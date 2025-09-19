クォートセクション
LGCY

12.46 USD 0.04 (0.32%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

LGCYの今日の為替レートは、0.32%変化しました。日中、通貨は1あたり11.36の安値と12.70の高値で取引されました。

ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
1日のレンジ
11.36 12.70
1年のレンジ
4.31 13.89
以前の終値
12.42
始値
12.70
買値
12.46
買値
12.76
安値
11.36
高値
12.70
出来高
408
1日の変化
0.32%
1ヶ月の変化
5.33%
6ヶ月の変化
75.25%
1年の変化
186.44%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K