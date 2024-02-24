트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2756 1...274927502751275227532754275527562757275827592760276127622763...3399 새 코멘트 mytarmailS 2022.09.23 08:35 #27551 Aleksey Nikolayev #: 다른 큰 문자열에서 패턴/시퀀스를 검색하는 함수가 있는데, 발견되면 ITINA 그렇지 않으면 False를 반환합니다. 예시 Rk에 함수가 있지만 큰 계산에는 느리거나 오히려 다른 스타일로 작성된 여러 함수가 있습니다..... 두 문자열 모두 임의의 길이가 될 수 있으므로 입력 데이터는 다음과 같습니다. dat <- sample(letters[1:20],size = 30,replace = T) pat <- c('a',"c","g") dat [1] "h" "c" "q" "a" "s" "a" "d" "b" "c" "n" "a" "t" "e" "q" "s" "k" "j" "t" "l" "j" "n" "t" "r" "m" "h" [26] "b" "o" "e" "g" "h" pat [1] "a" "c" "g" 다음은 표준 스타일로 작성된 첫 번째 s1 함수로, 명확하지만 번거롭습니다. s1 <- function(pat , dat){ lv <- rep(F,length(pat)) k <- 1 for(i in 1:length(dat)){ if(dat[i] == pat[k]) { lv[k] <- TRUE k <- k+1 } if(k==length(pat)+1) break } return( all(lv) ) } 또는 좀 더 우아한 s2. s2 <- function(pat , dat) grepl(paste(pat, collapse=".*"), paste(dat, collapse="")) 둘 다 같은 일을 합니다. s1(pat = pat,dat = dat) [1] TRUE s2(pat = pat,dat = dat) [1] TRUE 질문/요청이 있습니다 - 이 간단한 함수를 rcpp로 작성해 주실 수 있나요? JeeyCi 2022.09.23 09:06 #27552 Maxim Dmitrievsky #: 라이브러리에 바로 사용할 수 있는 도구가 있어서 큰 노력 없이도 무언가를 출력할 수 있다고 생각했습니다. 몇십 페이지 전에 레셰토프가 했던 것처럼요. (라이브러리 때문이 아니라) Aleksey Nikolayev 2022.09.23 10:29 #27553 mytarmailS #:다른 큰 문자열에서 패턴 / 시퀀스를 검색하는 함수가 있는데, 발견되면 ITINA 그렇지 않으면 거짓입니다. 그림 Rk에 함수가 있지만 큰 계산에는 느리거나 오히려 다른 스타일로 작성된 함수가 여러 개 있습니다.... 입력 데이터는 다음과 같으며 두 문자열 모두 임의의 길이가 될 수 있습니다. 다음은 표준 스타일로 작성된 첫 번째 s1 함수로, 명확하지만 번거롭습니다. 또는 s2처럼 좀 더 우아하게 작성할 수도 있습니다. 둘 다 같은 일을 합니다. 질문/요청이 있습니다 - 이 간단한 함수를 rcpp로 작성해 주실 수 있나요? 자유 시간이 없고 코딩과 디버깅을 별로 좋아하지 않기 때문에 아직 할 준비가 되지 않았습니다. 그리고 직접 알아내는 것이 더 유용 할 것입니다. 가능한 한 구체적인 기술적 질문에 답변해 드리겠습니다. mytarmailS 2022.09.23 14:54 #27554 Aleksey Nikolayev #:자유 시간이 없고 코딩과 디버깅을 별로 좋아하지 않아서 아직 시작할 준비가 되지 않았습니다. 그리고 직접 알아내는 것이 더 유용할 것입니다. 가능한 한 구체적인 기술적 질문에 답변해 드리겠습니다. 도와주지 않아서 고마워요) 제가 직접 알아냈습니다.) R 코드 yes_seq <- function(pat , dat){ lv <- rep(F,length(pat)) k <- 1 for(i in 1:length(dat)){ if(dat[i] == pat[k]){ lv[k] <- TRUE k <- k+1 } if(k==length(pat)+1) break } return( all(lv) ) } Rcpp 코드 src <- "bool yes_seq_cpp(NumericVector pat, NumericVector dat){ LogicalVector lv (pat.length() ,false); int k=0; for(int i=0; i<dat.length(); ++i){ if(dat[i]==pat[k]){ lv[k] = true; k = k+1; } if(k==pat.length()) break; } return is_true(all(lv == true)); } " Rcpp::cppFunction(src) 질문이 있습니다 : PAT 데이터 입력 변수가 숫자 벡터 (지금처럼)와 문자열 벡터를 모두 허용하도록 만드는 방법은 무엇입니까? 