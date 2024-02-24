트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1692 1...168516861687168816891690169116921693169416951696169716981699...3399 새 코멘트 mytarmailS 2020.04.11 18:09 #16911 예브게니 듀카 : 알겠습니다. 0.5보다 큰 드롭아웃에서 잘 작동한다면 벡터에 많은 초과가 있는 것으로 나타났습니다. 글쎄요.. 불필요한 것이 아니라, 그녀는 단순히 기억하기 시작하고 일반화하지 않습니다. 그리고 각 에포크에서 탈락은 그녀를 위해 뉴런의 절반을 차단합니다. 이것은 그녀가 모든 뉴런에 걸쳐 정보를 병렬화(일반화)하게 만듭니다. 왜냐하면 다음 번에 어떤 뉴런이 차단될지 분명하지 않기 때문입니다. 하지만 더 배워야 합니다. Renat Akhtyamov 2020.04.11 18:23 #16912 이고르 마카누 : 나는 논쟁하지 않는다, 말하자면 나는 선동자이다. 글쎄, 논쟁의 요점이 무엇입니까? 정직하게 번 이익을 나와 공유하지 않을 것입니다. 그러나 손실에 대한 보상을 약속하지 않으므로 )))) 주제가 아니라 은행에 대한 것, 목표는 다르지만 은행에서도 정기적으로 돈을 낭비한다고 말할 수 있습니다.) 지방 DC는 훈련에 참여하고 있습니다. 정말 효과가 있습니다! 그들은 왜 거래를 해야 합니까? - 목표도 다르다 추신 : 이단자들과의 싸움을 기억했습니다. 누가 옳고 누가 화형에 처할지 알아내는 것이 남아 있습니다)))) UPD: 멋진 이야기를 할 시간입니다.... 나는 같은 차트를 만들었고 EA는 TC 자체를 생성하고 TC는 이상적이지 않지만 IMHO, 미래에 이 차트로 작업할 수 있습니다. 이고르, 문제는 테스터의 마틴과 실생활의 마틴이 같은 것이 아니라는 것입니다. 실제 생활에서는 위험이 증가하여 TS-ku를 불가피하게 배수로 이어지는 빨간 누더기로 만들기 때문입니다. Igor Makanu 2020.04.11 18:43 #16913 레나트 아크티아모프 : 이고르, 문제는 테스터의 마틴과 실생활의 마틴이 같은 것이 아니라는 것입니다. 실제 생활에서는 위험이 증가하여 TS-ku를 불가피하게 배수로 이어지는 빨간 누더기로 만들기 때문입니다. 휴.... 나는 이미 martin-martin에 대한 응답으로 직책 관리에 대해 질문하고 썼습니다. 마틴은 어디에 있습니까? 내 차트는 한계의 역마감입니다. CHO - 이것이 테스터가 최적의 주문 시스템을 찾은 방법입니다 - 그는 지난 시간에 그가 한 일을 보았고, 코드를 디버그해야 할 때 엉망이 된 것은 상승 추세 표시기였습니다. 여기 테스트 + 앞으로가 있습니다 - 이제 실제 틱으로 그리고 이 그래프의 의미는 아름다운 균형 그래프에 있는 것이 아니라 이러한 기적을 위한 자동 검색, ep! 추신: 포럼 커뮤니케이션은 무엇이든 질문에 대한 답변을 얻을 수 있지만 불행히도 답변은 미리 준비됩니다)))) 추구하는 또 다른 EA가 주문 작업 방법을 찾았고 최적화를 중지했습니다. 내 질문에 왜 일부 차량은 앞으로 테스트를 통과하고 다른 차량은 통과하지 못하는지, 그리고 이를 결정하는 방법 .... 그것이 모든 답변입니다: "martin ept" 일부 분석 수치 사실 시장 모델: 일정한 처리량 아이디어 교환 [삭제] 2020.04.11 18:57 #16914 이고르 마카누 : 휴.... 