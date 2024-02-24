트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2316 1...230923102311231223132314231523162317231823192320232123222323...3399 새 코멘트 [삭제] 2021.01.30 00:20 #23151 발레리 야스트렘스키 : 궤변이 전부입니다))) 중간 지식이 없으면 지식이 없을 것입니다) 중간 단계에서 모든 일이 발생할 수 있으며 변화의 시간은 일반적으로 SB)))) 알았습니다 Aleksey Nikolayev 2021.01.30 06:18 #23152 막심 드미트리예프스키 : 어떤 버튼을 눌러야 분류 결과가 더 좋을지 알 때까지만 회귀의 경우 예에 불과합니다. 나는 중요도 샘플링이 기본적으로 최대 그라디언트에 사용된다는 것을 깨달았습니다(새 기능처럼) 아니면 그냥 기본적으로 내장되어 있고 아무 것도 할 필요가 없습니다 그건 그렇고, catboost는 재교육 측면에서 매우 훌륭합니다. 그를 재교육하도록 강요하는 것은 매우 어렵습니다. 데이터 세트가 g ...이면 학습이 제대로 이루어지지 않고 모든 옵션을 기억하지 못합니다. 분명히, 우리는 프로세스의 다른 단계에 고정되어 있습니다.) 초기 확률 모델을 구축하는 프로세스에 관심이 있습니다. 그것이 현실을 어느 정도 설명하면 다소 의미 있는 알고리즘이 후속 계산의 결과를 제공할 것입니다. Valeriy Yastremskiy 2021.01.30 08:58 #23153 알렉세이 니콜라예프 : 분명히, 우리는 프로세스의 다른 단계에 고정되어 있습니다.) 초기 확률 모델을 구축하는 프로세스에 관심이 있습니다. 그것이 현실을 어느 정도 설명하면 다소 의미 있는 알고리즘이 후속 계산의 결과를 제공할 것입니다. 분명히 많은 사람들이 올바른 확률 모델이 현실을 설명할 수 있는 방법을 이해할 수 없습니다. ))) 모델에 변경 사항이 있습니까? 가끔 소수 게임 모델을 스크롤합니다. 때때로 틱 차트처럼 보입니다. Aleksey Nikolayev 2021.01.30 10:29 #23154 발레리 야스트렘스키 : 분명히 많은 사람들이 올바른 확률 모델이 현실을 설명할 수 있는 방법을 이해할 수 없습니다. ))) 모델에 변경 사항이 있습니까? 가끔 소수 게임 모델을 스크롤합니다. 때때로 틱 차트처럼 보입니다. 나는 모든 측면에서 항상 그것을 설명하는 글로벌 가격 모델에서 많은 (실용적인) 의미를 보지 못합니다. 아마도 일종의 "마음을 위한 운동"으로) 제 생각에는 특정 시간 간격으로 가격의 특정 측면을 설명하는 모델만이 유용할 수 있습니다. 간단한 예로서, 나는 갭이 닫히기 전(별도의 측면), 따라서 갭의 반대 방향으로 최대 가격 편차만 연구되는 갭에 대한 내 기사를 제공할 수 있습니다. 닫히기까지의 간격. 이것은 새로운 아이디어가 아닙니다) 오히려 분명한 것을 큰 소리로 말하는 것입니다. Valeriy Yastremskiy 2021.01.30 10:43 #23155 알렉세이 니콜라예프 : 나는 모든 측면에서 항상 그것을 설명하는 글로벌 가격 모델에서 많은 (실용적인) 의미를 보지 못합니다. 아마도 일종의 "마음을 위한 운동"으로) 제 생각에는 특정 시간 간격으로 가격의 특정 측면을 설명하는 모델만이 유용할 수 있습니다. 간단한 예로서, 나는 갭이 닫히기 전(별도의 측면), 따라서 갭의 반대 방향으로 최대 가격 편차만 연구되는 갭에 대한 내 기사를 제공할 수 있습니다. 닫히기까지의 간격. 이것은 새로운 아이디어가 아닙니다) 오히려 분명한 것을 큰 소리로 말하는 것입니다. 많은 수의 요소가 있는 시스템의 모델링 및 분석은 명백한 영역에서만 시작할 수 있음) 나는 그 격차가 왜 그리고 어떻게 닫혔는지 결코 이해하지 못했다. 당연한 사실로 받아들인다) Vladimir Perervenko 2021.01.30 11:18 #23156 mytarmailS : 나는 다음과 같은 생각을 가지고 있었다 1) 몇 가지 행동에 대해 신경망을 훈련시키고, 매수/매도하게 합니다. 2) 새로운 데이터에 대한 네트워크는 많은 실수를 할 것입니다. 3) 네트워크의 레이어에 패턴을 클러스터링하여 신호 처리 중에 네트워크에서 발생하는 패턴을 살펴보고 네트워크의 잘못된 결정과 올바른 결정을 분리할 수 있는지 확인하고 싶었습니다.. ========= Vladimir, 예를 들어 차트에서 마우스로 일부 영역을 선택하고 코드에서 선택한 영역의 매개변수를 가져올 수 있도록 그래픽과 상호 작용할 수 있는 패키지가 R-ke에 있는지 아십니까? 만나지 않았다. 어떻게 할 수 있는지 상상조차 할 수 없습니다. Aleksey Nikolayev 2021.01.30 12:17 #23157 발레리 야스트렘스키 : 나는 왜 그리고 어떻게 그 격차가 좁혀지는지 결코 이해하지 못했다. 당연한 사실로 받아들인다) 갭보다 낮은 가격에서 마감됩니다(예: 갭이 있는 경우). 