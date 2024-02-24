트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2168 1...216121622163216421652166216721682169217021712172217321742175...3399 새 코멘트 Aleksei Kuznetsov 2020.11.22 15:10 #21671 알렉세이 니콜라예프 : 푸리에가 주기적인 신호에 좋다고 쓰는 곳마다 있는 것 같습니다. 글쎄, 또는 그것에 가깝습니다 - 좁은 스펙트럼으로. 그건 그렇고, 거래에서 ML의 경우 Walsh 분해가 더 적합 할 것 같지만 어떤 이유로 포럼에서 언급되지 않았습니다. 주기적일 뿐만 아니라 항상 같은 주기 (한 진동의 시작부터 다른 진동의 시작까지의 시간)와 항상 같은 모양 . 따옴표에서 마침표와 곡선의 모양은 항상 변경됩니다. 따라서 시장에서 어떤 신호 변환도 부적절하지 않습니다. 나는 또한 대학에서 라디오 전자공학을 공부했고, 내가 무슨 말을 하는지 압니다. [삭제] 2020.11.22 15:14 #21672 이고르 마카누 : 예! 방금 추가했습니다. 모든 것을 올바르게 이해했습니다. 좋아, 당신은 그것을 묶어야합니다. 그렇지 않으면 작은 구멍 하나가 다음 환상으로 모두를 놀라게합니다.))) 이 유형의 필터와 10개의 트랜잭션이 표시되었습니다. 꼬리에서 의미로 (필터 라인) 또는 이와 유사한 것 평소와 같이 추세가 시작되면 전체 계정에서 마이너스가 됩니다. 그리고 모든 주제에서 매번 이 비트를 업로드하고 1년 이상 동안 10페이지 동안 여러분 모두가 함께 즐겁게 토론했습니다)) Renat Akhtyamov 2020.11.22 15:29 #21673 막심 드미트리예프스키 : 이 유형의 필터와 10개의 트랜잭션이 표시되었습니다. 꼬리에서 의미로 (필터 라인) 또는 이와 유사한 것 평소와 같이 추세가 시작되면 전체 계정에서 마이너스가 됩니다. 그리고 모든 주제에서 매번 이 비트를 업로드하고 1년 이상 동안 10페이지 동안 여러분 모두가 함께 즐겁게 토론했습니다)) 확인 이제 기계에서 동일하게 시연하고 비교하십시오. 괴롭히는 사람 ;) Igor Makanu 2020.11.22 15:29 #21674 알렉세이 니콜라예프 : 푸리에가 주기적인 신호에 좋다고 쓰는 곳마다 있는 것 같습니다. 글쎄, 또는 그것에 가깝습니다 - 좁은 스펙트럼으로. 거기에는 옵션이 없습니다. 기본 함수는 사인이고 변환은 각 사인에 대한 변위(위상) 및 기간만 결정합니다. 이 모든 사인(X축)의 교차점은 신호 값(Y축)을 취하는 지점을 제공합니다. UPD: 여기에 또 다른 좋은 설명이 있습니다. https://habr.com/en/post/196374/ 기사에서 가장 귀중한 것 - 손으로 그린 그림;) [삭제] 2020.11.22 15:34 #21675 레나트 아크티아모프 : 확인 이제 기계에서 동일하게 시연하고 비교하십시오. 괴롭히는 사람 ;) 비슷한 모양의 다른 마스코트가 많이 있습니다. 이것은 아무것도 변경하지 않습니다. 예: HMA 또는 이와 유사한 것 Mashki를 선택한 경우 최소한 변동성 등에 대해 정규화하십시오. 그리고 이것이 성배 라고 쓰지 마십시오. 거기도 가깝지 않습니다. Renat Akhtyamov 2020.11.22 15:47 #21676 막심 드미트리예프스키 : 비슷한 모양의 다른 마스코트가 많이 있습니다. 이것은 아무것도 변경하지 않습니다. 예: HMA 또는 이와 유사한 것 Mashki를 선택한 경우 최소한 변동성 등에 대해 정규화하십시오. 이것이 성배라고 쓰지 마십시오. 거기도 가깝지 않습니다. 말로가 아닌 화면에 Max를 보여주세요. 가방을 던지지 말고 소리를 지르다 iwelimorn 2020.11.22 15:47 #21677 누가 두 클러스터에 대한 특성 값 분포 곡선의 교차점 아래 상대 영역을 계산하는 작은 스크립트를 유지해야 합니까? cl_1 = samples.drop(samples[samples["targets"] == 0].index).reset_index(drop=True)[samples.columns[1]] cl_2 = samples.drop(samples[samples["targets"] == 1].index).reset_index(drop=True)[samples.columns[1]] min_x = min(cl_1.min(),cl_2.min()) max_x = max(cl_1.max(),cl_2.max()) x = np.arange(min_x,max_x,(max_x-min_x)/100) hist_1 = np.histogram(cl_1,x) hist_2 = np.histogram(cl_2,x) plt.hist(cl_1,x, histtype= 'step',label='cl_1') plt.hist(cl_2,x, histtype= 'step',label='cl_2') area1 = np.sum(hist_1[0])/sum(hist_1[0]) area2 = np.sum(hist_2[0])/sum(hist_2[0]) ymax = np.maximum(hist_1[0],hist_2[0]) ymin = np.minimum(hist_1[0],hist_2[0]) area_overlap = sum(ymin/sum(ymax)) print(area1, area2, area_overlap) 이것은 희석 방법, 대상 분석, 기능을 선택하기 위한 표준 메트릭이며 악마는 다른 것을 알고 있는 것 같습니다. area_overlap - 사진의 노란색 [삭제] 2020.11.22 15:49 #21678 레나트 아크티아모프 : 말로가 아닌 화면에 Max를 보여주세요. 가방을 던지지 말고 소리를 지르다 뭐를보고 싶으세요? 여기 내 기사에서 MO에 대한 실제 차량입니다. 훈련 - 단 1개월, 2년 동안 일반화. 그리고 그것은 현실적이고 작동합니다 [삭제] 2020.11.22 15:50 #21679 웰리모른 : 누가 두 클러스터에 대한 특성 값 분포 곡선의 교차점 아래 상대 영역을 계산하는 작은 스크립트를 유지해야 합니까? 이것은 희석 방법, 대상 분석, 기능을 선택하기 위한 표준 메트릭이며 악마는 다른 것을 알고 있는 것 같습니다. area_overlap - 사진의 노란색 기발한 짓을 하고 있다) 월요일 부터 즐겨찾기까지 Uladzimir Izerski 2020.11.22 15:53 #21680 평균과의 편차가 상당할 수 있다는 것은 누구나 알고 있지만 언제 이런 일이 일어날지는 아무도 모릅니다. 1...216121622163216421652166216721682169217021712172217321742175...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
푸리에가 주기적인 신호에 좋다고 쓰는 곳마다 있는 것 같습니다. 글쎄, 또는 그것에 가깝습니다 - 좁은 스펙트럼으로.