숫자가 포함된 보고서가 있습니까 .. pliz? 다음과 같이 던집니다. #32 Тем, кто уверен, что все советники с мартином сливают. 2013.05.15www.mql5.com Можно ли надеяться, что данный экземпляр советника с мартином проработает без слива несколько лет... Igor Makanu 2020.04.11 19:04 #16915 1달러 : 숫자로 된 보고서가 있습니까 ..? 네, 있어요 최적화가 중지되었습니다. 이 테스터 보고서를 LAN으로 재설정하겠습니다. 분석할 수 있습니다. 최적화 2018.01.01 - 2019.05.01, 오늘까지 앞으로 테스트 - 위 화면, 실제 틱으로 테스트 좋아요, 이 모든 것이 비어 있습니다. 플레이어 포럼을 살펴봐야 하고, 계산 및 확률도 있고, 베팅 시스템도 있습니다... 더 많은 정보를 찾을 수 있을 것 같아요 Renat Akhtyamov 2020.04.11 19:15 #16916 이고르 마카누 : 네, 있어요 네, 그리고 보고서는 한 시간에 여러 번 생성할 수 있지만 차량 검색을 자동화할 수 있다고 공개적으로 작성하지만 차량이 전방 테스트를 통과하더라도 병합하지 않는 방법을 묻습니다 알겠습니다. 이 모든 것이 비어 있습니다. 플레이어 포럼을 살펴봐야 하고, 계산과 확률도 있고, 베팅 시스템도 있습니다... 더 많은 정보를 찾을 수 있을 것 같아요 모든 것이 여기에 있습니다 Кеша Рутов 2020.04.11 19:36 #16917 이고르 마카누 : 휴.... 나는 이미 martin-martin에 대한 응답으로 직책 관리에 대해 질문하고 썼습니다. 마틴은 어디에 있습니까? 내 차트는 Qo인 경우 한도로 반대 마감됩니다. 그래서 테스터는 최적의 주문 시스템을 찾았습니다... 아니오, 그것은 작동하지 않을 것입니다. 최소한 먼저 MM 없이 시스템을 최적화하고, 형식이 검은색이면(ASR> 2), MM과 성능을 별도로 최적화하고 모든 것을 함께 최적화하십시오. 예, 일반적으로 lamer 비즈니스는 최적화에 종사하고 있지만 ... Igor Makanu 2020.04.11 19:52 #16918 케샤 루트 : 아니오, 그것은 작동하지 않을 것입니다. 최소한 먼저 MM 없이 시스템을 최적화하고, 형식이 검은색이면(ASR> 2), MM과 성능을 별도로 최적화하고 모든 것을 함께 최적화하십시오. 예, 일반적으로 lamer 비즈니스는 최적화에 종사하고 있지만 ... 헤지펀드나 은행을 위한 TS를 개발하지 않고, 업무가 다를 수 있어 오해가 생길 수 있습니다. 우리의 대화를 잘 정립된 질문으로 줄이겠습니다. 국가가 있습니까? 내가 이해하는 한 모든 것이 당신에게 효과가 있고 당신의 실제 경험을 공유할 수 있습니까? 하지만 누가 라머인지, 누가 무언가를 잡아당기고 있는지, IMHO 그건 재미없을 뿐이야, 나 에게 차량 테스트 방법을 가르칠 가치가 있다고 생각하지 않아, 나는 오랫동안 이 주제에 대해 씹어왔지만, 설명 당신이 MM이라고 부르는 것이 당신의 일반화라는 것을 101번째로, 그리고 당신은 적시에 이익을 닫는 것이 손실을 방지하는 것과 같은 어려운 작업이라고 의심조차 하지 않습니다 - 나는 당신에게 말할 수 없습니다 일주일에 LBR + 1000핍! 