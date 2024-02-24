트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 187 1...180181182183184185186187188189190191192193194...3399 새 코멘트 Dr. Trader 2016.10.30 07:50 #1861 마법사_ : 그리고 당신이 또한 시세를 울리면 ... 흥미로운 아이디어가 나왔지만 결과가 좋지 않았습니다. 우주의 울부짖음이나 뭐 그런 걸 기대했는데 그냥 소리가 나더라구요 :) 볼륨을 최대로 높여야 합니다. 그렇지 않으면 아무 소리도 들리지 않습니다. 누군가가 반복하고 싶어하면 막대와 눈금을 파일에 저장하기 위해 mt5 EA를 첨부했습니다. 그런 다음 사운드 파일을 생성하려면 다음 R 스크립트를 실행해야 합니다. library (audio)range11 <- function(x){ 2 *(x-min(x))/(max(x)-min(x))- 1 }openPrices <- read.csv( "dump_open.csv" )[, "open" ]ticks <- read.csv( "dump_ticks.csv" )[, "ticks" ]save.wave(audioSample(range11(openPrices), rate= 44100 , bits= 16 , clip = TRUE ), "dump_open.wav" )save.wave(audioSample(range11(openPrices), rate= 5000 , bits= 16 , clip = TRUE ), "dump_open_slow.wav" )save.wave(audioSample(range11(ticks), rate= 44100 , bits= 16 , clip = TRUE ), "dump_ticks.wav" ) 파일: dump_ticks.mq5 5 kb forex_music.zip 15867 kb Machine learning in trading: Reading tick history Learning ONNX for trading Dr. Trader 2016.10.30 17:56 #1862 마법사_ : 감사합니다. 그게 바로 당신이 필요로 하는 것입니다. 그것은 흰색 대신 큰 우주 소음으로 밝혀졌습니다. 빈도가 약간 다르므로 1초 = 1일입니다. 영광의 스테레오! 추신 1_1.mp3 -> 속성 -> 세부정보 -> 장르 -> 블루스 :D 파일: forex_music_2.zip 6380 kb mytarmailS 2016.10.31 16:57 #1863 통화 및 지수 의 시세를 일중 으로 얻을 수 있는 곳을 아는 사람이 있습니까? 아마도 지느러미 소스의 선택 누군가에게 유용할 것입니다. r-ki용 데이터, 뉴스 http://www.thertrader.com/2013/11/08/financial-data-accessible-from-r-part-iii/ 도 다운로드할 수 있는 것 같습니다. 그러나 내가 필요한 것이 거기에 없으므로 내 질문은 관련이 있습니다. Financial Data Accessible from R – part III www.thertrader.com I came across a new source of data which I think is really worth sharing: ThinkNum. It gathers around 2,000 sources of data but more importantly it allows the user to manipulate this data via funct… ivanivan_11 2016.10.31 17:29 #1864 mytarmailS : 통화 및 지수 의 시세를 일중 으로 얻을 수 있는 곳을 아는 사람이 있습니까? 아마도 지느러미 소스의 선택 누군가에게 유용할 것입니다. r-ki용 데이터, 뉴스 http://www.thertrader.com/2013/11/08/financial-data-accessible-from-r-part-iii/ 도 다운로드할 수 있는 것 같습니다. 그러나 내가 필요한 것이 거기에 없으므로 내 질문은 관련이 있습니다. MT에서 직접 만드는 것을 막는 것은 무엇입니까? 또는 여기에 게시물 번호 1 https://www.mql5.com/ru/forum/73266 Исследования в мат. пакетах www.mql5.com Форум трейдеров MQL5.community mytarmailS 2016.10.31 19:25 #1865 ivan_11 : MT에서 직접 만드는 것을 막는 것은 무엇입니까? 또는 여기 게시물 번호 1 https://www.mql5.com/ru/forum/73266 감사합니다 이런게 있을줄은 생각도 못했네요... 이 기적에 대한 매뉴얼이 있습니까? Mihail Marchukajtes 2016.10.31 22:47 #1866 대화를 유지하면서 Reshetov. 본질적으로 삼진 분류기는 출력과 관련하여 데이터의 본질을 포착하는 두 개의 이진 분류기로 구성된 위원회입니다. 그들은 같은 움직임을합니다. 