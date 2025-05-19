クォートセクション
HSCS: Heart Test Laboratories Inc

3.52 USD 0.06 (1.73%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

HSCSの今日の為替レートは、1.73%変化しました。日中、通貨は1あたり3.29の安値と3.55の高値で取引されました。

Heart Test Laboratories Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
3.29 3.55
1年のレンジ
2.52 6.47
以前の終値
3.46
始値
3.55
買値
3.52
買値
3.82
安値
3.29
高値
3.55
出来高
255
1日の変化
1.73%
1ヶ月の変化
3.53%
6ヶ月の変化
19.32%
1年の変化
-27.42%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
19:30
USD
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K