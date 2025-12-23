기고글 토론 "마켓에 효과적인 제품 프레젠테이션을 위한 팁" - 페이지 11

하나는 MT4용이고 다른 하나는 MT5용인 경우 같은 이름으로 2개의 상품을 게시할 수 있도록 해 주세요. 이들은 서로 다른 섹션에 있으며 파일 확장자(.ex4, .ex5)가 이를 고유하게 결정합니다. 또한 "MT4" , "MT5용" , "V5"와 같은 이름의 정보 쓰레기는 방해가 될 뿐입니다.
 
Для каждого продукта в MetaTrader Маркете разрешается добавить до 12 скриншотов размером 640х480 пикселей.

이 글은 오래되어 오해의 소지가 있다고 생각합니다. 제품 카드에 이미 다른 정보가 있습니다. 그리고 스크린샷 크기가 부적절한 경우 제품 등급이 낮아질 있습니다 😒.


