만 지금은 판매도 있습니다. 그러나 모두 동일하게, 소모되는 동안 더 나은 예측 변수와 목표를 설정해야 합니다.
매일 아침 추가 작업을 위해 모델의 방향을 정해야 한다고 누군가가 저를 꾸짖었던 기억이 납니다. 오늘 다이렉트 모델이 어떻게 작동했는지는 다음과 같습니다. 나쁜, 당신은 물론, 내가 당신에게 나쁘게 대답할 것이라고 말합니다 ... 그리고 지금 당신의 머리에 그것을 반영하고 세 번째 신호에서 거래를 시작하십시오. 자, 이제 어떻게????? 그리고 오리엔테이션 방식이 쓰레기라고 하던데....
글쎄, 당신이 울타리에 있기 때문에 처리를 위해 데이터를 수집하는 것에 대한 한 가지 생각을 말하겠습니다. 실제로 시장은 살아있는 유기체이기 때문에 충분히 넓은 영역에서 일반화 수준이 높은 모델을 훈련시키는 것은 매우 어렵습니다. 훈련 기간이 길수록 모델은 더 나빠지지만 더 오래 걸립니다. 작업: 오래 지속되는 모델을 만드십시오. 그러나 두 개의 네트워크로 구성된 위원회를 사용하는 사람들을 위한 분할 또는 모드 2.
그리드가 다른 방향으로 표시될 때 "예", "아니오" 및 "모름"의 세 가지 상태가 있습니다.
우리는 전체 사이트(우리의 경우 452개의 레코드)에서 네트워크를 훈련합니다. 네트워크는 이 세트를 55-60% 학습했으며 훈련 샘플의 "모른다"는 응답이 각각 50%라고 가정하면 네트워크는 226개의 신호를 학습할 수 없습니다. 글쎄요, 이제 우리는 "모름" 상태에 따라 새로운 모델을 구축하고 있습니다. 즉, 첫 번째 모델을 오도한 그러한 유사 상태에 대한 모델을 구축하려고 합니다. 결과는 226개 중 거의 동일하며 절반만 인식되고 나머지는 "모름" 상태를 받은 다음 모델을 다시 빌드합니다. 결과적으로 113, 56, 28, 14입니다. 이전 모델에 알려지지 않은 14개의 레코드에서 Jprediction 옵티마이저는 일반적으로 일반화 능력의 최대 100%를 계산합니다.
그 결과 3개월 만에 시장 전체를 인정한 '모델 체계'를 갖추게 됐다.
여기에 "오늘의 컨텍스트" 외에 다른 방법이 있습니다. 정확히 "모델 시스템"을 가져와서 시장을 부분 공간으로 나누고 교육할 수 있습니다. 여기에서 예를 보십시오....
솔직히 인정합니다. 여기에서 부분 공간으로 파티션을 약간 다르게 만들었지만 본질은 동일하게 유지됩니다.
288줄의 공통 파일이 있어서 3개의 샘플로 나누었고 훈련 샘플의 레코드 수는 전체 패턴 라인에 표시됩니다.
조건부 없이 각각 이득을 취해야 하지만 이 영역의 총 트랜잭션 수는 54개(기본 전략)입니다. 그들이 한 번에 함께 일했을 때 일어난 일은 다음과 같습니다.