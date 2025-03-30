기고글 토론 "MQL5 Cookbook: 가격 다이버전스를 분석하기 위한 다중 기호 지표 개발" - 페이지 3 123 새 코멘트 Janis Ozols 2025.03.30 07:08 #21 기사는 매우 흥미롭게 작성되었으며 스크린샷이 아름답습니다. 그러나 첨부된 표시기가 작동하지 않습니다. 성공적으로 컴파일되지만 차트에 설치할 때 오류가 발생합니다: 아나톨리 카즈하르스키 님, 무엇이 문제일 수 있는지 알려주세요. 123 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
기사는 매우 흥미롭게 작성되었으며 스크린샷이 아름답습니다. 그러나 첨부된 표시기가 작동하지 않습니다.
성공적으로 컴파일되지만 차트에 설치할 때 오류가 발생합니다:
아나톨리 카즈하르스키 님, 무엇이 문제일 수 있는지 알려주세요.