지표: 상대 강도 지수(Relative Strength Index (RSI)) - 페이지 2 12 새 코멘트 Hamidreza Taheri 2013.11.23 09:29 #11 노력해 주셔서 대단히 감사합니다.이러한 패턴을 자동으로 인식하는 지표를 알고 계신가요? Sergey Golubev 2013.11.23 10:38 #12 자동으로 - 수단 - EA에 의해? 죄송합니다. 이것은 RSI 지표에 관한 것입니다( 예를 들어수동 거래 및 EA에서 사용) ... Sergey Golubev 2014.04.21 17:09 #13 트레이딩, 자동매매 시스템 및 트레이딩 전략 테스트 포럼 금융 동영상에서 흥미로운 것 2014년 4월 newdigital, 2014.04.21 17:09 RSI 지표 사용 방법 약 6분만에 상대강도지수의 기본을 알아보세요! 이 RSI 지표는 증권의 현재 가격과 과거 실적을 비교하여 시장 가격 움직임의 강도와 속도를 측정하는 널리 사용되는 모멘텀 오실레이터입니다. RSI는 과매수 및 과매도 영역, 지지 및 저항 수준, 잠재적 진입 및 퇴장 신호를 식별하는 데 사용할 수 있습니다. 지표: 에르고딕 MACD 오실레이터 Metatrader 5의 표준 지표를 2015년 2월 금융 비디오의 Taiwo Okunbanjo 2022.09.21 11:48 #14 Sergey Golubev #: 잘했어, 세르게이! Jose Miguel Gomez Sanchez 2025.06.12 09:44 #15 발산이 끝나고 다시 칠하지 않을 때 경고를 표시하는 긴 발산 표시기를 아는 사람이 있나요? 고마워요.
노력해 주셔서 대단히 감사합니다.
이러한 패턴을 자동으로 인식하는 지표를 알고 계신가요?
트레이딩, 자동매매 시스템 및 트레이딩 전략 테스트 포럼
금융 동영상에서 흥미로운 것 2014년 4월
newdigital, 2014.04.21 17:09RSI 지표 사용 방법
약 6분만에 상대강도지수의 기본을 알아보세요!
이 RSI 지표는 증권의 현재 가격과 과거 실적을 비교하여 시장 가격 움직임의 강도와 속도를 측정하는 널리 사용되는 모멘텀 오실레이터입니다. RSI는 과매수 및 과매도 영역, 지지 및 저항 수준, 잠재적 진입 및 퇴장 신호를 식별하는 데 사용할 수 있습니다.
잘했어, 세르게이!
발산이 끝나고 다시 칠하지 않을 때 경고를 표시하는 긴 발산 표시기를 아는 사람이 있나요? 고마워요.