그건 그렇고, 거래에서 ML의 경우 Walsh 분해가 더 적합 할 것 같지만 어떤 이유로 포럼에서 언급되지 않았습니다.
주기적일 뿐만 아니라 항상 같은 주기 (한 진동의 시작부터 다른 진동의 시작까지의 시간)와 항상 같은 모양 . 따옴표에서 마침표와 곡선의 모양은 항상 변경됩니다. 따라서 시장에서 어떤 신호 변환도 부적절하지 않습니다.
나는 또한 대학에서 라디오 전자공학을 공부했고, 내가 무슨 말을 하는지 압니다.
예!
방금 추가했습니다. 모든 것을 올바르게 이해했습니다.
좋아, 당신은 그것을 묶어야합니다. 그렇지 않으면 작은 구멍 하나가 다음 환상으로 모두를 놀라게합니다.)))
이 유형의 필터와 10개의 트랜잭션이 표시되었습니다. 꼬리에서 의미로 (필터 라인) 또는 이와 유사한 것
평소와 같이 추세가 시작되면 전체 계정에서 마이너스가 됩니다.
그리고 모든 주제에서 매번 이 비트를 업로드하고 1년 이상 동안 10페이지 동안 여러분 모두가 함께 즐겁게 토론했습니다))
이 유형의 필터와 10개의 트랜잭션이 표시되었습니다. 꼬리에서 의미로 (필터 라인) 또는 이와 유사한 것
평소와 같이 추세가 시작되면 전체 계정에서 마이너스가 됩니다.
그리고 모든 주제에서 매번 이 비트를 업로드하고 1년 이상 동안 10페이지 동안 여러분 모두가 함께 즐겁게 토론했습니다))
확인
이제 기계에서 동일하게 시연하고 비교하십시오.
괴롭히는 사람 ;)
푸리에가 주기적인 신호에 좋다고 쓰는 곳마다 있는 것 같습니다. 글쎄, 또는 그것에 가깝습니다 - 좁은 스펙트럼으로.
거기에는 옵션이 없습니다. 기본 함수는 사인이고 변환은 각 사인에 대한 변위(위상) 및 기간만 결정합니다.
이 모든 사인(X축)의 교차점은 신호 값(Y축)을 취하는 지점을 제공합니다.
UPD: 여기에 또 다른 좋은 설명이 있습니다. https://habr.com/en/post/196374/
기사에서 가장 귀중한 것 - 손으로 그린 그림;)
확인
이제 기계에서 동일하게 시연하고 비교하십시오.
괴롭히는 사람 ;)
비슷한 모양의 다른 마스코트가 많이 있습니다. 이것은 아무것도 변경하지 않습니다.
예: HMA 또는 이와 유사한 것
Mashki를 선택한 경우 최소한 변동성 등에 대해 정규화하십시오.
그리고 이것이 성배 라고 쓰지 마십시오. 거기도 가깝지 않습니다.
비슷한 모양의 다른 마스코트가 많이 있습니다. 이것은 아무것도 변경하지 않습니다.
예: HMA 또는 이와 유사한 것
Mashki를 선택한 경우 최소한 변동성 등에 대해 정규화하십시오.
이것이 성배라고 쓰지 마십시오. 거기도 가깝지 않습니다.
말로가 아닌 화면에 Max를 보여주세요.
가방을 던지지 말고 소리를 지르다
누가 두 클러스터에 대한 특성 값 분포 곡선의 교차점 아래 상대 영역을 계산하는 작은 스크립트를 유지해야 합니까?
이것은 희석 방법, 대상 분석, 기능을 선택하기 위한 표준 메트릭이며 악마는 다른 것을 알고 있는 것 같습니다.
area_overlap - 사진의 노란색
말로가 아닌 화면에 Max를 보여주세요.
가방을 던지지 말고 소리를 지르다
뭐를보고 싶으세요? 여기 내 기사에서 MO에 대한 실제 차량입니다. 훈련 - 단 1개월, 2년 동안 일반화. 그리고 그것은 현실적이고 작동합니다
누가 두 클러스터에 대한 특성 값 분포 곡선의 교차점 아래 상대 영역을 계산하는 작은 스크립트를 유지해야 합니까?
이것은 희석 방법, 대상 분석, 기능을 선택하기 위한 표준 메트릭이며 악마는 다른 것을 알고 있는 것 같습니다.
area_overlap - 사진의 노란색
기발한 짓을 하고 있다) 월요일 부터 즐겨찾기까지