vijanda 2019.02.08 15:06 #11 모든 지침을 따랐지만 MT5 내비게이터에 OCO 폴더가 표시되지 않고 새로 고침까지 시도했습니다. Cristian Mateo Duque Ocampo 2025.09.18 20:58 #12 올바르게 작동하도록 만들었습니다. 코드가 오류나 경고 없이 컴파일됩니다. 컴파일하는 단계 문서에서 소스 코드를 다운로드합니다. 모든 내용을 새 폴더에 압축을 풉니다(제 경우에는 "OCO EA"라고 했습니다). MT5 열기 MT5 데이터 폴더 열기 "전문가" 폴더를 엽니다. "전문가" 폴더에 "OCO EA" 폴더를 붙여넣습니다. MQL5 IDE를 엽니다(MT5에서 F4를 눌러 직접 열거나 도구 -> MetaQuotes 언어 편집기 메뉴에서 열 수 있습니다). IDE가 열리면 "전문가" 폴더에 있는 "OCO EA" 폴더에 있는 각 파일을 엽니다. 각 파일을 컴파일해야 합니다. MT5를 열면 "내비게이터"의 "전문가" 섹션에 새 "OCO EA" 폴더가 나타납니다. "panel_oco_ea" 파일을 차트에 끌어다 놓습니다. 즐겨보세요! ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 올바르게 작동하도록 만들었습니다. 코드가 오류나 경고 없이 컴파일됩니다. 컴파일하는 단계: 문서에 포함된 소스 코드를 다운로드합니다. 모든 콘텐츠를 새 폴더에 압축을 풉니다(제 경우에는 폴더 이름을 "OCO EA"라고 합니다). MT5 열기 MT5 데이터 폴더를 엽니다. "전문가" 폴더를 엽니다. "전문가" 폴더에 "OCO EA" 폴더를 붙여넣습니다. MQL5 IDE를 엽니다(MT5에서 F4를 누르거나 메뉴 도구 -> MetaQuotes 언어 편집기에서 직접 열 수 있음). IDE가 열리면 "전문가" 폴더에 있어야 하는 "OCO EA" 폴더의 각 파일을 열고 각 파일을 컴파일해야 합니다. MT5를 열고 "내비게이터"에서 "전문가" 섹션에 새 "OCO EA" 폴더가 나타납니다. "panel_oco_ea" 파일을 차트에 끌어다 놓습니다. 즐겨보세요. 컴파일 스크린샷: 제대로 했다면 MT5에서 이와 같은 것을 볼 수 있을 것입니다: 파일: OCO_EA.zip 197 kb Cristian Mateo Duque Ocampo 2025.09.18 21:01 #13 vijanda # : 모든 지침을 따랐지만 MT5 내비게이터에 OCO 폴더가 표시되지 않고 업데이트도 시도하지 못했습니다. 단계별로 확인해 보세요.
올바르게 작동하도록 만들었습니다. 코드가 오류나 경고 없이 컴파일됩니다.
컴파일하는 단계
올바르게 작동하도록 만들었습니다. 코드가 오류나 경고 없이 컴파일됩니다.
컴파일하는 단계:
컴파일 스크린샷:
제대로 했다면 MT5에서 이와 같은 것을 볼 수 있을 것입니다:
