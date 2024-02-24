트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 3292

새 코멘트
 
Maxim Dmitrievsky #:

실험을 기반으로 한 기록에 따르면 그 반대일 수는 없습니다.

어떤 실험에 근거해서요? - "개인적"이라고 대답할 수는 있지만 이는 좋은 대답이 아닙니다.

[삭제]  
Andrey Dik #:

어떤 실험에서요? - "개인적"이라고 말할 수도 있겠지만, 그건 정답이 아닙니다.

이 단계에서는 어떤 답변도 만족스럽지 않을 것입니다. 여러분은 기술에 익숙하지 않기 때문입니다.

 
Maxim Dmitrievsky #:

이 단계에서는 어떤 답변도 귀하와 알렉세이를 만족시키지 못합니다. 여러분은 기술에 익숙하지 않기 때문입니다.

당신은 그냥 가설을 말하는 거고 저는 제 가설을 말하는 겁니다.

제 가설은 양이 질로 넘어가는 특정 임계값이 있다는 것입니다. 귀하의 가설은 반대입니다 (또는 "반대"라는 단어가 불쾌하다면 제 가설은 반대입니다).

제 가설에서는 임계값에 도달하지 않았습니다.


[삭제]  
Andrey Dik #:

넌 가설을 세웠고 난 내 가설을 세웠어.

제 가설은 양이 질로 넘어가는 특정 임계값이 있다는 것입니다. 당신은 반대 가설을 세웠고(또는 '반대'라는 단어가 불쾌하게 느껴진다면 저도 반대 가설을 세웠습니다), 저는 반대 가설을 세웠습니다.

제 가설에 따르면 귀하는 임계값에 도달하지 않았습니다.

양이 질로 변환되지 않으며, 추정기는 높은 차원에서는 작동을 멈춥니다. 과도하게 학습된 모델에 대해서는 효과를 추정할 수 없습니다. 학습이 덜 된 모델에서는 가능합니다.
 
Andrey Dik #:

넌 가설을 세웠고 난 내 가설을 세웠어.

제 가설은 양이 질로 넘어가는 특정 임계값이 있다는 것입니다. 당신은 반대 가설을 세웠고(또는 '반대'라는 단어가 불쾌하게 느껴진다면 저도 반대 가설을 세웠습니다), 저는 반대 가설을 세웠습니다.

제 가설에서는 임계값에 도달하지 않았습니다.


당신의 가설에 따르면, 품질이 급격히 떨어지면 더 많은 일을 해야 합니다...

공장에 비뚤어진 견과류가 있다면 무슨 일이 있어도 더 많이 생산해야 합니다. 그러면 견과류의 양이 질로 바뀌고 보편적 번영과 함께 공산주의가 올 것입니다.

 
Maxim Kuznetsov #:

품질이 급격히 떨어지면 더 많은 일을 해야 한다는 가설이 있습니다.

공장에 비뚤어진 견과류가 있다면 무슨 일이 있어도 그런 견과류를 더 많이 생산해야 견과류의 양이 질로 바뀌고 보편적 번영을 가진 공산주의가 올 것입니다.

아니, 그런 식으로 공산주의를 달성 할 수 없습니다. 믿지 않으면 견과류를 만들어 보면 시간 비율이 떨어지고 수입이 줄어들고 더 많이 일할 것입니다 (공산주의에서는 그 반대가되어야합니다).
정보는 견과류가 아닙니다.
[삭제]  

MO에서는 다른 그래프가 사용됩니다.

코졸 추론에서는 분산보다 편향으로 작업하는 것이 더 쉽습니다. 따라서 모델 복잡성이나 기능의 수가 증가하면 도움이 되기보다는 오히려 방해가 된다는 가설적인 결론을 내릴 수 있습니다.


 
Andrey Dik #:
아니, 그런 식으로는 공산주의를 이룰 수 없습니다. 못 믿겠으면 견과류를 만들어 보세요. 시간당 임금이 떨어지고 수입은 줄어들고 더 많이 일하게 될 것입니다(공산주의에서는 그 반대여야 합니다).
정보는 견과류가 아닙니다.

포럼 전체가 그러하죠.

"내 프로그램/방법/계산/모델은 다른 사람보다 더 빠르고/더 크고/더 예쁘고/더 깊게 해내지만......손해를 본다" 이런 창작물의 빈도가 점점 늘어나고 있습니다.

쓰레기를 만드는 것이 더 쉬워지고, 더 자주 만들어지고, 평가의 기준이 낮아집니다...

 
Maxim Kuznetsov #:

포럼 전체에 걸쳐 있습니다.

"내 프로그램/방법/계산/모델이 다른 사람보다 더 빠르고/더 크고/더 예쁘고/더 깊이 계산하는데.... 하지만 손해를 본다"는 글의 등장 빈도가 점점 더 높아지고 있습니다.

쓰레기를 만드는 것이 더 쉬워지고, 더 자주 만들어지고, 평가의 기준이 낮아집니다...

그런 얘기가 아니에요 손가락과 손가락을 비교하는 게 아니잖아요.

[삭제]  
현명한 장로의 지위가 확인되지 않았습니다.
1...328532863287328832893290329132923293329432953296329732983299...3399
새 코멘트