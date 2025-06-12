지표: 상대 강도 지수(Relative Strength Index (RSI)) - 페이지 2

노력해 주셔서 대단히 감사합니다.

이러한 패턴을 자동으로 인식하는 지표를 알고 계신가요?

 
자동으로 - 수단 - EA에 의해? 죄송합니다. 이것은 RSI 지표에 관한 것입니다( 예를 들어수동 거래 및 EA에서 사용) ...
 

금융 동영상에서 흥미로운 것 2014년 4월

newdigital, 2014.04.21 17:09

RSI 지표 사용 방법

약 6분만에 상대강도지수의 기본을 알아보세요!

이 RSI 지표는 증권의 현재 가격과 과거 실적을 비교하여 시장 가격 움직임의 강도와 속도를 측정하는 널리 사용되는 모멘텀 오실레이터입니다. RSI는 과매수 및 과매도 영역, 지지 및 저항 수준, 잠재적 진입 및 퇴장 신호를 식별하는 데 사용할 수 있습니다.






 
Sergey Golubev #:

잘했어, 세르게이!

 

발산이 끝나고 다시 칠하지 않을 때 경고를 표시하는 긴 발산 표시기를 아는 사람이 있나요? 고마워요.

