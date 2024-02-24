트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 3292 1...328532863287328832893290329132923293329432953296329732983299...3399 새 코멘트 Andrey Dik 2023.10.10 18:12 #32911 Maxim Dmitrievsky #:실험을 기반으로 한 기록에 따르면 그 반대일 수는 없습니다. 어떤 실험에 근거해서요? - "개인적"이라고 대답할 수는 있지만 이는 좋은 대답이 아닙니다. [삭제] 2023.10.10 18:23 #32912 Andrey Dik #:어떤 실험에서요? - "개인적"이라고 말할 수도 있겠지만, 그건 정답이 아닙니다. 이 단계에서는 어떤 답변도 만족스럽지 않을 것입니다. 여러분은 기술에 익숙하지 않기 때문입니다. Andrey Dik 2023.10.10 18:40 #32913 Maxim Dmitrievsky #:이 단계에서는 어떤 답변도 귀하와 알렉세이를 만족시키지 못합니다. 여러분은 기술에 익숙하지 않기 때문입니다. 당신은 그냥 가설을 말하는 거고 저는 제 가설을 말하는 겁니다. 제 가설은 양이 질로 넘어가는 특정 임계값이 있다는 것입니다. 귀하의 가설은 반대입니다 (또는 "반대"라는 단어가 불쾌하다면 제 가설은 반대입니다). 제 가설에서는 임계값에 도달하지 않았습니다. [삭제] 2023.10.10 18:52 #32914 Andrey Dik #:넌 가설을 세웠고 난 내 가설을 세웠어. 제 가설은 양이 질로 넘어가는 특정 임계값이 있다는 것입니다. 당신은 반대 가설을 세웠고(또는 '반대'라는 단어가 불쾌하게 느껴진다면 저도 반대 가설을 세웠습니다), 저는 반대 가설을 세웠습니다. 제 가설에 따르면 귀하는 임계값에 도달하지 않았습니다. 양이 질로 변환되지 않으며, 추정기는 높은 차원에서는 작동을 멈춥니다. 과도하게 학습된 모델에 대해서는 효과를 추정할 수 없습니다. 학습이 덜 된 모델에서는 가능합니다. Maxim Kuznetsov 2023.10.10 19:10 #32915 Andrey Dik #:넌 가설을 세웠고 난 내 가설을 세웠어. 제 가설은 양이 질로 넘어가는 특정 임계값이 있다는 것입니다. 당신은 반대 가설을 세웠고(또는 '반대'라는 단어가 불쾌하게 느껴진다면 저도 반대 가설을 세웠습니다), 저는 반대 가설을 세웠습니다. 제 가설에서는 임계값에 도달하지 않았습니다. 당신의 가설에 따르면, 품질이 급격히 떨어지면 더 많은 일을 해야 합니다... 공장에 비뚤어진 견과류가 있다면 무슨 일이 있어도 더 많이 생산해야 합니다. 그러면 견과류의 양이 질로 바뀌고 보편적 번영과 함께 공산주의가 올 것입니다. Andrey Dik 2023.10.10 19:35 #32916 Maxim Kuznetsov #:품질이 급격히 떨어지면 더 많은 일을 해야 한다는 가설이 있습니다. 공장에 비뚤어진 견과류가 있다면 무슨 일이 있어도 그런 견과류를 더 많이 생산해야 견과류의 양이 질로 바뀌고 보편적 번영을 가진 공산주의가 올 것입니다. 아니, 그런 식으로 공산주의를 달성 할 수 없습니다. 믿지 않으면 견과류를 만들어 보면 시간 비율이 떨어지고 수입이 줄어들고 더 많이 일할 것입니다 (공산주의에서는 그 반대가되어야합니다).정보는 견과류가 아닙니다. [삭제] 2023.10.10 19:45 #32917 MO에서는 다른 그래프가 사용됩니다. 코졸 추론에서는 분산보다 편향으로 작업하는 것이 더 쉽습니다. 따라서 모델 복잡성이나 기능의 수가 증가하면 도움이 되기보다는 오히려 방해가 된다는 가설적인 결론을 내릴 수 있습니다. Maxim Kuznetsov 2023.10.10 19:54 #32918 Andrey Dik #: 아니, 그런 식으로는 공산주의를 이룰 수 없습니다. 못 믿겠으면 견과류를 만들어 보세요. 시간당 임금이 떨어지고 수입은 줄어들고 더 많이 일하게 될 것입니다(공산주의에서는 그 반대여야 합니다). 정보는 견과류가 아닙니다. 포럼 전체가 그러하죠. "내 프로그램/방법/계산/모델은 다른 사람보다 더 빠르고/더 크고/더 예쁘고/더 깊게 해내지만......손해를 본다" 이런 창작물의 빈도가 점점 늘어나고 있습니다. 쓰레기를 만드는 것이 더 쉬워지고, 더 자주 만들어지고, 평가의 기준이 낮아집니다... Andrey Dik 2023.10.10 20:22 #32919 Maxim Kuznetsov #:포럼 전체에 걸쳐 있습니다. "내 프로그램/방법/계산/모델이 다른 사람보다 더 빠르고/더 크고/더 예쁘고/더 깊이 계산하는데.... 하지만 손해를 본다"는 글의 등장 빈도가 점점 더 높아지고 있습니다. 쓰레기를 만드는 것이 더 쉬워지고, 더 자주 만들어지고, 평가의 기준이 낮아집니다... 그런 얘기가 아니에요 손가락과 손가락을 비교하는 게 아니잖아요. [삭제] 2023.10.11 01:45 #32920 현명한 장로의 지위가 확인되지 않았습니다. 1...328532863287328832893290329132923293329432953296329732983299...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
이 단계에서는 어떤 답변도 만족스럽지 않을 것입니다. 여러분은 기술에 익숙하지 않기 때문입니다.
당신은 그냥 가설을 말하는 거고 저는 제 가설을 말하는 겁니다.
제 가설은 양이 질로 넘어가는 특정 임계값이 있다는 것입니다. 귀하의 가설은 반대입니다 (또는 "반대"라는 단어가 불쾌하다면 제 가설은 반대입니다).
제 가설에서는 임계값에 도달하지 않았습니다.
공장에 비뚤어진 견과류가 있다면 무슨 일이 있어도 더 많이 생산해야 합니다. 그러면 견과류의 양이 질로 바뀌고 보편적 번영과 함께 공산주의가 올 것입니다.
MO에서는 다른 그래프가 사용됩니다.
코졸 추론에서는 분산보다 편향으로 작업하는 것이 더 쉽습니다. 따라서 모델 복잡성이나 기능의 수가 증가하면 도움이 되기보다는 오히려 방해가 된다는 가설적인 결론을 내릴 수 있습니다.
"내 프로그램/방법/계산/모델은 다른 사람보다 더 빠르고/더 크고/더 예쁘고/더 깊게 해내지만......손해를 본다" 이런 창작물의 빈도가 점점 늘어나고 있습니다.
쓰레기를 만드는 것이 더 쉬워지고, 더 자주 만들어지고, 평가의 기준이 낮아집니다...
그런 얘기가 아니에요 손가락과 손가락을 비교하는 게 아니잖아요.