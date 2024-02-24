트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2516 1...250925102511251225132514251525162517251825192520252125222523...3399 새 코멘트 [삭제] 2021.12.11 07:12 #25151 Alexander_K # : 안녕하세요. 목록에? 오 예!! 나는 이것을 매우 그리워했다. 그러나 이것은 MO에 적용되지 않는 것 같습니다. 여기서 뭐해? *** Alexander_K 2021.12.11 07:20 #25152 블라디미르 바스카 코프 JeySu를 차단하려고합니다. 무엇 때문에? 마담은 진실을 보고 싶어합니다. 사실, 그녀 이전에 똑똑한 여성도 있었습니다. - New, ... Ehhh ..... 슬픔 ... Madame이 불타는 마음으로 마법사를 통과하면 모든 것이 잘 될 것입니다. 그렇지 않으면 - 아니요. [삭제] 2021.12.11 07:22 #25153 Alexander_K # : 무엇 때문에? 마담은 진실을 보고 싶어합니다. 사실, 그녀 이전에 똑똑한 여성도 있었습니다. - New, ... Ehhh ..... 슬픔 ... Madame이 불타는 마음으로 마법사를 통과하면 모든 것이 잘 될 것입니다. 그렇지 않으면 - 아니요. 그녀에게 길을 보여줘, 그렇지 않으면 그녀는 고양이처럼 돌진한다 Alexander_K 2021.12.11 07:31 #25154 주요 문제는 신경망이 해당 결과와 함께 신경망에 미끄러진 모든 데이터를 무작위로 인식한다는 것입니다. 여기서는 입력 데이터를 구별할 수 없습니다. 그리고 차이점이 있습니다! 그것은 시간에 있습니다. 마법사는 이를 고려하는 방법을 제안할 수 있습니다. Evgeniy Chumakov 2021.12.11 09:02 #25155 Alexander_K # : 주요 문제는 신경망이 해당 결과와 함께 신경망에 미끄러진 모든 데이터를 무작위로 인식한다는 것입니다. 최소한 무언가를 하십시오 - 입력 데이터는 구별할 수 없습니다. 그리고 차이점이 있습니다! 그것은 시간에 있습니다. 마법사는 이를 고려하는 방법을 제안할 수 있습니다. 안녕, 친구! 고통받는 모든 사람들의 희망, 당신은 포럼에서 정말 그리웠고 지루했습니다. 모든 것이 잘 되었기를 바랍니다. 모델은 동일합니다 - '시간 수정'이 있는 증분의 합은 ? Alexander_K 2021.12.11 09:34 #25156 예브게니 추마코프 # : 안녕, 친구! 고통받는 모든 사람들의 희망, 당신은 포럼에서 정말 그리웠고 지루했습니다. 모든 것이 당신을 위해 잘 되었기를 바랍니다? 모델은 동일합니다 - '시간 수정'이 있는 증분의 합은 ? 여기요! 난 무엇인가? 나는 - 아무것도 ... 나는 아팠고, 나는 일했고, 나는 체스에 종사했습니다. 그리고 ... 그리고 이익이 있어도 계정이 살아 있습니다. Alexander_K 2021.12.11 10:03 #25157 예브게니 추마코프 # : 증분의 합이 있는 모델은 시장에 적용할 수 없습니다. 시장이 비마코비안 프로세스이기 때문입니다. 비 마르코비아니티(non-Markovianity)는 특정 "기억"을 의미합니다. 그것을 해석하는 방법은 모든 사람에게 달려 있습니다. 하지만 그녀는 그렇습니다. 나는 그것을 시간의 특정 기준 틀에서 "평균으로의 회귀"로 사용합니다. Evgeniy Chumakov 2021.12.11 10:06 #25158 Alexander_K # : 증분의 합이 있는 모델은 시장에 적용할 수 없습니다. 시장이 비마코비안 프로세스이기 때문입니다. 비 마르코비아니티(non-Markovianity)는 특정 "기억"을 의미합니다. 그것을 해석하는 방법은 모두에게 달려 있습니다. 하지만 그녀는 그렇습니다. 나는 그것을 시간의 특정 기준 틀에서 "평균으로의 회귀"로 사용합니다. 그리고 평균은 아마도 시장의 기억일 것입니다. Alexander_K 2021.12.11 10:13 #25159 예브게니 추마코프 # : 그리고 평균은 아마도 시장의 기억일 것입니다. 정확히. 거래자는 평균을 좋아하지 않지만 시장에서 중요한 역할을 합니다. Alexander_K 2021.12.11 10:20 #25160 그리고 우리는 ML의 주제에 있기 때문에 그것에 대해 생각하는 것이 불필요하지 않을 것입니다. ML의 적용 가능성을 위한 전제 조건을 만드는 Kolmogorov의 작업이 있습니다. 그러나 Kolmogorov는 모든 것, 즉 그러한 공식을 고려하지 않았습니다. 여기서 적분 아래의 첫 번째 부분은 원하는 평균입니다. 1...250925102511251225132514251525162517251825192520252125222523...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
안녕하세요. 목록에? 오 예!! 나는 이것을 매우 그리워했다. 그러나 이것은 MO에 적용되지 않는 것 같습니다. 여기서 뭐해?
JeySu를 차단하려고합니다.
무엇 때문에? 마담은 진실을 보고 싶어합니다. 사실, 그녀 이전에 똑똑한 여성도 있었습니다. - New, ... Ehhh ..... 슬픔 ... Madame이 불타는 마음으로 마법사를 통과하면 모든 것이 잘 될 것입니다. 그렇지 않으면 - 아니요.
주요 문제는 신경망이 해당 결과와 함께 신경망에 미끄러진 모든 데이터를 무작위로 인식한다는 것입니다. 최소한 무언가를 하십시오 - 입력 데이터는 구별할 수 없습니다. 그리고 차이점이 있습니다! 그것은 시간에 있습니다. 마법사는 이를 고려하는 방법을 제안할 수 있습니다.
안녕, 친구! 고통받는 모든 사람들의 희망, 당신은 포럼에서 정말 그리웠고 지루했습니다.
모든 것이 잘 되었기를 바랍니다. 모델은 동일합니다 - '시간 수정'이 있는 증분의 합은 ?
여기요! 난 무엇인가? 나는 - 아무것도 ... 나는 아팠고, 나는 일했고, 나는 체스에 종사했습니다. 그리고 ... 그리고 이익이 있어도 계정이 살아 있습니다.
증분의 합이 있는 모델은 시장에 적용할 수 없습니다. 시장이 비마코비안 프로세스이기 때문입니다.
비 마르코비아니티(non-Markovianity)는 특정 "기억"을 의미합니다. 그것을 해석하는 방법은 모든 사람에게 달려 있습니다. 하지만 그녀는 그렇습니다. 나는 그것을 시간의 특정 기준 틀에서 "평균으로의 회귀"로 사용합니다.
그리고 평균은 아마도 시장의 기억일 것입니다.
정확히.
거래자는 평균을 좋아하지 않지만 시장에서 중요한 역할을 합니다.
그리고 우리는 ML의 주제에 있기 때문에 그것에 대해 생각하는 것이 불필요하지 않을 것입니다. ML의 적용 가능성을 위한 전제 조건을 만드는 Kolmogorov의 작업이 있습니다. 그러나 Kolmogorov는 모든 것, 즉 그러한 공식을 고려하지 않았습니다.
