지표: 볼린저 밴드 ®
@Rodolfo Andrade #: 메타트레이더에서 볼린저 밴드 레벨 라인은 어떻게 계산하나요?
"볼린저 밴드 는표준편차에서 계산된 밴드에 비율(보통 ±2.0)을 곱한 단순이동평균(SMA) 에 지나지 않습니다.
다시 말해...
추가 레벨도 같은 방식으로 계산됩니다.SMA ± StdDev * Rácio
Bollinger Bands - Indicadores de tendência - Uso de indicadores técnicos - Gráficos, análise técnica e fundamental - Ajuda para o MetaTrader 5
O Indicador Técnico Bollinger Bands (BB) é semelhante ao Envelopes. A diferença entre eles consiste no fato de as fronteiras...
볼린저 밴드 ®:
볼린저 밴드 ® 지표(BB)는 엔벨로프스(Envelopes)와 비슷합니다. 유일한 차이점은 엔벨로프 밴드는 이동 평균에서 고정된 거리(%)로 떨어져서 표시되는 반면 볼린저 밴드는 이동 평균에서 일정한 수의 표준 편차로 떨어져서 표시된다는 것입니다.
