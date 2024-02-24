트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1225 1...121812191220122112221223122412251226122712281229123012311232...3399 새 코멘트 CHINGIZ MUSTAFAEV 2018.12.21 21:34 #12241 마법사_ : 매우 감사합니다. 그러나 무엇보다도 이 분야에서 무엇이든 하기 전에 Pedro Domingos의 "최고의 알고리즘" 책을 다운로드하여 읽어보십시오. 매우 재미있고 간단합니다(괴짜에게 - Habrahabr-like) 원리 자체가 설명되어 있는 어떤 기계 학습은 할 수 있는 것과 할 수 없는 것과 그 이유입니다. 이것은 내 생각에 시작하기에 가장 좋은 곳입니다. 모든 것이 간단하고 명확하기 때문입니다. 그리고 내 머리 속에 :) Vizard_ 2018.12.21 21:40 #12242 마틴 체게바라 : 그러나 무엇보다도 이 분야에서 무엇이든 하기 전에 Pedro Domingos의 "최고의 알고리즘" 책을 다운로드하여 읽어보십시오. 매우 재미있고 간단합니다(괴짜에게 - Habrahabr-like) 원리 자체가 설명되어 있는 어떤 기계 학습은 할 수 있는 것과 할 수 없는 것과 그 이유입니다. 이것은 내 생각에 시작하기에 가장 좋은 곳입니다. 모든 것이 간단하고 명확하기 때문입니다. 그리고 내 머리 속에 :) 감사합니다. Innokenty의 또 다른 모델(trend-flat)은 ... CHINGIZ MUSTAFAEV 2018.12.22 06:55 #12243 마법사_ : 감사합니다. Innokenty의 또 다른 모델(trend-flat)은 ... 와, 이 신비로운 모델은 무엇일까요? =) mytarmailS 2018.12.22 07:17 #12244 Vizard_ : 아름다워요 , 당신은 새로운 지식에 도달하고 있고, 잘했습니다. 그리고 Kesha는 수줍음이 많거나 그저 궁색합니다. 그들은 여기에서 Kesha를 좋아하지 않습니다. 더 간단하게 ... CHINGIZ MUSTAFAEV 2018.12.22 07:38 #12245 마법사_ : 감사합니다. Innokenty의 또 다른 모델(trend-flat)은 ... 여기 내 플랫 트렌드 패턴이 있습니다 나는 제로 바에서 로봇을 통과하고 BUY 또는 SELL의 이동량을 분석하여 어떤 방향으로든 이동할 가능성이 임계값 75%를 초과하지 않으면 플랫-강함(70-75%) 유형을 계산합니다. ) 발음 (60-70%) 약함 ( 50-60%). 선 자체가 지그재그와는 거리가 멀다. 그녀는 다시 그리지 않습니다. 그러나 항상 그대로입니다. 결론은 내가 아파트와 추세를 정확하게 결정할 수 있다는 것입니다. 이것은 분석이 발생한 시간대에 관계없이 모든 시간대에 해당됩니다. 이것은 나에게 가장 적합하며 아니요, 거래에 사용하지 않고 적응형 트롤을 계산하는 데 사용합니다. 여기에서 모델을 기다리고 있으며 정보를 분석하기 위한 도구로 신경망에 나사로 고정할 것입니다. mytarmailS 2018.12.22 07:41 #12246 마틴 체게바라 : 여기 내 플랫 트렌드 패턴이 있습니다 멋진 revers45 2018.12.22 08:20 #12247 마틴 체게바라 : 여기 내 플랫 트렌드 패턴이 있습니다 나는 제로 바에서 로봇을 통과하고 BUY 또는 SELL의 이동량을 분석하여 어떤 방향으로든 이동할 가능성이 임계값 75%를 초과하지 않으면 플랫-강함(70-75%) 유형을 계산합니다. ) 발음 (60-70%) 약함 ( 50-60%). 선 자체가 지그재그와는 거리가 멀다. 그녀는 다시 그리지 않습니다. 그러나 항상 그대로입니다. 결론은 내가 아파트와 추세를 정확하게 결정할 수 있다는 것입니다. 이것은 분석이 발생한 시간대에 관계없이 모든 시간대에 해당됩니다. 이것은 나에게 가장 적합하며 아니요, 거래에 사용하지 않고 적응형 트롤을 계산하는 데 사용합니다. 여기에서 모델을 기다리고 있으며 정보를 분석하기 위한 도구로 신경망에 나사로 고정할 것입니다. 글쎄, 요점이 무엇입니까? 그리고 지그재그가 아니라는 것이 분명합니다. 왜냐하면 정점을 건너뛰고 다시 그리지 않을 수 있습니다. 