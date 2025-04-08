通貨 / RLYB
RLYB: Rallybio Corporation
0.60 USD 0.03 (5.26%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
RLYBの今日の為替レートは、5.26%変化しました。日中、通貨は1あたり0.57の安値と0.61の高値で取引されました。
Rallybio Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
RLYB News
1日のレンジ
0.57 0.61
1年のレンジ
0.22 1.24
- 以前の終値
- 0.57
- 始値
- 0.57
- 買値
- 0.60
- 買値
- 0.90
- 安値
- 0.57
- 高値
- 0.61
- 出来高
- 357
- 1日の変化
- 5.26%
- 1ヶ月の変化
- 15.38%
- 6ヶ月の変化
- -15.49%
- 1年の変化
- -49.15%
