트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩

예브게니 듀카 :
알겠습니다. 0.5보다 큰 드롭아웃에서 잘 작동한다면 벡터에 많은 초과가 있는 것으로 나타났습니다.

글쎄요.. 불필요한 것이 아니라, 그녀는 단순히 기억하기 시작하고 일반화하지 않습니다. 그리고 각 에포크에서 탈락은 그녀를 위해 뉴런의 절반을 차단합니다. 이것은 그녀가 모든 뉴런에 걸쳐 정보를 병렬화(일반화)하게 만듭니다. 왜냐하면 다음 번에 어떤 뉴런이 차단될지 분명하지 않기 때문입니다. 하지만 더 배워야 합니다.

 
이고르 마카누 :

나는 논쟁하지 않는다, 말하자면 나는 선동자이다.

글쎄, 논쟁의 요점이 무엇입니까? 정직하게 번 이익을 나와 공유하지 않을 것입니다. 그러나 손실에 대한 보상을 약속하지 않으므로

))))


주제가 아니라 은행에 대한 것, 목표는 다르지만 은행에서도 정기적으로 돈을 낭비한다고 말할 수 있습니다.)

지방 DC는 훈련에 참여하고 있습니다. 정말 효과가 있습니다! 그들은 왜 거래를 해야 합니까? - 목표도 다르다

추신 : 이단자들과의 싸움을 기억했습니다. 누가 옳고 누가 화형에 처할지 알아내는 것이 남아 있습니다))))


UPD: 멋진 이야기를 할 시간입니다....


나는 같은 차트를 만들었고 EA는 TC 자체를 생성하고 TC는 이상적이지 않지만 IMHO, 미래에 이 차트로 작업할 수 있습니다.

이고르, 문제는 테스터의 마틴과 실생활의 마틴이 같은 것이 아니라는 것입니다.

실제 생활에서는 위험이 증가하여 TS-ku를 불가피하게 배수로 이어지는 빨간 누더기로 만들기 때문입니다.

 
레나트 아크티아모프 :

이고르, 문제는 테스터의 마틴과 실생활의 마틴이 같은 것이 아니라는 것입니다.

실제 생활에서는 위험이 증가하여 TS-ku를 불가피하게 배수로 이어지는 빨간 누더기로 만들기 때문입니다.

휴....

나는 이미 martin-martin에 대한 응답으로 직책 관리에 대해 질문하고 썼습니다.

마틴은 어디에 있습니까? 내 차트는 한계의 역마감입니다. CHO - 이것이 테스터가 최적의 주문 시스템을 찾은 방법입니다 - 그는 지난 시간에 그가 한 일을 보았고, 코드를 디버그해야 할 때 엉망이 된 것은 상승 추세 표시기였습니다.

여기 테스트 + 앞으로가 있습니다 - 이제 실제 틱으로



그리고 이 그래프의 의미는 아름다운 균형 그래프에 있는 것이 아니라 이러한 기적을 위한 자동 검색, ep!

추신: 포럼 커뮤니케이션은 무엇이든 질문에 대한 답변을 얻을 수 있지만 불행히도 답변은 미리 준비됩니다))))

추구하는 또 다른 EA가 주문 작업 방법을 찾았고 최적화를 중지했습니다.


내 질문에 왜 일부 차량은 앞으로 테스트를 통과하고 다른 차량은 통과하지 못하는지, 그리고 이를 결정하는 방법 .... 그것이 모든 답변입니다: "martin ept"

이고르 마카누 :

휴....


숫자가 포함된 보고서가 있습니까 .. pliz?

1달러 :

숫자로 된 보고서가 있습니까 ..?

네, 있어요

최적화가 중지되었습니다. 이 테스터 보고서를 LAN으로 재설정하겠습니다. 분석할 수 있습니다.

최적화 2018.01.01 - 2019.05.01, 오늘까지 앞으로 테스트 - 위 화면, 실제 틱으로 테스트

좋아요, 이 모든 것이 비어 있습니다. 플레이어 포럼을 살펴봐야 하고, 계산 및 확률도 있고, 베팅 시스템도 있습니다... 더 많은 정보를 찾을 수 있을 것 같아요

 
이고르 마카누 :

네, 있어요

네, 그리고 보고서는 한 시간에 여러 번 생성할 수 있지만 차량 검색을 자동화할 수 있다고 공개적으로 작성하지만 차량이 전방 테스트를 통과하더라도 병합하지 않는 방법을 묻습니다

알겠습니다. 이 모든 것이 비어 있습니다. 플레이어 포럼을 살펴봐야 하고, 계산과 확률도 있고, 베팅 시스템도 있습니다... 더 많은 정보를 찾을 수 있을 것 같아요

모든 것이 여기에 있습니다
 
이고르 마카누 :

휴....

나는 이미 martin-martin에 대한 응답으로 직책 관리에 대해 질문하고 썼습니다.