또 무엇을 덮을 수 있습니까? 갭 이후의 가격 = SB이면 단위 확률로 마감되며 다른 방향의 최대 가격 편차에 대한 알려진 분포로 마감됩니다. mytarmailS 2021.01.30 12:44 #23158 블라디미르 페레르벤코 : 만나지 않았다. 어떻게 할 수 있는지 상상조차 할 수 없습니다. 이것은 locator() 함수로 수행할 수 있으며 필요한 매개변수로 실행하고 차트를 클릭합니다... 다음은 차트를 클릭하여 추세선을 그리는 방법의 예입니다. data <- matrix(cbind( 1 : 50 ,cumsum(rnorm( 50 ))), ncol = 2 ) plot(data,t= "o" ) xy <- locator(n= 2 ) xy$x <- round (xy$x, 0 ) abline(coef(lm(y~x, xy)),col= 8 ) lines(xy, col= "red" , lwd= 2 ) 여기에 차트에서 사각형을 선택하는 함수를 작성했습니다. rect.locator <- function(){ L <- locator(n= 4 ) id <- c( 1 , which.min(abs( L$x[ 1 ] - L$x)[- 1 ])+ 1 ) idd <- c(mean(L$x[id]),mean(L$x[id]),mean(L$x[-id]),mean(L$x[-id])) q <- L$y[id][ 1 ] idy <- c( 1 , which.min(abs( q - L$y)[- 1 ])+ 1 ) val <- c(mean(L$y[idy]),mean(L$y[-idy]),mean(L$y[idy]),mean(L$y[-idy])) return (list(idx=idd,val=val))} x <- cumsum(rnorm( 100 )) plot(x,t= "l" ,col= 1 ) r <- rect.locator() rect(r$idx[ 1 ],xleft = r$idx[ 3 ],ytop = r$val[ 1 ],ybottom = r$val[ 2 ], col= rgb( 0 , 1 , 0 ,alpha= 0.3 )) 프로그래밍 방법이 명확하지 않은 것과 같은 것을 뉴런에게 가르칠 수 있지만 우리는 그릴 수 있고 그려진 매개변수를 수신하여 이미 이미지 형태로 뉴런으로 몰아넣을 수 있습니다. 제 생각에는 이것은 매우 시원한)) 또는 locator()를 사용하여 특정 클러스터를 쉽게 선택하거나 .. 또는 ... 모든 것을 상상할 수 있습니다. 다음은 차트에서 관심 영역을 선택하고 푸리에로 근사하는 방법입니다. x <- cumsum(rnorm( 200 )) plot(x,t= "l" ,col= 8 ) xy <- locator(n= 2 ) id <- round (xy$x, 0 ) idd <- id[ 1 ]:id[ 2 ] library (dtt) dc <- dct(x[idd]) dc[ 7 :length(dc)] <- 0 dc <- dct(dc,inverted = T) NAve <- rep(NA,length(x)) NAve[idd] <- dc lines(NAve,lwd= 2 ,col= 4 ) abline(v=range(idd),col= 8 ,lty= 2 ) Valeriy Yastremskiy 2021.01.30 18:28 #23159 알렉세이 니콜라예프 : 갭보다 낮은 가격에서 마감됩니다(예: 갭이 있는 경우). 또 무엇을 덮을 수 있습니까? 갭 이후의 가격 = SB이면 단위 확률로 마감되며 다른 방향의 최대 가격 편차에 대한 알려진 분포로 마감됩니다. SB에 대해 이해합니다. 그러나 그것은 충분히 빨리 닫히고 때로는 돈을 벌 수도 있습니다))) 예, 모든 일이 발생할 수 있습니다. fxsaber 2021.01.31 11:09 #23160 거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼 MetaTrader 5 전략 테스터: 오류, 버그, 개선 제안 fxsaber , 2021.01.31 11:06 종종 TS(머신 러닝 모델)를 분석할 때 단일 패스 차트에서 샘플 및 샘플 외를 봅니다. 이러한 차트에서 OOS가 어디에 있는지 이해하려면 마우스 위로 마우스를 가져간 다음 도구 설명에서 날짜를 찾아야 합니다. 그 후에 이 OOS가 어디에 있는지 이해하기 시작합니다. 그래서 마우스를 들고 다녀야 할 때마다 찾아보세요. 기능을 추가하는 것이 좋습니다. void TesterGraphLabel( const datetime LabelTime, const string Description ); // На графике одиночного прохода ставится соответствующая метка. 레이블을 tst 파일에 저장합니다. 이렇게 하면 MO 및 기타 경우 작업을 크게 단순화할 수 있습니다. 제안에 대해 의견을 말씀해 주십시오. 내가 뭔가를 고려하지 않았거나 협소하게 보는 것일 수도 있습니다. 여기가 아니라 저기 에 댓글을 남겨주세요. 분명히, 우리는 프로세스의 다른 단계에 고정되어 있습니다.) 초기 확률 모델을 구축하는 프로세스에 관심이 있습니다. 그것이 현실을 어느 정도 설명하면 다소 의미 있는 알고리즘이 후속 계산의 결과를 제공할 것입니다.