흥미롭고 유머러스한 오류, 버그, 질문 Renat Akhtyamov 2020.04.11 20:29 #16919 이고르 마카누 : 헤지펀드나 은행을 위한 TS를 개발하지 않고, 업무가 다를 수 있어 오해가 생길 수 있습니다. 우리의 대화를 잘 정립된 질문으로 줄이겠습니다. 국가가 있습니까? 내가 이해하는 한 모든 것이 당신에게 효과가 있고 당신의 실제 경험을 공유할 수 있습니까? 하지만 누가 라머인지, 누가 무언가를 잡아당기고 있는지, IMHO 그건 재미없을 뿐이야, 나 에게 차량 테스트 방법을 가르칠 가치가 있다고 생각하지 않아, 나는 오랫동안 이 주제에 대해 씹어왔지만, 설명 당신이 MM이라고 부르는 것이 당신의 일반화라는 것을 101번째로, 그리고 당신은 적시에 이익을 닫는 것이 손실을 방지하는 것과 같은 어려운 작업이라고 의심조차 하지 않습니다 - 나는 당신에게 말할 수 없습니다 하이라이트는 문제를 일으키는 모순을 보여줍니다. 자금 관리 주제를 스스로 공부하거나 조언을 듣는 것이 좋습니다. 적시에 이익을 마감하는 방법 -이 기술적 분석은 설명 할 수 있습니다 그러나 ML은 시장 분석적 사고를 최대한 차단하고 기술적 분석의 네벨메 기반도 만듭니다. Igor Makanu 2020.04.11 20:45 #16920 레나트 아크티아모프 : 강조 표시된 것은 문제를 일으키는 모순을 보여줍니다. 여기에는 문제가 없습니다. 문제는 당신의 지평에만 있습니다. 당신은 그것을 탐구하지 않았고 어디를 봐야할지 모릅니다 레나트 아크티아모프 : 자금 관리 주제를 스스로 공부하거나 조언을 듣는 것이 좋습니다. 공부하다 조언? .... 상태에 대한 주제를 시작해 볼까요? - 그렇지 않다면 논의의 의미가 없다. 레나트 아크티아모프 : 적시에 이익을 마감하는 방법 -이 기술적 분석은 설명 할 수 있습니다 왜 기술적 분석인가? 많은 말을 위해? 실험적으로 찾을 수 없는 이유는 무엇입니까? - 일반적으로 증거는 어디에 있습니까? 레나트 아크티아모프 : 그러나 ML은 시장 분석적 사고를 최대한 차단하고 기술적 분석의 네벨메 기반도 만듭니다. 또는 전망에 대해 진술하거나 다시 - 우리가 무엇을 논의하고 있는지조차 모릅니다. .... 아, 예, "공기보다 무거운 장치는 날 수 없다"는 것을 기억했습니다. 그래서 잘 알려진 장치의 누군가가 기술 발전에 대한 자신의 비전을 입증했는데 당신도 거기에 있습니까? 당신은 MO 전문가입니까? - 기술적 분석의 전문가라면 아아, 나는 당신의 고객이 아닙니다. 1...168516861687168816891690169116921693169416951696169716981699...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
알겠습니다. 0.5보다 큰 드롭아웃에서 잘 작동한다면 벡터에 많은 초과가 있는 것으로 나타났습니다.
글쎄요.. 불필요한 것이 아니라, 그녀는 단순히 기억하기 시작하고 일반화하지 않습니다. 그리고 각 에포크에서 탈락은 그녀를 위해 뉴런의 절반을 차단합니다. 이것은 그녀가 모든 뉴런에 걸쳐 정보를 병렬화(일반화)하게 만듭니다. 왜냐하면 다음 번에 어떤 뉴런이 차단될지 분명하지 않기 때문입니다. 하지만 더 배워야 합니다.
나는 논쟁하지 않는다, 말하자면 나는 선동자이다.
글쎄, 논쟁의 요점이 무엇입니까? 정직하게 번 이익을 나와 공유하지 않을 것입니다. 그러나 손실에 대한 보상을 약속하지 않으므로
))))
주제가 아니라 은행에 대한 것, 목표는 다르지만 은행에서도 정기적으로 돈을 낭비한다고 말할 수 있습니다.)