한 네트워크가 예라고 대답하고 두 번째 네트워크가 아니요라고 가정합니다. 이럴땐 어떻게???? 글쎄요, 물론 대답은 "모르겠습니다" 입니다. 둘 다 YES라고 하면 예, 그렇지 않다면 아니오..... 제 생각에는 이 접근 방식이 꽤 타당하다고 생각합니다. 왜 그런지 아시나요 ??? 사실은 출력 변수를 구성할 때 이 신호나 저 신호가 속한 클래스를 항상 나타낼 수 있으며(물론 역사에서) "모른다"와 같은 것은 역사에 없습니다. 그런데 국회에서 모른다고 하면 보통 어떤 계급을 지칭하는 그런 기능을 봤다. 앞의 "I don't know"를 보고 이 신호가 참인지 거짓인지 판단하는 것으로 충분하며, 미래에 "I don't know"가 나타날 때 우리는 이것이 진실의 부류라는 것을 이미 알고 있습니다. 예를 들어. 가장 중요한 것은 클래스 분할이 안정적이라는 것입니다. 글쎄, 이것은 나 .... 큰 소리로 생각 .... BrainSystem: 거래 시스템 개발 작업 섹션의 규칙 기대치는 어떻게 계산되나요? Mihail Marchukajtes 2016.11.01 03:22 #1867 즉, 과거에 관해서는 자연에 "나는 모른다"가 없습니다. 과거에는 우리가 어떤 신호를 받았는지 항상 알고 있습니다. 따라서 우리는 오늘의 "모른다"를 거짓말로 정의했습니다. 내가 모른다는 것은 한 네트워크가 다른 네트워크를 아래로 가리키는 것을 의미하므로 내가 모를 때는 알지만 올바른 네트워크는 예라고 말합니다. , 그리고 두 번째 번호. 그것은 거짓말입니다. 두 번째 사람이 예라고 말하고 첫 번째 사람이 아니오라고 말하면 그것은 사실입니다. 중요한 것은 분할 방식이 아니라 안정적입니다. 예를 들어 며칠 동안 네트워크를 훈련하지 않았습니다. 함께 작동하는 방식을 보겠습니다. 보시다시피, 매수하라는 TS 신호는 이미 "모르겠다"는 거짓말을 지향하고 있으며, 실제로 신호 자체가 더 낮은 신호를 올바르게 보여줍니다. 마지막 화살표는 아직 방향이 정해지지 않았고, 다른 NS가 거기에서 작업하고 있기 때문에 신호가 판매되지만 NS에 따르면 거짓으로 판명되었습니다. 우리는 보게 될 것입니다 ...... 2대의 차가 같은 방향으로 [ARCHIVE!] 포럼을 어지럽히 지 코딩하는 방법? mytarmailS 2016.11.01 06:36 #1868 마이클 마르쿠카이테스 : 대화를 유지하면서 Reshetov. 아무도 의심하지 않았습니다 :) Mihail Marchukajtes 2016.11.01 09:11 #1869 마을의 신호를 방향을 바꿔야 한다는 점을 솔직히 고백하지만, 일반적으로 나쁘지 않습니다!!! Dr. Trader 2016.11.01 09:35 #1870 마이클 마르쿠카이테스 : 사실은 출력 변수를 구성할 때 이 신호나 저 신호가 속한 클래스를 항상 나타낼 수 있으며(물론 역사에서) "모른다"와 같은 것은 역사에 없습니다. 그런데 국회에서 모른다고 하면 보통 어떤 계급을 지칭하는 그런 기능을 봤다. 이전의 "I don't know"를 살펴보고 이 신호가 참인지 거짓인지 판단하는 것으로 충분하며, 미래에 "I don't know"가 나타나면 이 클래스가 참이라는 것을 이미 알고 있습니다. 예를 들면 . 가장 중요한 것은 클래스 분할이 안정적이라는 것입니다. 미사일 제어 시스템이 생각났습니다. 1...180181182183184185186187188189190191192193194...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
그리고 당신이 또한 시세를 울리면 ...
흥미로운 아이디어가 나왔지만 결과가 좋지 않았습니다. 우주의 울부짖음이나 뭐 그런 걸 기대했는데 그냥 소리가 나더라구요 :)
볼륨을 최대로 높여야 합니다. 그렇지 않으면 아무 소리도 들리지 않습니다.
누군가가 반복하고 싶어하면 막대와 눈금을 파일에 저장하기 위해 mt5 EA를 첨부했습니다. 그런 다음 사운드 파일을 생성하려면 다음 R 스크립트를 실행해야 합니다.
range11 <- function(x){ 2 *(x-min(x))/(max(x)-min(x))- 1 }
openPrices <- read.csv( "dump_open.csv" )[, "open" ]
ticks <- read.csv( "dump_ticks.csv" )[, "ticks" ]
save.wave(audioSample(range11(openPrices), rate= 44100 , bits= 16 , clip = TRUE ), "dump_open.wav" )
save.wave(audioSample(range11(openPrices), rate= 5000 , bits= 16 , clip = TRUE ), "dump_open_slow.wav" )
save.wave(audioSample(range11(ticks), rate= 44100 , bits= 16 , clip = TRUE ), "dump_ticks.wav" )
감사합니다. 그게 바로 당신이 필요로 하는 것입니다. 그것은 흰색 대신 큰 우주 소음으로 밝혀졌습니다.
빈도가 약간 다르므로 1초 = 1일입니다. 영광의 스테레오!
추신 1_1.mp3 -> 속성 -> 세부정보 -> 장르 -> 블루스 :D
통화 및 지수 의 시세를 일중 으로 얻을 수 있는 곳을 아는 사람이 있습니까?