추신 : 함수는 6 배만 빠른 것으로 밝혀졌습니다 (( 나는 적어도 100 배 더 빠를 것이라고 생각했습니다 (((( microbenchmark::microbenchmark( yes_seq(pat,dat), yes_seq_cpp(pat,dat)) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval cld yes_seq(pat, dat) 42.193 43.333 44.78712 43.903 45.0435 106.052 100 b yes_seq_cpp(pat, dat) 5.701 5.987 6.61993 6.272 6.8425 22.807 100 a СанСаныч Фоменко 2022.09.23 15:35 #27555 mytarmailS #:도와주지 않아서 고마워요) 직접 알아냈고 훌륭합니다.) R 코드 Rcpp 코드 지금처럼 숫자 벡터와 문자열 벡터를 모두 받아들이도록 하는 방법은 무엇인가요? 추신 : 함수는 6 배만 더 빠른 것으로 밝혀졌습니다 (( 적어도 100 배 더 빠를 것이라고 생각했습니다 (((( R(컴파일)로 코드를 컴파일할 수 있습니다. 코드 속도가 거의 3배 빨라졌습니다. for 대신 foreach를 사용하여 모든 커널을 로드합니다. mytarmailS 2022.09.23 16:09 #27556 СанСаныч Фоменко #:R 코드를 컴파일할 수 있습니다(컴파일). 코드 속도가 거의 3배 빨라졌습니다. 모든 커널을 로드할 때 for 대신 foreach를 사용합니다. R 3.4 cmpfun 컴 파일은 모든 R 코드에 기본적으로 포함되어 있으므로https://stackoverflow.com/questions/41502721/could-someone-explain-what-compiling-in-r-is-and-why-it-would-speed-up-this-c СанСаныч Фоменко 2022.09.23 17:19 #27557 mytarmailS #:R 3.4 cmpfun 컴파일은 모든 R 코드에 기본적으로 포함되어 있기 때문입니다. https:// stackoverflow.com/questions/41502721/could-someone-explain-what-compiling-in-r-is-and-why-it-would-speed-up-this-c 이 게시물은 이제 패키지를 업데이트 할 때 항상 패키지를 컴파일하는 것처럼 보이는 것으로 이해합니다 , 라인 바이트 컴파일 및 지연 로딩을 위해 패키지를 준비하십시오. 그러나 나는 사용자 코드가 컴파일되지 않는다고 생각합니다. 우리는 소스별로 함수를로드하고 소스 설명에서로드 할 함수가 컴파일되는 것을 보지 못했습니다. Renat Fatkhullin 2022.09.23 17:23 #27558 MQL5에서행렬 및 벡터로 작업하기문서가 게시되었습니다: mytarmailS 2022.09.23 17:33 #27559 СанСаныч Фоменко #:이 게시물은 이제 패키지를 업데이트 할 때 항상 패키지를 컴파일하는 것처럼 보입니다 , 라인 바이트 컴파일 및 지연 로딩을 위해 패키지를 준비 할 때 볼 수 있습니다 . 그러나 나는 사용자 코드가 컴파일되지 않는다고 생각합니다. 우리는 소스별로 함수를로드하고 소스 설명에서로드 할 함수가 컴파일되는 것을 보지 못했습니다. 흠, 나는 그것을 시도 할 것이다 Aleksey Nikolayev 2022.09.23 18:07 #27560 mytarmailS #:지금처럼 숫자 벡터와 문자열 벡터를 모두 받아들이도록 하는 방법은 무엇인가요? 오버로드를 위한 첫 번째 아이디어는 이름은 같지만 인수가 다른 다른 함수를 작성하는 것입니다. Rcpp에서 이 작업을 해본 적이 없어서 작동할지 모르겠습니다. 아마도 별도의 파일에 C 코드를 만들고 cppFunction() 대신 sourceCpp()를 사용해야 할 것입니다. 1...274927502751275227532754275527562757275827592760276127622763...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
자유 시간이 없고 코딩과 디버깅을 별로 좋아하지 않기 때문에 아직 할 준비가 되지 않았습니다. 그리고 직접 알아내는 것이 더 유용 할 것입니다. 가능한 한 구체적인 기술적 질문에 답변해 드리겠습니다.
도와주지 않아서 고마워요) 제가 직접 알아냈습니다.)
R 코드
Rcpp 코드
질문이 있습니다 : PAT 데이터 입력 변수가 숫자 벡터 (지금처럼)와 문자열 벡터를 모두 허용하도록 만드는 방법은 무엇입니까?
추신 : 함수는 6 배만 빠른 것으로 밝혀졌습니다 (( 나는 적어도 100 배 더 빠를 것이라고 생각했습니다 ((((
R(컴파일)로 코드를 컴파일할 수 있습니다. 코드 속도가 거의 3배 빨라졌습니다.
for 대신 foreach를 사용하여 모든 커널을 로드합니다.
R 3.4 cmpfun 컴 파일은 모든 R 코드에 기본적으로 포함되어 있으므로https://stackoverflow.com/questions/41502721/could-someone-explain-what-compiling-in-r-is-and-why-it-would-speed-up-this-c
이 게시물은 이제 패키지를 업데이트 할 때 항상 패키지를 컴파일하는 것처럼 보이는 것으로 이해합니다 , 라인 바이트 컴파일 및 지연 로딩을 위해 패키지를 준비하십시오.
그러나 나는 사용자 코드가 컴파일되지 않는다고 생각합니다. 우리는 소스별로 함수를로드하고 소스 설명에서로드 할 함수가 컴파일되는 것을 보지 못했습니다.
흠, 나는 그것을 시도 할 것이다
오버로드를 위한 첫 번째 아이디어는 이름은 같지만 인수가 다른 다른 함수를 작성하는 것입니다. Rcpp에서 이 작업을 해본 적이 없어서 작동할지 모르겠습니다. 아마도 별도의 파일에 C 코드를 만들고 cppFunction() 대신 sourceCpp()를 사용해야 할 것입니다.