마틴은 어디에 있습니까? 내 차트는 Qo인 경우 한도로 반대 마감됩니다. 그래서 테스터는 최적의 주문 시스템을 찾았습니다...

아니오, 그것은 작동하지 않을 것입니다. 최소한 먼저 MM 없이 시스템을 최적화하고, 형식이 검은색이면(ASR> 2), MM과 성능을 별도로 최적화하고 모든 것을 함께 최적화하십시오. 예, 일반적으로 lamer 비즈니스는 최적화에 종사하고 있지만 ...

 
케샤 루트 :

아니오, 그것은 작동하지 않을 것입니다. 최소한 먼저 MM 없이 시스템을 최적화하고, 형식이 검은색이면(ASR> 2), MM과 성능을 별도로 최적화하고 모든 것을 함께 최적화하십시오. 예, 일반적으로 lamer 비즈니스는 최적화에 종사하고 있지만 ...

헤지펀드나 은행을 위한 TS를 개발하지 않고, 업무가 다를 수 있어 오해가 생길 수 있습니다.

우리의 대화를 잘 정립된 질문으로 줄이겠습니다. 국가가 있습니까?

내가 이해하는 한 모든 것이 당신에게 효과가 있고 당신의 실제 경험을 공유할 수 있습니까?

하지만 누가 라머인지, 누가 무언가를 잡아당기고 있는지, IMHO 그건 재미없을 뿐이야, 나 에게 차량 테스트 방법을 가르칠 가치가 있다고 생각하지 않아, 나는 오랫동안 이 주제에 대해 씹어왔지만, 설명 당신이 MM이라고 부르는 것이 당신의 일반화라는 것을 101번째로, 그리고 당신은 적시에 이익을 닫는 것이 손실을 방지하는 것과 같은 어려운 작업이라고 의심조차 하지 않습니다 - 나는 당신에게 말할 수 없습니다

 
이고르 마카누 :

헤지펀드나 은행을 위한 TS를 개발하지 않고, 업무가 다를 수 있어 오해가 생길 수 있습니다.

우리의 대화를 잘 정립된 질문으로 줄이겠습니다. 국가가 있습니까?

내가 이해하는 한 모든 것이 당신에게 효과가 있고 당신의 실제 경험을 공유할 수 있습니까?

하지만 누가 라머인지, 누가 무언가를 잡아당기고 있는지, IMHO 그건 재미없을 뿐이야, 나 에게 차량 테스트 방법을 가르칠 가치가 있다고 생각하지 않아, 나는 오랫동안 이 주제에 대해 씹어왔지만, 설명 당신이 MM이라고 부르는 것이 당신의 일반화라는 것을 101번째로, 그리고 당신은 적시에 이익을 닫는 것이 손실을 방지하는 것과 같은 어려운 작업이라고 의심조차 하지 않습니다 - 나는 당신에게 말할 수 없습니다

하이라이트는 문제를 일으키는 모순을 보여줍니다.

자금 관리 주제를 스스로 공부하거나 조언을 듣는 것이 좋습니다.

적시에 이익을 마감하는 방법 -이 기술적 분석은 설명 할 수 있습니다

그러나 ML은 시장 분석적 사고를 최대한 차단하고 기술적 분석의 네벨메 기반도 만듭니다.
 
레나트 아크티아모프 :

강조 표시된 것은 문제를 일으키는 모순을 보여줍니다.

여기에는 문제가 없습니다. 문제는 당신의 지평에만 있습니다. 당신은 그것을 탐구하지 않았고 어디를 봐야할지 모릅니다

레나트 아크티아모프 :

자금 관리 주제를 스스로 공부하거나 조언을 듣는 것이 좋습니다.

공부하다

조언? .... 상태에 대한 주제를 시작해 볼까요? - 그렇지 않다면 논의의 의미가 없다.

레나트 아크티아모프 :

적시에 이익을 마감하는 방법 -이 기술적 분석은 설명 할 수 있습니다

왜 기술적 분석인가? 많은 말을 위해? 실험적으로 찾을 수 없는 이유는 무엇입니까? - 일반적으로 증거는 어디에 있습니까?

레나트 아크티아모프 :
 그러나 ML은 시장 분석적 사고를 최대한 차단하고 기술적 분석의 네벨메 기반도 만듭니다.

또는 전망에 대해 진술하거나 다시 - 우리가 무엇을 논의하고 있는지조차 모릅니다. .... 아, 예, "공기보다 무거운 장치는 날 수 없다"는 것을 기억했습니다. 그래서 잘 알려진 장치의 누군가가 기술 발전에 대한 자신의 비전을 입증했는데 당신도 거기에 있습니까? 당신은 MO 전문가입니까? - 기술적 분석의 전문가라면 아아, 나는 당신의 고객이 아닙니다.

