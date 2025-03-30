기고글 토론 "MQL5 Cookbook: 가격 다이버전스를 분석하기 위한 다중 기호 지표 개발" - 페이지 3

새 코멘트
 

기사는 매우 흥미롭게 작성되었으며 스크린샷이 아름답습니다. 그러나 첨부된 표시기가 작동하지 않습니다.

성공적으로 컴파일되지만 차트에 설치할 때 오류가 발생합니다:


아나톨리 카즈하르스키 님, 무엇이 문제일 수 있는지 알려주세요.

123
새 코멘트