지방 DC는 훈련에 참여하고 있습니다. 정말 효과가 있습니다! 그들은 왜 거래를 해야 합니까? - 목표도 다르다
추신 : 이단자들과의 싸움을 기억했습니다. 누가 옳고 누가 화형에 처할지 알아내는 것이 남아 있습니다))))
UPD: 멋진 이야기를 할 시간입니다....
나는 같은 차트를 만들었고 EA는 TC 자체를 생성하고 TC는 이상적이지 않지만 IMHO, 미래에 이 차트로 작업할 수 있습니다.
이고르, 문제는 테스터의 마틴과 실생활의 마틴이 같은 것이 아니라는 것입니다.
실제 생활에서는 위험이 증가하여 TS-ku를 불가피하게 배수로 이어지는 빨간 누더기로 만들기 때문입니다.
이고르, 문제는 테스터의 마틴과 실생활의 마틴이 같은 것이 아니라는 것입니다.
실제 생활에서는 위험이 증가하여 TS-ku를 불가피하게 배수로 이어지는 빨간 누더기로 만들기 때문입니다.
휴....
나는 이미 martin-martin에 대한 응답으로 직책 관리에 대해 질문하고 썼습니다.
마틴은 어디에 있습니까? 내 차트는 한계의 역마감입니다. CHO - 이것이 테스터가 최적의 주문 시스템을 찾은 방법입니다 - 그는 지난 시간에 그가 한 일을 보았고, 코드를 디버그해야 할 때 엉망이 된 것은 상승 추세 표시기였습니다.
여기 테스트 + 앞으로가 있습니다 - 이제 실제 틱으로
그리고 이 그래프의 의미는 아름다운 균형 그래프에 있는 것이 아니라 이러한 기적을 위한 자동 검색, ep!
추신: 포럼 커뮤니케이션은 무엇이든 질문에 대한 답변을 얻을 수 있지만 불행히도 답변은 미리 준비됩니다))))
추구하는 또 다른 EA가 주문 작업 방법을 찾았고 최적화를 중지했습니다.
내 질문에 왜 일부 차량은 앞으로 테스트를 통과하고 다른 차량은 통과하지 못하는지, 그리고 이를 결정하는 방법 .... 그것이 모든 답변입니다: "martin ept"
휴....
숫자가 포함된 보고서가 있습니까 .. pliz?다음과 같이 던집니다. #32
숫자로 된 보고서가 있습니까 ..?
네, 있어요
최적화가 중지되었습니다. 이 테스터 보고서를 LAN으로 재설정하겠습니다. 분석할 수 있습니다.
최적화 2018.01.01 - 2019.05.01, 오늘까지 앞으로 테스트 - 위 화면, 실제 틱으로 테스트
좋아요, 이 모든 것이 비어 있습니다. 플레이어 포럼을 살펴봐야 하고, 계산 및 확률도 있고, 베팅 시스템도 있습니다... 더 많은 정보를 찾을 수 있을 것 같아요
네, 있어요
네, 그리고 보고서는 한 시간에 여러 번 생성할 수 있지만 차량 검색을 자동화할 수 있다고 공개적으로 작성하지만 차량이 전방 테스트를 통과하더라도 병합하지 않는 방법을 묻습니다
알겠습니다. 이 모든 것이 비어 있습니다. 플레이어 포럼을 살펴봐야 하고, 계산과 확률도 있고, 베팅 시스템도 있습니다... 더 많은 정보를 찾을 수 있을 것 같아요
휴....
나는 이미 martin-martin에 대한 응답으로 직책 관리에 대해 질문하고 썼습니다.
마틴은 어디에 있습니까? 내 차트는 Qo인 경우 한도로 반대 마감됩니다. 그래서 테스터는 최적의 주문 시스템을 찾았습니다...
아니오, 그것은 작동하지 않을 것입니다. 최소한 먼저 MM 없이 시스템을 최적화하고, 형식이 검은색이면(ASR> 2), MM과 성능을 별도로 최적화하고 모든 것을 함께 최적화하십시오. 예, 일반적으로 lamer 비즈니스는 최적화에 종사하고 있지만 ...
