Maxim Dmitrievsky #:
아니, 당신은 망상이에요.

알았어

 
Maxim Dmitrievsky #:
아니, 당신은 망상이에요.

파란색은 클러스터링, 두 개의 클러스터, 두 개의 프로토타입, 헤드 숄더/헤드 숄더가 아닙니다.

빨간색은 SMM이며, 확률은 숄더헤드가 아닙니다.




이 시점에서 이미 상태가 변경되었음을 알 수 있으며, 클러스터링보다 SMM을 사용하면 훨씬 더 일찍 GP의 상태를 식별할 수 있습니다.


클러스터링은 GP의 오른쪽 숄더에 있는 GP를 식별하고 SMM은 왼쪽에 있는 GP를 식별했습니다...

파카 여러분 감사합니다!

mytarmailS #:

이미 이 시점에서 상태가 변경되었음이 분명하며 다음보다 훨씬 일찍 SMM의 도움으로 GP의 상태를 식별할 수 있습니다.

클러스터의 경계는 어느 수준에서 어디에 있습니까?

100%? 😀
 
Maxim Dmitrievsky #:
누가 이해하나요?)))) 클러스터의 경계는 어디이며, 어느 수준인가요?

선의 형태로 임계값을 설정합니다. 제가 가르쳐줘야 하나요?

mytarmailS #:

선 형태로 임계값을 설정합니다. 제가 가르쳐줘야 하나요?

임계값을 설정하는 데 꽤 능숙하시네요. 더 많은 패턴을 추가하고 거기에 임계값을 설정하세요.

임계값을 설정하면 작은 유출도 모두 잡아낼 수 있습니다. 클러스터링을 통해 100% 확실하게 알 수 있습니다.
 
Maxim Dmitrievsky #:
글쎄요, 당신은 문턱을 설치하는 멋진 남자입니다. 더 많은 패턴을 추가하고 임계값을 설정하세요.

예, 주제에서 주제로 이동하고, 예제를 복잡하게 만들고, 왜곡하고, 둔하게 만들어 봅시다....

막심 드미트리예프스키 #:
그리고 클러스터링이 보여준 100%의 완전한 신뢰도.

예, 포스트 팩텀 ... 이전에 말했듯이.

 

따라서 SMM이 클러스터보다 빠릅니다.

이에 대해 논쟁하는 것은 생각하지 않는 것입니다.

 
mytarmailS #:

클러스터링은 GP의 오른쪽 어깨에 있는 GP와 여전히 왼쪽에 있는 SMM을 식별했습니다.

오히려 GP의 시작이 아니라 다른 것보다 높은 값/높은 값일 뿐입니다. 그 이후에는 무엇이든 될 수 있고 GP, 이상값 1개, 하락 없이 상승 추세 2개, 그리고 더 많은 변수가 있을 수 있습니다. 예시에는 GP만 있지만 시장은 더 다양합니다.

 
elibrarius #:

오히려 그것은 GP의 시작이 아니라 다른 것보다 높은 가치 / 높은 가치 일뿐입니다. 그 이후에는 무엇이든 될 수 있고 GP가 될 수 있으며, 한 번 폭발하고 두 번 폭발하고 하락하지 않고 추세가 상승하는 등 더 많은 변형이 가능합니다. 예시에는 GP만 있지만 시장은 더 다양합니다.

우리는 시장, 패턴, 다양성, 이상값에 대해 이야기하는 것이 아닙니다....

상태를 더 빠르게 결정하는 요소, 클러스터링 또는 SMM에 대해 이야기하고 있습니다. ....

이를 알아보기 위해 간단한 모델을 가지고 두 가지 접근 방식을 비교합니다....

맞습니다, 공정합니다...


시장, 다양성, 이상치, 츠미 브로를 살펴보고 명백한 것을 인식하고 싶지 않은 주제에서 주제로 넘어 갑시다 ?

100 페이지의 쓸모없는 검증 할 수없는 수다와 똥이있을 것입니다....


커피나 한 잔 하세요.

 
mytarmailS #:

시장, 패턴, 다양성, 이상값에 대해 이야기하는 것이 아닙니다...

우리는 상태를 더 빠르게 결정하는 요소, 클러스터링 또는 SMM에 대해 이야기하고 있습니다....

이를 알아보기 위해 간단한 모델을 사용하여 두 가지 접근 방식을 비교합니다....

맞습니다, 맞습니다...


시장, 다양성, 배출량, 보기맨을 살펴보고 명백한 것을 인식하고 싶지 않고 주제에서 주제로 이동합시다 ?

100 페이지의 쓸모없는 검증 할 수없는 수다와 똥이있을 것입니다....


자, 커피나 한 잔 하세요.

SMM-우리가 그러한 상태로 이동할 확률을 제공하며, 예측이 상태 앞에 나타날 것이 분명합니다-논쟁 할 것이 없습니다. 그러나이 예측의 정확성에 대한 질문은 흥미 롭습니다.

