트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩

아니요, 그런 문제는 없었습니다.잠시 동안 유휴 상태이면 컴퓨팅 코어가 확실히 종료되는 것입니다.
네, 이미 읽었습니다.
노트북에서 Colab을 얼마나 오래 실행할 수 있나요? 통신
Colab은 대화형 연산을 우선시합니다. 유휴 상태일 경우 런타임이 만료됩니다.
무료 버전의 Colab에서 노트북은 가용성과 사용 패턴에 따라 최대 12시간 동안 실행할 수 있습니다. Colab Pro, Pro+ 및 종량제는 컴퓨팅 장치의 잔액에 따라 컴퓨팅 리소스의 가용성을 높여줍니다.
일반적으로 노트북은 가용성과 사용 패턴에 따라 최대 12시간 이하로 실행할 수 있습니다. Pro, Pro+ 또는 종량제 요금제에서 사용 가능한 컴퓨팅 유닛을 모두 소진하면 서버 측에서 작동이 중지될 수 있습니다.
Colab Pro+는 충분한 컴퓨팅 유닛이 있는 경우 최대 24시간 동안 연속 코드 실행을 지원합니다. 다운타임 제한 시간은 코드 실행이 종료되는 경우에만 적용됩니다.
GCP 마켓플레이스에서 전용 가상 머신을 구매하면 런타임 제한 및 다운타임 시간 제한을 완전히 완화할 수 있습니다.
OOS 해석의 주제에 대해.
오른쪽 OOS는 우수하고 왼쪽은 매우 나쁩니다. 이러한 "견고성"을 평가하는 방법은 불분명합니다. 6K 겹치지 않는 위치.
"겹치지 않는 위치"가 무슨 뜻인가요?
그냥 무작위입니다. 이 경우 샘플 이전의 결과가 샘플 이후의 결과와 같거나 그 반대의 결과가 나오는 것도 무작위입니다.
"겹치지 않는 직책"이란 무엇을 의미하나요?
특정 순간에 포지션의 수는 하나 이하입니다.
주어진 시간에 포지션 수는 1개 이하로 제한됩니다.
1) 그러한 노예제를 나쁘게 평가할 필요가 있습니다.
실제로 그래프에서 우리는 시스템의 세 가지 다른 상태를 명확하게 볼 수 있지만 하나를보아야합니다.
TC 상태는 보이지 않습니다. 최적화 후 최상의 세트에 대한 백테스트 밸런스 그래프일 뿐입니다.
다섯 개입니다.
Maxim Dmitrievsky #:
Ну слева связь индикаторов к сделкам осталась, но удрейфоввла. Тренд изменился или что там. Условно годная ТС, если связь в будущем будет такой же как справа. Но на нее много не надо ставить, наверное.
그렇게 설명할 수 있습니다. 물론 구체적으로 말할 수 있는 것은 없습니다. 저는 조정이라고 생각합니다. 왼쪽으로 "드리프트"의 시작이 샘플 시작 지점과 매우 일치하기 때문입니다. 물론 이러한 상황에서는 OOS를 설명할 수 있습니다.
무작위성일 뿐입니다. 이 경우처럼 샘플 이전에 결과가 있을 때 샘플 이후에 결과가 나올 수도 있고 그 반대의 경우도 우연히 결과를 얻을 수 있습니다.
이것도 유로화입니다. 오른쪽의 OOS는 2023년의 마지막 4개월입니다. 최적화 - 2023년의 나머지 기간입니다.
TC 상태가 보이지 않습니다. 최적화 후 최상의 세트에 대한 백테스트 밸런스 그래프일 뿐입니다.
사실 그것은 상태이며, 그 중 세 가지가 정상 거래, 매우 좋고 그냥 좋습니다.
다섯 개입니다.
값이 상수입니까 아니면 동적입니까?