아니오, 그것은 작동하지 않을 것입니다. 최소한 먼저 MM 없이 시스템을 최적화하고, 형식이 검은색이면(ASR> 2), MM과 성능을 별도로 최적화하고 모든 것을 함께 최적화하십시오. 예, 일반적으로 lamer 비즈니스는 최적화에 종사하고 있지만 ...
헤지펀드나 은행을 위한 TS를 개발하지 않고, 업무가 다를 수 있어 오해가 생길 수 있습니다.
우리의 대화를 잘 정립된 질문으로 줄이겠습니다. 국가가 있습니까?
내가 이해하는 한 모든 것이 당신에게 효과가 있고 당신의 실제 경험을 공유할 수 있습니까?
하지만 누가 라머인지, 누가 무언가를 잡아당기고 있는지, IMHO 그건 재미없을 뿐이야, 나 에게 차량 테스트 방법을 가르칠 가치가 있다고 생각하지 않아, 나는 오랫동안 이 주제에 대해 씹어왔지만, 설명 당신이 MM이라고 부르는 것이 당신의 일반화라는 것을 101번째로, 그리고 당신은 적시에 이익을 닫는 것이 손실을 방지하는 것과 같은 어려운 작업이라고 의심조차 하지 않습니다 - 나는 당신에게 말할 수 없습니다
헤지펀드나 은행을 위한 TS를 개발하지 않고, 업무가 다를 수 있어 오해가 생길 수 있습니다.
우리의 대화를 잘 정립된 질문으로 줄이겠습니다. 국가가 있습니까?
내가 이해하는 한 모든 것이 당신에게 효과가 있고 당신의 실제 경험을 공유할 수 있습니까?
하지만 누가 라머인지, 누가 무언가를 잡아당기고 있는지, IMHO 그건 재미없을 뿐이야, 나 에게 차량 테스트 방법을 가르칠 가치가 있다고 생각하지 않아, 나는 오랫동안 이 주제에 대해 씹어왔지만, 설명 당신이 MM이라고 부르는 것이 당신의 일반화라는 것을 101번째로, 그리고 당신은 적시에 이익을 닫는 것이 손실을 방지하는 것과 같은 어려운 작업이라고 의심조차 하지 않습니다 - 나는 당신에게 말할 수 없습니다
하이라이트는 문제를 일으키는 모순을 보여줍니다.
자금 관리 주제를 스스로 공부하거나 조언을 듣는 것이 좋습니다.
적시에 이익을 마감하는 방법 -이 기술적 분석은 설명 할 수 있습니다그러나 ML은 시장 분석적 사고를 최대한 차단하고 기술적 분석의 네벨메 기반도 만듭니다.
강조 표시된 것은 문제를 일으키는 모순을 보여줍니다.
여기에는 문제가 없습니다. 문제는 당신의 지평에만 있습니다. 당신은 그것을 탐구하지 않았고 어디를 봐야할지 모릅니다
자금 관리 주제를 스스로 공부하거나 조언을 듣는 것이 좋습니다.
공부하다
조언? .... 상태에 대한 주제를 시작해 볼까요? - 그렇지 않다면 논의의 의미가 없다.
적시에 이익을 마감하는 방법 -이 기술적 분석은 설명 할 수 있습니다
왜 기술적 분석인가? 많은 말을 위해? 실험적으로 찾을 수 없는 이유는 무엇입니까? - 일반적으로 증거는 어디에 있습니까?
그러나 ML은 시장 분석적 사고를 최대한 차단하고 기술적 분석의 네벨메 기반도 만듭니다.
또는 전망에 대해 진술하거나 다시 - 우리가 무엇을 논의하고 있는지조차 모릅니다. .... 아, 예, "공기보다 무거운 장치는 날 수 없다"는 것을 기억했습니다. 그래서 잘 알려진 장치의 누군가가 기술 발전에 대한 자신의 비전을 입증했는데 당신도 거기에 있습니까? 당신은 MO 전문가입니까? - 기술적 분석의 전문가라면 아아, 나는 당신의 고객이 아닙니다.