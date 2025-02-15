지표: 볼린저 밴드 ®

새 코멘트
 

볼린저 밴드 ®:

볼린저 밴드 ® 지표(BB)는 엔벨로프스(Envelopes)와 비슷합니다. 유일한 차이점은 엔벨로프 밴드는 이동 평균에서 고정된 거리(%)로 떨어져서 표시되는 반면 볼린저 밴드는 이동 평균에서 일정한 수의 표준 편차로 떨어져서 표시된다는 것입니다.

볼린저 밴드 ®

작성자: MetaQuotes

 

볼린저 밴드 인디케이터 작동 방식

 

볼린저 밴드와 변동성

 

볼린저 밴드 외환 트레이딩 전략 요약

 

안녕하세요, 메타 트레이더에서 볼린저 밴드 레벨 라인을 계산하는 방법을 아는 사람이 있습니까?
EA에서 사용하려면이 값이 필요하지만 방법을 모릅니다.
아래 인쇄물은 표준 구성입니다. 기간 20, 오프셋 2, 오프셋 0을 종가에 적용했습니다.

그리고 레벨은 +2(위쪽 흰색 선)와 -2(아래쪽 흰색 선)를 넣었습니다.

 
@Rodolfo Andrade #: 메타트레이더에서 볼린저 밴드 레벨 라인은 어떻게 계산하나요?

"볼린저 밴드표준편차에서 계산된 밴드에 비율(보통 ±2.0)을 곱한 단순이동평균(SMA) 에 지나지 않습니다.

다시 말해...

SMA ± StdDev * Rácio
추가 레벨도 같은 방식으로 계산됩니다.
Bollinger Bands - Indicadores de tendência - Uso de indicadores técnicos - Gráficos, análise técnica e fundamental - Ajuda para o MetaTrader 5
Bollinger Bands - Indicadores de tendência - Uso de indicadores técnicos - Gráficos, análise técnica e fundamental - Ajuda para o MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
O Indicador Técnico Bollinger Bands (BB) é semelhante ao Envelopes. A diferença entre eles consiste no fato de as fronteiras...
12
새 코멘트