나는 모든 측면에서 항상 그것을 설명하는 글로벌 가격 모델에서 많은 (실용적인) 의미를 보지 못합니다. 아마도 일종의 "마음을 위한 운동"으로) 제 생각에는 특정 시간 간격으로 가격의 특정 측면을 설명하는 모델만이 유용할 수 있습니다. 간단한 예로서, 나는 갭이 닫히기 전(별도의 측면), 따라서 갭의 반대 방향으로 최대 가격 편차만 연구되는 갭에 대한 내 기사를 제공할 수 있습니다. 닫히기까지의 간격.
나는 다음과 같은 생각을 가지고 있었다
1) 몇 가지 행동에 대해 신경망을 훈련시키고, 매수/매도하게 합니다.
2) 새로운 데이터에 대한 네트워크는 많은 실수를 할 것입니다.
3) 네트워크의 레이어에 패턴을 클러스터링하여 신호 처리 중에 네트워크에서 발생하는 패턴을 살펴보고 네트워크의 잘못된 결정과 올바른 결정을 분리할 수 있는지 확인하고 싶었습니다..
Vladimir, 예를 들어 차트에서 마우스로 일부 영역을 선택하고 코드에서 선택한 영역의 매개변수를 가져올 수 있도록 그래픽과 상호 작용할 수 있는 패키지가 R-ke에 있는지 아십니까?
이것은 locator() 함수로 수행할 수 있으며 필요한 매개변수로 실행하고 차트를 클릭합니다...
다음은 차트를 클릭하여 추세선을 그리는 방법의 예입니다.
여기에 차트에서 사각형을 선택하는 함수를 작성했습니다.
프로그래밍 방법이 명확하지 않은 것과 같은 것을 뉴런에게 가르칠 수 있지만 우리는 그릴 수 있고 그려진 매개변수를 수신하여 이미 이미지 형태로 뉴런으로 몰아넣을 수 있습니다. 제 생각에는 이것은 매우 시원한))
또는 locator()를 사용하여 특정 클러스터를 쉽게 선택하거나 .. 또는 ... 모든 것을 상상할 수 있습니다.
다음은 차트에서 관심 영역을 선택하고 푸리에로 근사하는 방법입니다.
SB에 대해 이해합니다. 그러나 그것은 충분히 빨리 닫히고 때로는 돈을 벌 수도 있습니다))) 예, 모든 일이 발생할 수 있습니다.
거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼
MetaTrader 5 전략 테스터: 오류, 버그, 개선 제안
fxsaber , 2021.01.31 11:06
종종 TS(머신 러닝 모델)를 분석할 때 단일 패스 차트에서 샘플 및 샘플 외를 봅니다.
이러한 차트에서 OOS가 어디에 있는지 이해하려면 마우스 위로 마우스를 가져간 다음 도구 설명에서 날짜를 찾아야 합니다.
그 후에 이 OOS가 어디에 있는지 이해하기 시작합니다.
그래서 마우스를 들고 다녀야 할 때마다 찾아보세요.
기능을 추가하는 것이 좋습니다.
레이블을 tst 파일에 저장합니다.
이렇게 하면 MO 및 기타 경우 작업을 크게 단순화할 수 있습니다.
제안에 대해 의견을 말씀해 주십시오. 내가 뭔가를 고려하지 않았거나 협소하게 보는 것일 수도 있습니다. 여기가 아니라 저기 에 댓글을 남겨주세요.