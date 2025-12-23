기고글 토론 "마켓에 효과적인 제품 프레젠테이션을 위한 팁" - 페이지 11 1...4567891011 새 코멘트 Ivan Titov 2022.11.23 08:46 #101 하나는 MT4용이고 다른 하나는 MT5용인 경우 같은 이름으로 2개의 상품을 게시할 수 있도록 해 주세요. 이들은 서로 다른 섹션에 있으며 파일 확장자(.ex4, .ex5)가 이를 고유하게 결정합니다. 또한 "MT4" , "MT5용" , "V5"와 같은 이름의 정보 쓰레기는 방해가 될 뿐입니다. Aleh Sasonka 2025.12.23 16:39 #102 Для каждого продукта в MetaTrader Маркете разрешается добавить до 12 скриншотов размером 640х480 пикселей. 이 글은 오래되어 오해의 소지가 있다고 생각합니다. 제품 카드에 이미 다른 정보가 있습니다. 그리고 스크린샷 크기가 부적절한 경우 제품 등급이 낮아질 수있습니다 😒. 1...4567891011 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