늦다. 그러나 화면의 목적이 서투른 그림의 시연이 아니라 모형이라면, 차트에 칠하는 것이 아니라 실제로 플랫이나 추세의 시작을 알리는 지점을 보여주기에 충분했습니다. CHINGIZ MUSTAFAEV 2018.12.22 08:23 #12248 리버스45 : 글쎄, 요점이 무엇입니까? 그리고 지그재그가 아니라는 것이 분명합니다. 왜냐하면 정점을 건너뛰고 다시 그리지 않을 수 있습니다. 늦다. 그러나 화면의 목적이 서투른 그림의 시연이 아니라 모형이라면, 차트에 칠하는 것이 아니라 실제로 플랫이나 추세의 시작을 알리는 지점을 보여주기에 충분했습니다. 귀하와 같은 답변에 대해 거래에 사용하지 않음을 분명히 했습니다. revers45 2018.12.22 09:22 #12249 마틴 체게바라 : 귀하와 같은 답변에 대해 거래에 사용하지 않음을 분명히 했습니다. 그것은 사용에 관한 것이 아니라 성능에 관한 것입니다. 그것이 없으면 용광로에 있습니다. CHINGIZ MUSTAFAEV 2018.12.22 12:25 #12250 리버스45 : 그것은 사용에 관한 것이 아니라 성능에 관한 것입니다. 그것이 없으면 용광로에 있습니다. maaaaalenky 사각형이 보입니다. 이것이 바로 제가 여기서 설명한 것입니다. 그리고 당신은 아마도 "성능"에 대해 거의 이해하지 못하기 때문에 나는 당신에게 공감할 수 밖에 없습니다. 알고리즘이 나타날 거라고 생각한다면 작동할 것입니다. 모든 것과 모든 곳에 보편적입니다. 그리고 보시다시피 ... 또는 아닐 수도 있습니다 ... 빨간색 사각형에 쓰여진 내용은 현재 시장 상황과 완전히 일치합니다.) 1...121812191220122112221223122412251226122712281229123012311232...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
그러나 무엇보다도 이 분야에서 무엇이든 하기 전에 Pedro Domingos의 "최고의 알고리즘" 책을 다운로드하여 읽어보십시오. 매우 재미있고 간단합니다(괴짜에게 - Habrahabr-like) 원리 자체가 설명되어 있는 어떤 기계 학습은 할 수 있는 것과 할 수 없는 것과 그 이유입니다. 이것은 내 생각에 시작하기에 가장 좋은 곳입니다. 모든 것이 간단하고 명확하기 때문입니다. 그리고 내 머리 속에 :)
와, 이 신비로운 모델은 무엇일까요? =)
Vizard_ : 아름다워요 , 당신은 새로운 지식에 도달하고 있고, 잘했습니다. 그리고 Kesha는 수줍음이 많거나 그저 궁색합니다. 그들은 여기에서 Kesha를 좋아하지 않습니다. 더 간단하게 ...
여기 내 플랫 트렌드 패턴이 있습니다
나는 제로 바에서 로봇을 통과하고 BUY 또는 SELL의 이동량을 분석하여 어떤 방향으로든 이동할 가능성이 임계값 75%를 초과하지 않으면 플랫-강함(70-75%) 유형을 계산합니다. ) 발음 (60-70%) 약함 ( 50-60%).
선 자체가 지그재그와는 거리가 멀다. 그녀는 다시 그리지 않습니다. 그러나 항상 그대로입니다. 결론은 내가 아파트와 추세를 정확하게 결정할 수 있다는 것입니다. 이것은 분석이 발생한 시간대에 관계없이 모든 시간대에 해당됩니다.
이것은 나에게 가장 적합하며 아니요, 거래에 사용하지 않고 적응형 트롤을 계산하는 데 사용합니다.여기에서 모델을 기다리고 있으며 정보를 분석하기 위한 도구로 신경망에 나사로 고정할 것입니다.
글쎄, 요점이 무엇입니까? 그리고 지그재그가 아니라는 것이 분명합니다. 왜냐하면 정점을 건너뛰고 다시 그리지 않을 수 있습니다. 늦다. 그러나 화면의 목적이 서투른 그림의 시연이 아니라 모형이라면, 차트에 칠하는 것이 아니라 실제로 플랫이나 추세의 시작을 알리는 지점을 보여주기에 충분했습니다.
귀하와 같은 답변에 대해 거래에 사용하지 않음을 분명히 했습니다.
그것은 사용에 관한 것이 아니라 성능에 관한 것입니다. 그것이 없으면 용광로에 있습니다.
maaaaalenky 사각형이 보입니다. 이것이 바로 제가 여기서 설명한 것입니다.
그리고 당신은 아마도 "성능"에 대해 거의 이해하지 못하기 때문에 나는 당신에게 공감할 수 밖에 없습니다.
알고리즘이 나타날 거라고 생각한다면 작동할 것입니다. 모든 것과 모든 곳에 보편적입니다.
그리고 보시다시피 ... 또는 아닐 수도 있습니다 ... 빨간색 사각형에 쓰여진 내용은 현재 시장 상황과 완전히 일치합니다.)