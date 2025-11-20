- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
22
利益トレード:
22 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
6.81 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
88.10 USD (4 534 pips)
総損失:
0.00 USD
最大連続の勝ち:
22 (88.10 USD)
最大連続利益:
88.10 USD (22)
シャープレシオ:
2.80
取引アクティビティ:
1.29%
最大入金額:
14.61%
最近のトレード:
6 日前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
35 分
リカバリーファクター:
0.00
長いトレード:
12 (54.55%)
短いトレード:
10 (45.45%)
プロフィットファクター:
n/a
期待されたペイオフ:
4.00 USD
平均利益:
4.00 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
月間成長:
29.37%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.00 USD (0.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
6.18% (21.74 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|22
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|88
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|4.5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +6.81 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 22
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +88.10 USD
最大連続損失: -0.00 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3419
|
Exness-MT5Real8
|1.32 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.03 × 32
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.63 × 29481
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