아마도 지느러미 소스의 선택 누군가에게 유용할 것입니다. r-ki용 데이터, 뉴스 http://www.thertrader.com/2013/11/08/financial-data-accessible-from-r-part-iii/ 도 다운로드할 수 있는 것 같습니다.
그러나 내가 필요한 것이 거기에 없으므로 내 질문은 관련이 있습니다.
통화 및 지수 의 시세를 일중 으로 얻을 수 있는 곳을 아는 사람이 있습니까?
아마도 지느러미 소스의 선택 누군가에게 유용할 것입니다. r-ki용 데이터, 뉴스 http://www.thertrader.com/2013/11/08/financial-data-accessible-from-r-part-iii/ 도 다운로드할 수 있는 것 같습니다.
그러나 내가 필요한 것이 거기에 없으므로 내 질문은 관련이 있습니다.
MT에서 직접 만드는 것을 막는 것은 무엇입니까? 또는 여기에 게시물 번호 1
https://www.mql5.com/ru/forum/73266
MT에서 직접 만드는 것을 막는 것은 무엇입니까? 또는 여기 게시물 번호 1
https://www.mql5.com/ru/forum/73266
감사합니다 이런게 있을줄은 생각도 못했네요...
이 기적에 대한 매뉴얼이 있습니까?
대화를 유지하면서 Reshetov.
본질적으로 삼진 분류기는 출력과 관련하여 데이터의 본질을 포착하는 두 개의 이진 분류기로 구성된 위원회입니다. 그들은 같은 움직임을합니다. 한 네트워크가 예라고 대답하고 두 번째 네트워크가 아니요라고 가정합니다. 이럴땐 어떻게???? 글쎄요, 물론 대답은 "모르겠습니다" 입니다. 둘 다 YES라고 하면 예, 그렇지 않다면 아니오..... 제 생각에는 이 접근 방식이 꽤 타당하다고 생각합니다. 왜 그런지 아시나요 ???
사실은 출력 변수를 구성할 때 이 신호나 저 신호가 속한 클래스를 항상 나타낼 수 있으며(물론 역사에서) "모른다"와 같은 것은 역사에 없습니다. 그런데 국회에서 모른다고 하면 보통 어떤 계급을 지칭하는 그런 기능을 봤다. 앞의 "I don't know"를 보고 이 신호가 참인지 거짓인지 판단하는 것으로 충분하며, 미래에 "I don't know"가 나타날 때 우리는 이것이 진실의 부류라는 것을 이미 알고 있습니다. 예를 들어. 가장 중요한 것은 클래스 분할이 안정적이라는 것입니다.
글쎄, 이것은 나 .... 큰 소리로 생각 ....
즉, 과거에 관해서는 자연에 "나는 모른다"가 없습니다. 과거에는 우리가 어떤 신호를 받았는지 항상 알고 있습니다. 따라서 우리는 오늘의 "모른다"를 거짓말로 정의했습니다. 내가 모른다는 것은 한 네트워크가 다른 네트워크를 아래로 가리키는 것을 의미하므로 내가 모를 때는 알지만 올바른 네트워크는 예라고 말합니다. , 그리고 두 번째 번호. 그것은 거짓말입니다. 두 번째 사람이 예라고 말하고 첫 번째 사람이 아니오라고 말하면 그것은 사실입니다. 중요한 것은 분할 방식이 아니라 안정적입니다. 예를 들어 며칠 동안 네트워크를 훈련하지 않았습니다. 함께 작동하는 방식을 보겠습니다.
보시다시피, 매수하라는 TS 신호는 이미 "모르겠다"는 거짓말을 지향하고 있으며, 실제로 신호 자체가 더 낮은 신호를 올바르게 보여줍니다.
마지막 화살표는 아직 방향이 정해지지 않았고, 다른 NS가 거기에서 작업하고 있기 때문에 신호가 판매되지만 NS에 따르면 거짓으로 판명되었습니다. 우리는 보게 될 것입니다 ......
대화를 유지하면서 Reshetov.
아무도 의심하지 않았습니다 :)
마을의 신호를 방향을 바꿔야 한다는 점을 솔직히 고백하지만, 일반적으로 나쁘지 않습니다!!!
사실은 출력 변수를 구성할 때 이 신호나 저 신호가 속한 클래스를 항상 나타낼 수 있으며(물론 역사에서) "모른다"와 같은 것은 역사에 없습니다. 그런데 국회에서 모른다고 하면 보통 어떤 계급을 지칭하는 그런 기능을 봤다. 이전의 "I don't know"를 살펴보고 이 신호가 참인지 거짓인지 판단하는 것으로 충분하며, 미래에 "I don't know"가 나타나면 이 클래스가 참이라는 것을 이미 알고 있습니다. 예를 들면 . 가장 중요한 것은 클래스 분할이 안정적이라는 것입니다.
미사일 제어 시스템이 생각났습니다.